L’impact de Bruno Fernandes à Manchester United en chiffres: buts, passes décisives, tirs et plus – Man United News And Transfer News

Bruno Fernandes a sans doute été la meilleure chose qui soit arrivée à Manchester United depuis que Sir Alex Ferguson et ses chiffres sur le terrain sont vraiment stupéfiants.

Ayant tout juste 27 ans et entrant dans la fleur de l’âge, Bruno n’est pas seulement en tête avec Man United – il n’y a guère de joueur qui puisse se comparer à lui en Premier League.

Le troisième plus grand nombre de buts marqués, le plus grand nombre de passes décisives, le plus grand nombre de buts et de passes décisives combinés, le deuxième plus grand nombre de tirs, plus de tirs dans le dernier tiers que tout autre joueur. Plus vous les lisez, plus vous vous grattez la tête et vous demandez comment est-ce possible à quelqu’un qui joue au milieu de terrain ?

Lorsque nous avons signé Bruno, nous espérions tous qu’il aurait un impact, mais aucun de nous, pas un seul fan de United, n’aurait pu imaginer le genre de 18 mois dont nous avons été témoins. Bruno est vraiment à un autre niveau et ces statistiques en disent long sur l’impact qu’il a eu non seulement sur United mais sur la Premier League dans son ensemble.

Presque à lui seul, Bruno a sorti United de la boue et a changé la direction dans laquelle se dirigeait le club. Maintenant, nous venons de signer Raphael Varane, Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo – remarquez mes mots, nous n’aurions signé aucun d’entre eux sans Bruno. Il a aidé à rétablir United sur le terrain et maintenant l’équipe est aussi forte qu’elle l’a été depuis que nous avons remporté la ligue en 2013.

Quelle est la prochaine étape pour Bruno ? Espérons que la Premier League, la Ligue des champions, les trophées qu’il cherche désespérément à remporter et les trophées que les fans de United veulent voir le club gagner à nouveau. Mais quoi qu’il arrive, l’impact que Bruno a eu au cours des 18 derniers mois ne sera pas oublié et il a déjà écrit sa propre histoire courte et incroyable dans le peu de temps où il a été un rouge.

Amenez les 18 prochains mois avec Bruno, et le reste.