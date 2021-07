L’immobilier virtuel décolle avec le soutien du milliardaire Mike Novogratz

Comparer

Le marché de l’immobilier virtuel prend son envol. La société de capital-risque Galaxy Interactive, détenue par le milliardaire crypto et investisseur Mike Novogratz, réalise un investissement substantiel dans le développeur immobilier virtuel Republic Realm. L’accord a été annoncé exclusivement à ., mais les termes n’ont pas été divulgués pour le moment.

L’immobilier numérique qui reçoit ce vote de confiance sous la forme d’un investissement important de la société de capital-risque de Novogratz est de bon augure pour le secteur en pleine croissance. Bien qu’il possède de nombreuses sociétés numériques, Galaxy Interactive fait partie du portefeuille de sociétés détenues par Galaxy Digital dont Novogratz est le PDG. Galaxy Digital est un leader mondial de l’investissement dans les actifs numériques.

Récemment, Republic Realm avait un financement de 10 millions de dollars, mais l’investissement de Galaxy Interactive est indépendant de cela. Il y a deux semaines, Republic Realm a également fait la une des journaux en achetant un terrain virtuel pour près de 1 million de dollars. Avec des investissements et des innovations comme celui-ci dans la blockchain, ils continueront sûrement à repousser les limites de ce que sont les actifs numériques et de la façon dont ils peuvent être utilisés.

Comment la blockchain et l’immobilier virtuel fusionnent

En tant que développeur immobilier virtuel, Republic Realm achète des biens immobiliers dans les mondes numériques et développe ce domaine numérique avec une équipe de concepteurs de jeux et de créateurs d’images 3D. Les magasins numériques peuvent être loués à des locataires qui vendent du NFT et d’autres actifs numériques. De plus, les gens peuvent également organiser des événements ou des réunions virtuels dans ces espaces.

Son principal centre commercial en ce moment est Metajuku, situé dans un monde virtuel appelé Decentraland. Decentraland fonctionne sur le réseau DAO. Janine Yorio, PDG de Republic Realm, souligne :

Les centres commerciaux du monde réel sont à moitié vides, car les magasins font de plus en plus d’affaires en ligne. Pendant ce temps, des centres commerciaux virtuels élaborés sont construits dans le métaverse, une industrie naissante appelée « commerce ».

Dans une annonce différente sur le site Web de Republic Realm pour un monde numérique de villa virtuelle et d’île privée à venir:

Votre île privée peut servir de toile de fond à votre identité numérique, vous ouvrant des portes numériques et créant la vie en ligne dont vous rêvez.

Bien sûr, dans ces mondes numériques, les crypto-monnaies seront le principal mode de transaction. De plus, les magasins, les terrains numériques et les biens numériques achetés dans ces mondes virtuels resteront sur la blockchain et dans les crypto-monnaies des utilisateurs.

L’immobilier virtuel entraînera-t-il les prix des crypto-monnaies ?

À l’heure actuelle, les grandes nouvelles du monde de l’immobilier virtuel ne feront probablement pas varier les prix des crypto-monnaies de manière significative. Cependant, cela pourrait changer en un rien de temps. À mesure que de plus en plus de mondes virtuels sont créés et que de plus en plus de personnes participent à ces mondes virtuels, les prix des actifs numériques, des terres numériques et de toute cryptographie associée à ces actifs augmenteront.

Même si BTC et le marché de la cryptographie en général sont stables après sa récente tendance à la baisse, il s’agit d’un énorme vote de confiance pour la technologie blockchain d’un VC avec beaucoup d’argent à dépenser. Ils voient l’avenir des villes et des mondes virtuels, tous pilotés par la technologie blockchain.

Photo vedette de Joshua Sortino sur Unsplash