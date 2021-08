Limp Bizkit, Lynyrd Skynyrd et le JazzFest de la Nouvelle-Orléans annulés au milieu d’une préoccupation croissante concernant le COVID

in

L’inquiétude croissante liée au COVID entraîne l’annulation de plusieurs événements en direct, notamment les spectacles de Limp Bizkit, Lynyrd Skynyrd et New Orleans JazzFest.

Il y a eu une récente augmentation des cas de COVID-19 aux États-Unis, en partie alimentée par la montée de la variante delta. Le CDC a identifié la nouvelle variante du virus comme étant responsable de 80% à 87% des nouveaux cas de COVID.

La Louisiane est le cinquième État le moins vacciné, avec seulement 37% de ses résidents complètement vaccinés. Mais l’État est en tête du pays pour les nouveaux cas et les taux d’infection, avec plus de 6 000 nouveaux cas signalés vendredi dernier.

L’augmentation des cas de coronavirus a entraîné l’annulation du New Orleans JazzFest.

“En raison de la croissance exponentielle actuelle des nouveaux cas de COVID à la Nouvelle-Orléans et dans la région et de l’urgence de santé publique en cours, nous devons malheureusement annoncer que l’édition 2021 du New Orleans Jazz & Heritage Festival ne se déroulera pas comme prévu”, l’annonce lit.

Les organisateurs du festival envisagent le printemps prochain comme un retour potentiel à la normale en avril. Les détenteurs de billets de cette année et de l’année dernière recevront des e-mails pour demander un remboursement de billet ou lancer le processus de roulement.

Lynyrd Skynyrd annule également des spectacles après que leur guitariste, Rickey Medlocke, ait été testé positif pour COVID-19.

Le groupe a révélé la nouvelle dans un communiqué sur les réseaux sociaux. « Lynyrd Skynyrd n’est pas en mesure de présenter les quatre prochains spectacles à Canton, OH, Jackson, MI, Atlanta, GA et Cullman, AL. Le membre de longue date du groupe, Rickey Medlocke, a été testé positif pour COVID-19. Rickey se repose à la maison et réagit bien au traitement. Nous continuerons à vous tenir au courant de son état.

Limp Bizkit a annulé ses dates de tournée restantes en août en raison des préoccupations croissantes liées au COVID-19.

Après leur performance au Lollapalooza bondé, le groupe a décidé de ne pas continuer la tournée. “Par prudence et souci de la sécurité du groupe, de l’équipe et surtout des fans, le spectacle de Limp Bizkit ce lundi et le reste de la tournée d’août sont annulés”, a déclaré le groupe à Rolling Stone.

« Les remboursements sont disponibles dans leurs points de vente. Tous les billets achetés en ligne seront automatiquement remboursés. Le groupe avait encore huit dates de concerts restantes.

Les Counting Crows ont annulé leur concert du dimanche soir à Boston après qu’un membre de la tournée du groupe a été testé positif pour COVID-19. Ce spectacle a maintenant été reporté, ainsi qu’un autre demain dans l’Ohio.