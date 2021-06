Limp Bizkit annonce une tournée aux États-Unis pour l’été 2021 avec Spiritbox

BIZKIT BOITE embarquera sur un US cet été. Le soutien sur le trek de 12 dates viendra de BOÎTE À SPIRITUEUX.

La tournée débutera le 29 juillet à Chicago et se terminera le 24 août à Los Angeles.

La prévente débutera demain (mercredi 23 juin) et les billets seront mis en vente au grand public le 25 juin.

Des dates de tournée:

29 juillet – Chicago, Illinois @ Metro



02 août – Clive, IA @ Horizon Event Center



05 août – Wallingford, CT @ The Dome à Oakdale



06 août – Asbury Park, NJ @ Stone Pony Summer Stage



09 août – Buffalo, NY @ Rapids Theatre



12 août – Gilford, NH @ Pavillon de la Banque du New Hampshire



13 août – New York, NY @ Irving Plaza



15 août – Huntington, NY @ The Paramount



16 août – Norfolk, Virginie @ The NorVa



19 août – Lincoln, NE @ Centennial Mall & Street



21 août – Austin, TX @ Stubb’s Waller Creek and Amphitheatre



24 août – Los Angeles, Californie @ Palladium

Depuis quelques années, BIZKIT BOITE travaille sur un nouvel album studio.

Depuis l’arrivée de “Cobra d’or” Il ya 10 ans, BIZKIT BOITE a publié quatre singles et a promis de sortir une collection complète de nouveaux morceaux intitulée “Ruée des Éléphants Disco”. Ce LP n’a jamais fait surface.

BIZKIT BOITE et Lil Waynele single collaboratif de , “Prêt à partir”, a été rendu disponible en juillet 2013. Le morceau est sorti via Argent liquide, Lil Waynemaison de disques de longue date.

BIZKIT BOITE en 2011 s’est séparé de Interscope, le label qui a sorti tous les disques du groupe jusqu’à présent via ses filiales Retourner, Geffen et Suretone Records.

BOÎTE À SPIRITUEUX sortira son premier album, “Bleu éternel”, le 17 septembre. Le duo mari-femme composé de Courtney LaPlante et Michael Stringer a fait ses débuts avec un EP indépendant en octobre 2017, créant rapidement un culte. En 2018, ils ont trouvé leur pendant musical en bassiste Bill Crook et en partenariat avec Musique d’accord pâle continuer à créer et à sortir de la musique aux formats single et EP, et à l’automne 2020, signé avec un label de renommée mondiale Hausse des records.



? La fête popup post-pandémie de dernière minute limitée avec @limpbizkit ? Pré-vente demain. Vérifiez les pages du site pour les codes. Général en vente ce vendredi. pic.twitter.com/sbLJugQDHs – Spiritbox (@spiritboxband) 22 juin 2021

