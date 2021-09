L’impact de Cristiano Ronaldo sur ses deuxièmes débuts à Man United – Man United News And Transfer News

Cristiano Ronaldo a inscrit deux anciens gardiens de Newcastle Freddie Woodman lors de ses deuxièmes débuts pour Manchester United.

Le premier est survenu juste avant la mi-temps lorsque le gardien des Magpies a renversé le tir de Mason Greenwood sur le chemin de Ronaldo, le préparant pour une frappe facile.

La saison dernière, seuls 18 des 121 buts de United sont venus de l’intérieur de la surface de réparation de six mètres ; sur les 36 buts de Ronaldo pour la Juventus, 12 sont venus de cette zone.

En fait, la saison dernière, 11% des tirs de Ronaldo provenaient de six mètres ou moins.

Le but signifie plus que son premier but depuis son retour au club, mais un écart que United a peut-être comblé par la présence de Ronaldo !

Avec l’âge vient l’expérience et Edinson Cavani et Ronaldo sont devenus des braconniers dans la surface. C’est un coup de pouce pour les chances de United cette saison d’avoir des joueurs avec ce dynamisme et cette vision devant le but.

S’adressant au Times, le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré: “Ils ont ce sens et ce sentiment de quand arriver dans la boîte et ils savent ce qui peut arriver.”

Il a poursuivi: «C’était un objectif typique. Les gens diront que c’était juste un tap-in, mais il y a plus que cela. Les défenseurs regardaient le ballon mais Cristiano anticipait ce rebond. C’était un grand objectif. »

Ce ne sont pas seulement les buts des attaquants qui ont eu un impact, tout au long du match, il a eu 63 fois le ballon, et à chaque fois, il a en moyenne environ deux touches.

Il est difficile de juger sur un seul match, mais ces statistiques montrent qu’il est plus efficace avec le ballon qu’il ne l’était lors de son premier passage à Old Trafford.

Il trouve de l’espace, déplace le ballon plus rapidement et fait des passes beaucoup plus efficacement qu’avant.

En parlant de passes, il avait une précision de 87% lors de son match d’ouverture samedi.

Après avoir débuté à gauche pour United, il est passé à la tête de la ligne ces dernières années, mais la cartographie du mouvement des Portugais tout au long du match d’hier montre qu’il s’adapte tout au long et fait preuve de force à l’aile ainsi qu’au milieu.

Après un match, Ronaldo s’avère être un atout majeur pour cette équipe de United et sa performance contre Newcastle le maintient sûrement sur la feuille de match lorsque les Reds affronteront les Young Boys demain en phase de groupes de la Ligue des champions.