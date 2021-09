Limp Bizkit sort un nouveau single « Dad Vibes »

BIZKIT BOITE a sorti un nouveau single intitulé ” Papa Vibes “. La piste, qui a été créée à l’origine lors du concert du groupe à Lollapalooza en juillet, a été mis à disposition via Suretone Records et ADA.

BIZKIT BOITE n’a pas sorti de nouvel album studio depuis 2011 “Cobra d’or”, bien que le groupe ait passé beaucoup de temps à écrire et enregistrer de la musique au cours de la dernière décennie.

” Papa Vibes “ arrive des semaines après BIZKIT BOITE a annulé toutes ses apparitions en direct annoncées précédemment pour 2021, expliquant dans un communiqué qu’il le faisait “par prudence et souci de la sécurité du groupe, de l’équipe et surtout des fans”.

BIZKIT BOITE devait se produire dans plusieurs festivals cet été et cet automne, notamment Réplique, La crête bleue, Roche rebelle et Rocklahoma.

Quelques jours après l’annulation des spectacles de l’été 2021, BIZKIT BOITE leader Fred Durst a déclaré à Billboard la décision: “En bref, le système est toujours très défectueux. Même si les artistes, les équipes, le personnel et les promoteurs font de leur mieux pour assurer la sécurité sur et derrière la scène, cela ne garantit pas la sécurité du public dans son ensemble. Nous sommes tous dans le même bateau, et nous devons tous – individuellement et dans son ensemble – faire de notre mieux pour être aussi responsables et proactifs que possible pour aller de l’avant pour combattre et arrêter la propagation du COVID. »

Durst a également nié qu’il y ait eu un incident spécifique qui l’ait incité, lui et ses camarades de groupe, à débrancher le trek, affirmant que c’était “juste une perception”.

Durst a fait les gros titres fin juillet lorsqu’il a fait ses débuts avec son nouveau look au concert du groupe au Metro à Chicago, le leader arborant désormais des mèches ondulées poivre et sel accompagnées d’une moustache en fer à cheval.

Huit titres de LIMP BIZKIT ont atterri sur le Billboard 200, dont deux en tête du classement – “Significant Other” en 1999 et “Chocolate Starfish And The Hot Dog Flavored Water” en 2000.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).