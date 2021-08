Limp Bizkit annule les dates de sa tournée en raison de problèmes de santé et de sécurité

BIZKIT BOITE a annulé les dates restantes de la tournée d’août “par prudence et souci de la sécurité du groupe, de l’équipe et surtout des fans”. Le trek a été annulé un jour après que le groupe a annulé son concert vendredi 6 août au Stone Pony Summer Stage à Asbury Park, New Jersey, environ une heure avant le début du spectacle. Aucune raison pour l’annulation de Stone Pony n’a été donnée, mais un fan qui a parlé au leader Fred Durst à l’extérieur de la salle a déclaré que le guitariste Wes Borland – qui serait complètement vacciné – s’est apparemment senti “vraiment malade” après que le groupe ait déjà terminé sa balance.

Plus tôt aujourd’hui, BIZKIT BOITE a publié la déclaration suivante: “Par prudence et souci de la sécurité du groupe, de l’équipe et surtout des fans, le BIZKIT BOITE spectacle ce lundi et la tournée d’août restante est annulée. Les remboursements sont disponibles dans leurs points d’achat. Tous les billets achetés en ligne seront automatiquement remboursés.”

Durst a fait la une des journaux le mois dernier lorsqu’il a fait ses débuts avec son nouveau look lors du concert du groupe le 29 juillet au Metro à Chicago, le leader arborant désormais des mèches ondulées poivre et sel accompagnées d’une moustache en fer à cheval.

Après BIZKIT BOITE‘s Lollapalooza ensemble, le groupe a connu une énorme augmentation des flux et des ventes, avec son catalogue enregistrant un total de 1,9 million de flux à la demande, selon Billboard. C’était une augmentation de 27% par rapport au dimanche et au lundi d’une semaine plus tôt (25 et 26 juillet), lorsque le groupe représentait 1,5 million de flux à la demande combinés.



Déclaration de Limp Bizkit.



Par prudence et souci de la sécurité du groupe, de l’équipe et surtout… Publié par The Rapids Theatre, Niagara Falls, États-Unis le samedi 7 août 2021

