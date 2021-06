L’immobilier prospère dans les villes de niveau II alors que l’intérêt augmente après la pandémie

Les projets résidentiels haut de gamme dans les villes de niveau II offrent des appartements plus grands, bien espacés et efficaces.

L’histoire des villes de niveau II a resurgi après une longue période où l’intérêt pour l’investissement immobilier s’est concentré principalement dans les grandes villes. Le rajeunissement a lieu car nombre de ces villes connaissent une augmentation de l’activité économique et du développement des infrastructures, réduisant l’émigration vers les métros ; il s’agit d’une tendance positive qui se traduira par un marché immobilier plus équitablement réparti, allégeant la pression sur les grandes villes.

Le développement de ces lieux se déroule de manière urbaine pour attirer les jeunes acheteurs et locataires aspirant à un meilleur style de vie – un style de vie métropolitain. Ces villes riches en ressources sont restées pratiquement intactes pendant longtemps, car les grands développeurs du pays n’ont afflué que vers les villes métropolitaines. Mais, la pandémie a incité les titans de l’immobilier à repenser leurs plans et à se détourner des métros.

D’ici 2030, l’Inde compterait 104 villes de niveau II et 155 villes de niveau I. Le chiffre à lui seul préfigure le futur développement de la ville de niveau II. Enfin, l’amélioration de la croissance économique, le développement des infrastructures et les avantages de la baisse des prix de l’immobilier et d’un coût de la vie réduit stimulent tous la demande résidentielle dans ces endroits.

Les gens voudraient disposer de toutes les commodités modernes en un seul endroit, en particulier à la suite de COVID-19, comme les marchés haut de gamme, les collèges, les hôpitaux et les lieux de divertissement. De grands développeurs viennent déjà dans ces villes « de premier ordre » de tout le pays. Le marché du logement actuel privilégie les caractéristiques répondant aux enjeux de santé et de sécurité, et cela est pris en charge par des promoteurs réputés, qui offrent aux habitants un cadre de vie maîtrisé.

Des logements bon marché, une pénurie d’options de vie bien organisées et la migration des professionnels qui travaillent, entre autres, ravivent la demande dans des endroits comme Chandigarh et Zirakpur. Avec des taux d’intérêt sur les prêts immobiliers à des plus bas historiques et des incitations gouvernementales pour les acheteurs de logements, une augmentation de la demande semble inévitable. De plus, sous l’administration actuelle, bon nombre de ces villes subissent un important déploiement d’infrastructures.

En effet, l’offre et la demande sont souvent inversement proportionnelles ; toutes les villes de niveau 2 et de niveau 3 ne fonctionnent pas aussi bien. Autrement dit, les villes qui se portent bien sur le plan économique attireraient également plus de migrants qui auront besoin de logements locatifs. Les investisseurs et les utilisateurs finaux auront un large éventail d’options parmi lesquelles choisir, leur permettant d’affiner leur choix final en fonction de l’emplacement, des commodités et de la taille des billets. Les utilisateurs finaux peuvent acheter des propriétés dans leur ville d’origine ou, dans le cas des NRI, dans leur ville d’origine.

Les projets résidentiels haut de gamme dans les villes de niveau II offrent des appartements plus grands, bien espacés et efficaces. Les étages indépendants magnifiquement construits de la route de l’aéroport PR 7 de Zirakpur offrent une proximité immédiate de toutes les nécessités majeures et une accessibilité prévue à travers une route de 200 pieds de large. Les gens investissent dans des propriétés le long de la route de l’aéroport PR7, près de Zirakpur, en raison de la possibilité de réaliser des bénéfices importants et du fait que ces propriétés facilitent les déplacements vers les lieux environnants. Les NRI et les résidents du Pendjab, de l’Haryana, du Jammu et de l’Himachal investissent dans la nouvelle route qui relie Chandigarh, Zirakpur, Mohali et, à terme, Panchkula.

La disponibilité de propriétés à Zirakpur près de Airport Road a offert aux NRI la possibilité d’attendre des retours sur investissement significatifs maintenant que Chandigarh est sur la carte pour eux. Il offre également un bon accès aux sites importants, la proximité des sites touristiques et une qualité de vie élevée, ce qui en fait un endroit populaire pour acheter/investir.

De plus, l’investissement immobilier est sécurisé puisque les consommateurs rentabiliseront leur capital, que ce soit par la location ou l’appréciation du capital ; l’appréciation du capital à court terme devrait se situer entre 10 % et 12 %. En effet, en raison de la forte fréquentation attendue du segment moyen au haut de gamme, de nombreuses marques étrangères dans des entreprises commerciales s’imposent dans la région. En conséquence, la valeur immobilière dans ces quartiers des villes de niveau II montera en flèche alors que de plus en plus de développeurs et d’investisseurs affluent vers ces métropoles en plein essor.

(Par LC Mittal, directeur, Motia Group)

