L’immobilier pourrait devenir le pilier de la croissance économique de l’Inde en 2022

L’immobilier résidentiel s’est transformé en un marché centré sur l’acheteur et un bel avenir attend le secteur en 2022.

Le secteur immobilier a enregistré une performance phénoménale en 2021, une année marquée par la pandémie. La prise de conscience croissante de la santé, de la durabilité, de la sécurité future et des investissements stables a entraîné une augmentation de la demande de logements. Le secteur résidentiel a rapidement adopté des solutions technologiques pour soutenir les opérations commerciales et était cette fois mieux préparé pour résister aux chocs pandémiques.

La confiance des consommateurs et les sentiments du marché ont été renforcés par des politiques gouvernementales de soutien, des régimes fiscaux bas et conviviaux, des taux d’intérêt bas pour les prêts, des investissements stables, la numérisation et, surtout, la reconnaissance des actifs immobiliers par les acheteurs comme garantie d’un avenir assuré. Aujourd’hui, l’immobilier résidentiel s’est transformé en un marché centré sur l’acheteur et un bel avenir attend le secteur en 2022.

Si l’on examine la performance globale du marché du logement, il a surperformé tous pour devenir le choix d’investissement le plus gratifiant parmi les investisseurs. Reflétant une montée en flèche entre janvier et septembre 2021, 1,63 unités lakh de nouvelle offre résidentielle ont été ajoutées dans les 7 principales villes indiennes, soit 27% de plus qu’en 2020, selon un rapport d’Anarock. Plus de 1,45 lakh d’unités ont été vendues, soit 5% de plus que sur l’ensemble de 2020. Le secteur de l’immobilier résidentiel a enregistré un retour rapide après la 2e vague et a montré une forte reprise en forme de V.

La pandémie a entraîné la formation de nombreuses nouvelles tendances dans le secteur résidentiel qui ont encouragé les promoteurs immobiliers à répondre aux nouvelles préférences des acheteurs. Les villes de niveau II et III ont émergé comme les gagnants absolus et ont attiré des acheteurs potentiels en raison de tendances telles que le travail à domicile, l’enseignement en ligne, la migration inversée et le désir d’une maison avec de grands espaces au milieu d’une végétation luxuriante. En outre, les politiques de travail flexible les ont encouragés à rechercher des offres résidentielles dans leur ville natale. Un prix abordable, des infrastructures de classe mondiale, une excellente connectivité, moins de goulots d’étranglement, de faibles niveaux de pollution, un prix abordable et une meilleure qualité de vie sont les facteurs qui ont stimulé la demande de logements dans les endroits émergents.

Les préférences d’achat de maisons des acheteurs ont radicalement changé et ils recherchent maintenant des unités de plus grande taille avec des personnalisations qui viennent avec de grands espaces ouverts, des chambres supplémentaires, des équipements modernes, des espaces de bureau dédiés, une salle d’étude, des zones de fitness et de divertissement, balcon et autres installations pour une vie indulgente. Les acheteurs recherchent désormais des maisons modernes proposées par des promoteurs de confiance dans des localités dotées d’infrastructures sociales bien développées telles que des centres commerciaux, des écoles, des hôpitaux et des banques, des salles de cinéma, des restaurants et autres.

Selon les rapports de l’industrie, le marché de l’immobilier résidentiel peut voir sa valeur augmenter jusqu’à 5% l’année prochaine. JLL prédit en outre que les investissements institutionnels dans l’immobilier indien devraient rebondir en 2022 grâce à un environnement de taux d’intérêt bas, une relance monétaire continue, une amélioration de la visibilité des revenus dans toutes les classes d’actifs et une politique de croissance inclusive et en 2022, il devrait franchir les 5 milliards de dollars. marque, dont l’immobilier indien a été témoin chaque année au cours de la période 2017-2020. L’Inde est sur le point de devenir bientôt une économie de 5 000 milliards de dollars et le secteur immobilier deviendra certainement le plus grand contributeur à la transformation de ce rêve en réalité.

(Par Santosh Agarwal, directeur financier et directeur exécutif, Alpha Corp)

