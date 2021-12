L’immobilier résidentiel devrait mieux se porter en 2022 : ANAROCK

Le marché immobilier résidentiel indien semble s’être engagé dans un cycle haussier à long terme, et 2022 devrait très probablement s’en tirer mieux que 2021.

2020 a été une année difficile pour le marché résidentiel indien, la première vague de la pandémie ayant tout arrêté. Néanmoins, toutes les industries – y compris le secteur immobilier – sont sorties du verrouillage national en 2020 avec un sens précieux de la résilience, des compétences de limitation des dommages et une nouvelle façon d’envisager l’environnement des affaires – en particulier en termes d’adoption de la technologie.

En tant que tel, la confiance au début de 2021 était élevée et les promoteurs immobiliers ainsi que les maisons de courtage étaient bien préparés pour faire face à d’éventuelles perturbations futures.

Selon une étude ANAROCK, en 2020, 1,28 unités lakh de nouvelle offre résidentielle ont été ajoutées dans les 7 principales villes d’Inde, tandis que les ventes ont été enregistrées à 1,38 unités lakh. Par rapport au pic précédent de 2014, l’offre a baissé de 77 % et les ventes de 60 %. Cette baisse à grande échelle a indiqué que le marché résidentiel indien avait atteint un creux en 2020 et était susceptible d’entrer dans un cycle haussier à long terme à partir de 2021.

« L’examen de la performance globale du marché immobilier résidentiel indien en 2021 montre une nette reprise. Entre janvier et septembre 2021, 1,63 unités lakh de nouvelle offre résidentielle ont été ajoutées dans les 7 principales villes indiennes – 27 % de plus que l’offre de l’année 2020 – et 1,45 unités lakh ont été vendues – 5 % de plus que dans l’ensemble de 2020. Bien que cela représente une tendance cumulative, le retour du secteur immobilier résidentiel indien après la deuxième vague du deuxième trimestre 2021 a été phénoménal, en forme de V pointu », a déclaré Anuj Puri, président du groupe ANAROCK.

En 2021, une course haussière a été observée non seulement dans les actions immobilières, mais également sur le marché au sens large. Des liquidités abondantes ont ciblé les marchés boursiers sur la base d’attentes de retour sur investissement satisfaisantes. L’arrivée de la souche Omicron vers la fin 2021 a quelque peu ralenti ce mouvement ; Cependant, les perspectives à moyen et long terme restent très positives, car COVID-19 a été largement maîtrisé en Inde et la plupart des entreprises sont de nouveau sur la bonne voie.

« Dans l’ensemble, les actions immobilières ont explosé en 2021, les promoteurs ayant enregistré de bonnes ventes et lançant activement de nouveaux projets. Après la 1ère vague, la reprise du secteur immobilier a été prononcée et s’est encore améliorée après la 2ème vague alors que le secteur a absorbé de nouveaux apprentissages pour surmonter les défis », a déclaré Puri.

Dans un mode de consolidation visible, le secteur compte désormais de grands acteurs détenant une part significative dans les ventes globales de logements. La demande de logements reste élevée, car les Indiens continuent de passer beaucoup de temps à la maison en raison de la FMH et du travail à distance. En outre, les conditions macroéconomiques soutiennent les achats de logements, les taux d’intérêt sur les prêts immobiliers étant à leur plus bas niveau décennal (à partir de 6,5%) et le scénario global de l’emploi semble suffisamment sûr pour soutenir les décisions financières à long terme.

La positivité autour des indicateurs physiques tels que les nouveaux lancements et les ventes se reflète dans les marchés boursiers.

Perspectives pour 2022

Le marché immobilier résidentiel indien semble s’être engagé dans un cycle haussier à long terme, et 2022 devrait très probablement s’en tirer mieux que 2021. Avec COVID-19 étant maintenant devenu une partie plus acceptée de la vie et les Indiens s’habituant à la nouvelle normalité, les entreprises cherchent à se développer. Par rapport à 2021, le marché immobilier résidentiel en 2022 connaîtra une volatilité moindre.

