L’immobilier tokenisé progresse malgré les obstacles juridiques et techniques

Un panel virtuel inhabituellement tapageur (et informatif) lors du Security Token Summit hier révèle les difficultés énormes de la mise en place d’actifs réglementés sur la chaîne – ainsi que la promesse et les progrès du cas d’utilisation de l’immobilier tokenisé malgré ces obstacles.

Michael Flight du Liberty Fund, Jude Regev de Jointer.io et Mohsin Masud d’AKRU ont parlé pendant 30 minutes de l’état de l’immobilier titrisé dans une discussion fluide et souvent controversée qui a mis en évidence les complexités qui surviennent lorsque la finance décentralisée et réunion de surveillance gouvernementale rigoureuse. L’animateur Kiran Arif de l’AKRU a rarement parlé.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’immobilier symbolisé était si excitant, Flight a souligné la taille du marché et le fait que peu d’investisseurs peuvent y obtenir une exposition.

«Vous avez 280 billions de dollars d’actifs immobiliers, et l’immobilier symbolique va permettre à tous les investisseurs d’entrer dans cette classe d’actifs», a-t-il déclaré.

Mohsin était d’accord, notant que les prix et les réglementations élevés ont traditionnellement empêché les investisseurs moyens du marché immobilier, en dehors des achats comme les maisons.

«Nous souhaitons proposer ces titres, ces titres adossés à des actifs, à des personnes qui n’ont pas toujours eu accès.»

Manilles réglementaires

Alors que la promesse du cas d’utilisation est significative et a été réfléchie pendant près d’une décennie, à part une poignée d’expériences, il y a eu peu de traction significative.

Une partie de la raison, selon Regev, est la friction entre l’introduction d’un actif réglementé dans un système décentralisé.

«Cela ne peut pas fonctionner», a-t-il dit.

Il a comparé l’immobilier numérique actuel au «papier numérique», affirmant que toutes les exigences légales et les barrières entourant l’immobilier restent fonctionnellement identiques, qu’il s’agisse d’un format numérique ou physique, et par conséquent, les investisseurs non accrédités ne peuvent toujours pas y avoir accès.

De même, il a exprimé le doute que de tels jetons soient jamais cotés en bourse ou atteignent une liquidité significative, rendant le cas d’utilisation inutile.

«Vous vous souvenez de l’époque du partage de temps, ça sonne si bien? Et quand vous y êtes, vous ne pouvez pas sortir? C’est à peu près ce que c’est », a-t-il dit, comparant la tokenisation à un« mot magique »avec peu de substance.

Quelque chose c’est mieux que rien

Mohsin a rejeté bon nombre de ces points, soulignant que les REIT et autres produits adossés à l’immobilier ont réussi à dégager des liquidités importantes. De plus, il a noté qu’il y a 12,5 millions de ménages investisseurs accrédités aux États-Unis qui pourraient en bénéficier (des données plus récentes suggèrent qu’il y en a 13,6 millions), même si l’immobilier symbolisé ne «démocratise» pas complètement le marché.

Flight a également souligné les avancées significatives en matière d’utilité qui peuvent être réalisées avec des biens immobiliers symboliques. Il a déclaré que Liberty travaillait avec le prêteur crypto centralisé Blockfi pour permettre aux jetons de sécurité adossés à l’immobilier d’être utilisés comme garantie, et même pour gagner des intérêts en tant qu’actif productif de rendement.

Tout en restant méfiant quels que soient ces points, Regev a également lancé un appel émouvant pour que les plates-formes et les émetteurs assument la responsabilité des utilisateurs si le cas d’utilisation devait un jour gagner en popularité.