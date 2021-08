L’impact à long terme attendu des Jeux du Commonwealth sur Birmingham

Les Jeux olympiques de Tokyo se terminant récemment, les regards se tournent maintenant vers les Jeux du Commonwealth 2022, dans moins d’un an. Quel est l’impact à long terme attendu sur Birmingham et la région au sens large ?

Birmingham accueillera les Jeux du Commonwealth du 28 juillet au 8 août 2022. Environ 4 500 athlètes de 72 nations et territoires concourront dans 19 sports et huit parasports.

Pour l’événement sportif, il y aura 14 sites de compétition à Birmingham et dans la région au sens large. C’est le plus grand événement à venir dans les West Midlands. Et c’est le plus grand événement sportif au Royaume-Uni depuis les Jeux olympiques de Londres 2012.

Les Jeux du Commonwealth devraient attirer plus d’un million de spectateurs à Birmingham et avoir une audience télévisée mondiale de 1,5 milliard. Il s’agit d’une occasion unique de présenter la ville et la région sur la scène mondiale.

Neil Rami, directeur général de West Midlands Growth Company, déclare : « Nous savons déjà que les West Midlands sont un endroit fantastique à visiter, à investir, à faire du commerce et à se rencontrer. Le profil international offert par les Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 nous aidera à transmettre ce message à plus de personnes que jamais auparavant. »

Impact economique

Birmingham devrait bénéficier de l’héritage des Jeux du Commonwealth. Les Jeux ont un bilan illustre d’amélioration des économies des villes et des pays hôtes. Manchester a accueilli en 2002 et a vu de forts avantages économiques.

Les Jeux peuvent apporter jusqu’à 1 milliard de livres sterling d’avantages économiques. Les recherches de la Fédération des Jeux du Commonwealth montrent que l’événement a déjà fourni un coup de pouce économique entre 800 et 1,2 million de livres sterling.

Graham Stuart, ministre des Exportations, commente: «Birmingham 2022 stimulera les exportations, attirera les investissements étrangers et donnera aux Midlands et au reste du Royaume-Uni le coup de pouce nécessaire pour se remettre de la pandémie et créer des emplois plus nombreux et mieux rémunérés au cours de la les années à venir.”

Programme affaires et tourisme

Le gouvernement britannique utilise les jeux pour faciliter des investissements supplémentaires dans la ville de Birmingham et dans la région au sens large. Cela pourrait valoir 650 millions de livres sterling d’investissements étrangers supplémentaires et pourrait générer 7 millions de livres sterling d’exportations supplémentaires jusqu’en 2027.

Un programme d’affaires et de tourisme de 24 millions de livres sterling attirera plus de visiteurs, d’événements et de commerce dans les West Midlands et le Royaume-Uni dans son ensemble. Cela renforcera encore l’impact économique à long terme des Jeux et fera de Birmingham une région commerciale importante.

Birmingham et les West Midlands bénéficieront des opportunités commerciales et commerciales, de la création d’emplois et du tourisme. Dans le cadre de ce budget, le Royaume-Uni organisera des missions commerciales, organisera des réunions avec des investisseurs potentiels et organisera des campagnes promotionnelles.

Dame Louise Martin, présidente de la Fédération des Jeux du Commonwealth, explique : « Les Jeux du Commonwealth offrent une occasion unique de rehausser le profil d’une ville et d’un pays. Il crée des emplois, des infrastructures et des investissements qui offrent de nombreux avantages tangibles à la communauté locale.

Infrastructures et logement

Un investissement total de 778 millions de livres sterling contribuera à fournir des sites de classe mondiale et à générer un certain nombre d’avantages pour les habitants de Birmingham. Le stade Alexander subit une transformation de 72 millions de livres sterling. Un nouveau centre aquatique est également en cours de construction. La base de loisirs ouvrira ensuite au public en 2023.

Perry Barr, une banlieue située à 15 minutes de trajet au nord-ouest du centre-ville, sera l’épicentre des Jeux du Commonwealth. C’est un niveau d’investissement sans précédent dû aux Jeux.

De plus, un plan directeur majeur transformera la région au cours des deux prochaines décennies. Cela comprend l’amélioration des transports publics et la création de nouveaux logements et espaces commerciaux, de loisirs et communautaires. Le plan directeur transformera cette partie de Birmingham et apportera une régénération et des investissements supplémentaires à la ville.