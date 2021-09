L’immobilier indien est-il au bord d’une révolution de l’IA ?

L’utilisation de technologies basées sur le cloud a déjà éclairé les acteurs de l’immobilier sur les grands ensembles de données et en tirer des informations granulaires fondées sur des données.

L’idée de l’IA (Intelligence Artificielle) existe depuis 60 ans, oscillant souvent entre des périodes d’attentes élevées du marché et des périodes étirées de morosité sans développements concrets. Cependant, à l’heure actuelle, l’IA n’est plus seulement un mot à la mode et a commencé à faire des incursions dans notre vie quotidienne. Des recommandations des moteurs de recherche aux publicités ciblées, des applications d’assistants virtuels aux chatbots, l’IA se faufile dans nos vies.

Il va rester et fera très probablement des vagues dans nos mondes dans les temps à venir. Naturellement, l’IA a également commencé à entrer dans le secteur de l’immobilier. Tranquillement, les leaders de l’industrie consacrent maintenant du temps à la façon dont l’IA et l’apprentissage automatique peuvent être utilisés pour transformer l’immobilier indien.

Nuages : la base fondamentale

L’utilisation de technologies basées sur le cloud a déjà éclairé les acteurs de l’immobilier sur les grands ensembles de données et en tirer des informations granulaires fondées sur des données. Désormais, l’intégration du Big Data à l’IA et aux logiciels d’apprentissage automatique peut faire passer le jeu de l’analyse de données à un niveau supérieur. Cela peut aider à l’évaluation exhaustive mais systématique d’un grand nombre d’alternatives probables et à identifier la meilleure solution.

Bientôt, la 5G sera déployée, ce qui entraînera une multiplication des vitesses Internet existantes. Cela conduira à la prolifération des appareils et des machines intelligents. L’augmentation des appareils et des machines se traduira par plus de données, donnant ainsi une nouvelle impulsion aux modèles prédictifs basés sur l’IA et l’apprentissage automatique.

L’IA peut jouer un rôle majeur sur les marchés immobiliers

L’IA est en passe de devenir un outil majeur qui sera activement adopté pour l’évaluation immobilière, l’analyse des tendances et la prévision des prix. Les analyses actuelles basées sur le cloud se limitent à l’évaluation et à la prédiction de la propriété sur la base de quelques mesures telles que le type de propriété, la superficie de la moquette, les fourchettes de prix des propriétés et l’emplacement, entre autres paramètres.

Cependant, l’IA permettra l’intégration de grands pipelines d’algorithmes avec des données sociales précieuses telles que la logistique, les équipements sociaux et les services publics, les taux de précipitations, la disponibilité de la lumière du soleil, l’intensité automobile, les niveaux de pollution, les activités récréatives dans le quartier, et bien plus encore pour donner un un aperçu plus précis et précis du marché immobilier. Cela aidera non seulement les acheteurs potentiels à identifier la propriété qui leur convient, mais aidera également les maisons de courtage et les agences de référencement à accélérer l’ensemble du cycle commercial.

Déjà dans des pays comme les États-Unis, des conseillers immobiliers tels que Zillow, Redfin, Trulia, Compass, etc. utilisent des modèles d’IA basés sur le Big Data pour fournir des informations exploitables aux acheteurs. En Inde, nous utilisons un modèle de base basé sur l’IA. Cependant, les implications des plates-formes avancées d’IA et d’apprentissage automatique progressent dans l’ensemble de l’industrie. Fait intéressant, à chaque transaction conclue, la plate-forme d’IA évolue davantage, ouvrant ainsi la voie à une adoption plus rapide.

La gestion immobilière est un autre domaine important dans lequel le rôle de l’IA sera renforcé. Les gestionnaires immobiliers traitent une multitude de données sur les profils de locataires, les demandes de locataires, les demandes d’inspection et d’autres entrées. L’application de l’IA peut rationaliser le processus de données, automatiser systématiquement les tâches banales et réduire les redondances, apportant ainsi une efficacité sans précédent.

Les chatbots activés par l’IA vont également bientôt prendre d’assaut l’industrie. Cela aidera les courtiers et les conseillers à converser et à interagir efficacement avec plusieurs clients simultanément. Cela apportera une efficacité accrue et simplifiera le cycle économique global. La discussion automatisée sur les chatbots générera également plus d’informations et de données qui aideront les agents immobiliers à affiner leur prise de décision.

