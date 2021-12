L’immobilier Metaverse est maintenant vendu pour la crypto-monnaie

Le métaverse devient de plus en plus chaud. Pas chaud, comme un délicieux repas ou un sauna finlandais. Ce monde virtuel principalement fictif devient chaud comme un marché immobilier. Parce que dernièrement, c’en est un.

Si vous avez assez d’argent et de courage, vous pouvez désormais acheter des parcelles de terrain numériques dans le métaverse. Bien sûr, il n’y a pas qu’un seul métaverse. Tout comme un site Web fait partie du plus grand World Wide Web, il existe d’innombrables entreprises, y compris Meta (née Facebook), qui créent leurs propres royaumes virtuels où elles espèrent que les gens se rassembleront bientôt en tant qu’avatars numériques pour jouer à des jeux, acheter des choses et interagir. avec des annonces. Le marché immobilier émergent pour ces espaces tridimensionnels en réalité virtuelle – y compris tout, des salles de concert virtuelles et des centres commerciaux aux maisons et monuments – anticipe un avenir dans lequel les propriétaires de biens numériques peuvent travailler avec des marques qui souhaitent être présentes dans les différentes itérations de le métaverse.

L’une des premières sociétés à se lancer dans le secteur de l’immobilier numérique est Metaverse Group, qui exploite un monde virtuel appelé Decentraland. La semaine dernière, la société mère du groupe Metaverse, Token.com, a annoncé qu’un « domaine de 116 parcelles au cœur du quartier de Fashion Street au sein de Decentraland » s’est vendu pour l’équivalent d’environ 2,5 millions de dollars – un record ! Le nouveau propriétaire de ce domaine près de Fashion Street pourrait vraisemblablement en tirer profit si Louis Vuitton souhaite y ouvrir un magasin : il pourrait effectivement être le propriétaire virtuel de la marque.

Cet accord Decentraland n’impliquait pas, à proprement parler, de l’argent réel. Le domaine numérique s’est vendu pour 618 000 mana, un type de crypto-monnaie utilisé dans Decentraland. Lorsque vous le dites à voix haute, « mana » ressemble beaucoup aux premières syllabes de « Monopoly money ».

« Imaginez si vous veniez à New York quand il s’agissait de terres agricoles et que vous aviez la possibilité d’obtenir un bloc de SoHo », a récemment déclaré Michael Gord, co-fondateur de Metaverse Group, au New York Times. « Si quelqu’un veut acheter un bloc immobilier à SoHo aujourd’hui, cela n’a pas de prix, ce n’est pas sur le marché. Cette même expérience va se produire dans le métaverse.

Tout cela semble probablement un peu hallucinant. Qui paierait de l’argent réel pour les droits sur un morceau d’un monde virtuel qui n’existe pas encore entièrement et n’existera jamais dans le monde réel ? Eh bien, si vous avez prêté attention à l’engouement pour le NFT ou au boom de la crypto-monnaie ces dernières années, de nombreuses personnes investissent des millions de dollars dans des actifs numériques dans l’espoir que d’autres soient prêts à payer encore plus pour eux à l’avenir. . Cet accaparement des terres du métaverse se produit sous une hypothèse similaire. Ce qui rend le boom immobilier du métaverse d’autant plus attrayant, c’est l’idée qu’une fois que vous possédez un terrain numérique, vous pourriez peut-être gagner de l’argent en le louant ou en vendant des annonces.

Les utilisateurs peuvent se promener dans Decentraland pour trouver des magasins et des activités. Ils peuvent également acheter un terrain et construire le leur.Decentraland

Dans sa forme la plus basique, le concept de métaverse n’est pas si différent des premiers jours du Web. À partir de la fin des années 80, un langage de programmation commun pour le Web (HTML) a permis aux gens de créer des sites Web qui hébergeaient du contenu ou proposaient des services aux utilisateurs, et finalement, lorsque les sites Web attiraient suffisamment de ces utilisateurs, les propriétaires de sites pouvaient vendre des publicités ou facturer des frais pour gagner de l’argent avec tout ça. La grande différence, bien sûr, est que le Web a été conçu pour être gratuit alors que le métaverse semble destiné à appartenir à de grandes entreprises. Juste avant d’annoncer que Facebook changerait son nom en Meta, par exemple, Mark Zuckerberg a déclaré aux investisseurs que la société prévoyait de dépenser plus de 10 milliards de dollars pour ses projets de métaverse cette année seulement. Il est difficile pour quiconque de rivaliser avec ce genre d’argent.

Pourtant, de nombreuses entreprises essaient. En plus de Decentraland, vous pouvez désormais acheter des terrains numériques dans des métavers avec des noms tels que Somnium Space, the Sandbox et Upland. Une entreprise appelée Spotselfie, qui exploite actuellement une application de réalité augmentée, vous permettra bientôt d’acheter des biens immobiliers virtuels associés aux coordonnées GPS dans le monde réel grâce à une nouvelle fonctionnalité appelée Spotland. L’idée est qu’en utilisant des jetons émis par Spotselfie – il s’agit en fait d’une crypto-monnaie spécifique à ce métavers, un peu comme le mana utilisé dans Decentraland – vous achèterez les droits sur un rayon autour d’une coordonnée GPS, puis si Spotselfie décide de vendre annonces à cet endroit, vous obtenez une coupe. La grande différence ici est que le métaverse de Spotselfie est conçu pour la réalité augmentée, pas pour la réalité virtuelle. Pour voir le métaverse, il vous suffit de pointer l’appareil photo de votre téléphone vers l’emplacement du monde réel, et le logiciel Spotland superpose un monde numérique sur votre écran, vos publicités et tout.

Cela pourrait être l’avenir. Si et quand les lunettes de réalité mixte deviennent une chose – certains analystes pensent qu’Apple en publiera une version en 2022 – nous pourrions nous promener en regardant une collision écrasante des mondes réel et numérique. Et même si de nombreuses entreprises se démènent pour revendiquer leur droit, on ne sait pas exactement à qui appartiendra cet espace. Le cofondateur de Spotselfie, Ray Shingler, espère qu’en offrant aux utilisateurs la possibilité d’acheter maintenant, sa technologie apportera un peu de cet esprit démocratique et Web 1.0 au métavers naissant.

« J’essaie de trouver un moyen », a déclaré Shingler à Recode, « où les utilisateurs tirent réellement quelque chose d’être dans l’application, et ils contrôlent en fait le métaverse. Parce que si vous ne le contrôlez pas assez tôt, il sera perdu pour Facebook, ou pour les frères Gemini. » (Il fait référence à Cameron et Tyler Winklevoss, qui ont récemment reçu 400 millions de dollars de financement pour des projets de métaverse.)

Là encore, Mark Zuckerberg pourrait se tromper à propos du métavers. Il est tout à fait possible que peu de gens veuillent réellement se promener dans un monde virtuel, rencontrer d’autres avatars et acheter des NFT avec de la crypto-monnaie. Peut-être que nous ne voulons pas habiter un espace numérique illimité rempli de publicités et conçu pour suivre notre comportement d’une manière que nous n’avons pas encore imaginée.

Mais si effectivement le métaverse est la réponse du 21e siècle au Web, vous pouvez en acheter votre part maintenant. Dépêchez-vous, cependant. Le marché est pratiquement chaud.

Cette histoire a été publiée pour la première fois dans la newsletter Recode. Inscrivez-vous ici pour ne pas manquer le prochain !