L’impact de la pandémie sur les activités d’Agarbathi, les choix des consommateurs pour les parfums : Arjun Ranga, MD, Cycle Pure Agarbathi explique

La pandémie de Covid-19 a frappé tout dans le monde. Des voyages aux industries en passant même par les agarbathis n’ont pas été épargnés. Comme la plupart des autres entreprises, elle a également évolué vers le travail à domicile. C’était un défi pour l’équipe de vente de première ligne d’atteindre des milliers de distributeurs et des milliers de points de vente au détail répartis dans tout le pays. L’entreprise d’Agarbathi dépend généralement des femmes rurales pour la fabrication et l’emballage et comme la chaîne d’approvisionnement principale a été touchée pour des raisons de sécurité, la distribution est devenue encore plus difficile. Dans une conversation exclusive avec Financial Express Online, Arjun Ranga, directeur général de Cycle Pure Agarbathi, a parlé de l’impact de Covid-19 sur leur entreprise, les préférences des consommateurs et plus encore. Extraits :

Quel a été l’impact de la deuxième vague de la pandémie mondiale sur Cycle Pure Agarbathi ? Quel a été son effet sur l’industrie de l’agarbathi ?

La pandémie a été difficile pour toute notre nation. Chez Cycle Pure Agarbathi, nous avons poursuivi notre WFH lorsque la deuxième vague a frappé, cependant, notre équipe de vente de première ligne, composée de 1800 vendeurs au service de 5000 distributeurs à travers l’Inde, a été confrontée au plus grand défi de devoir atteindre près de 7 lakh points de vente. Pourtant, nous avons adhéré à des protocoles stricts de distanciation sociale et de sécurité, ce qui a notamment permis de mieux gérer nos équipes de première ligne. Nous sommes une industrie à forte intensité de main-d’œuvre qui dépend des femmes rurales pour fabriquer et emballer l’Agarbathi et a dû fermer la chaîne d’approvisionnement principale, en donnant la priorité à la sécurité des employés avant tout lorsque la deuxième vague a également frappé les zones rurales.

Cycle Pure Agarbathi avait mis en place un plan de continuité des activités ferme au début de la pandémie, qui a assuré une transition en douceur vers un verrouillage complet et le déverrouillage par phases. Malgré aucune vente pendant le verrouillage, nos employés ont très bien performé et après les déverrouillages, nous nous sommes concentrés sur la chaîne d’approvisionnement et la reprise de la production tout en respectant toutes les directives de sécurité et d’hygiène. Nous avons rapidement introduit la prise de décision décentralisée et l’autonomisation du dernier kilomètre pour poursuivre nos activités dans la deuxième vague. Cependant, nos ventes sont à nouveau au point mort dans cette deuxième vague car nos produits appartiennent à la catégorie des non essentiels.

Quelles initiatives avez-vous prises pour rester pertinent dans l’industrie et auprès des consommateurs en ces temps difficiles ?

Nous avons fait une promotion agressive de nos initiatives de marketing en ligne et numérique, entraînant ainsi une augmentation soudaine des ventes sur Cycle.in, notre plateforme de commerce électronique. La qualité et l’hygiène ont toujours été notre priorité absolue et nous sommes devenus très attentifs à leur égard à la suite de COVID-19. Nous suivons des protocoles de sécurité stricts et des normes de distanciation sociale de la fabrication à la livraison et assurons la désinfection tout au long de la chaîne d’approvisionnement et de distribution. En tant que fabricant zéro carbone, la durabilité est notre mantra et nous sommes heureux de voir les consommateurs évoluer également vers des marques à vocation spécifique comme Cycle.

Quelle a été l’influence de la deuxième vague sur le comportement d’achat et les habitudes d’achat des consommateurs ?

Le comportement d’achat des consommateurs est celui de l’achat en gros et de l’optimisation des ressources et des visites limitées en magasin pendant le verrouillage. Ils s’en tiennent à des marques de confiance et n’expérimentent pas. Avec le changement du modèle d’achat, la «nouvelle normalité» verra une augmentation du nombre de consommateurs utilisant la livraison sans contact, la livraison à domicile et les détaillants seront dotés de MPOS (appareils mobiles de point de vente).

Comment cette pandémie a-t-elle changé le secteur FMCG ? Quelles sont les nouvelles tendances du marché sur le front du retail ?

La pandémie a transformé la façon dont nous regardons nos produits et nos consommateurs, ces derniers étant devenus plus fidèles à la marque et exigeant la disponibilité des produits à tout prix, ce qui a rendu la chaîne d’approvisionnement plus importante que jamais pour les entreprises FMCG. Souvent, les sociétés FMCG font des compromis sur le lancement de nouveaux produits pour rendre les produits existants disponibles.

Il existe de nouvelles tendances telles que la vente au détail sans contact et l’interaction audio en magasin dans le secteur de la brique et du mortier. Les consommateurs préférant acheter localement, les marques exploitent les plateformes numériques pour rester pertinentes et connectées à elles. Les marques s’efforcent constamment de rester à l’esprit alors que les consommateurs du monde entier examinent les produits et les marques sous un nouvel angle. Les achats impulsifs connaissent une baisse car les décisions d’achat sont planifiées à l’avance, ce qui entraîne un changement dans l’engagement des clients en magasin. La technologie sera un facteur d’influence clé dans leurs décisions d’achat. Les achats impulsifs au point d’achat/de vente diminueront et les promotions en magasin ont commencé à changer en raison des normes de distanciation sociale. Le déploiement de promoteurs en magasin réduira et cédera la place aux panneaux LED et aux vidéos et les affichages en magasin seront audio et visuels plutôt que visuels.

Quel a été l’impact de la pandémie en cours sur les opérations de l’entreprise? Ces nouvelles restrictions et directives de verrouillage ont-elles perturbé la chaîne d’approvisionnement de Cycle Pure ?

Nos opérations ont été complètement bloquées pendant près de six mois de la pandémie, car nous dépendons fortement de la main-d’œuvre des femmes rurales pour la première étape de notre processus de fabrication d’agarbathi. La lutte s’est étendue à la chaîne d’approvisionnement des matières premières et des produits finis jusqu’au rayon du marché. Nous avons eu des difficultés à obtenir des matériaux du Forestier, à les fournir aux travailleurs à domicile et à collecter les agarbathi emballés. Étant une industrie à forte intensité de main-d’œuvre, nous avons eu des problèmes avec la main-d’œuvre tertiaire et migrante et les chauffeurs de camion qui avaient migré vers leur ville d’origine. La main-d’œuvre tertiaire qui dépend du revenu salarial journalier est actuellement au chômage. Ce serait une tâche ardue d’empêcher leur migration vers d’autres industries et de les ramener dans notre force.

Agarbathi étant un produit de niche dans la catégorie non essentielle, nous n’avons pas constaté de ventes significatives pendant le verrouillage. Nous avons décentralisé le pouvoir de décision et donné carte blanche à notre équipe de vente, nos commerçants et nos distributeurs à travers le pays, qui, à leur tour, ont travaillé sur un plan de marché transparent tout en respectant les restrictions et les directives en place. Tout en considérant la sécurité de notre personnel au sol, nous avons gardé notre inventaire prêt à atteindre les étagères au fur et à mesure que le mouvement de la logistique est autorisé.

Quelles sont les mesures que l’organisation a prises pour lutter contre les effets de la pandémie en cours?

Nous avons donné la priorité à la santé et au bien-être de nos plus de 5000 employés et de leurs familles dans la deuxième vague et avons déployé une couverture d’assurance COVID Kavach et des allocations supplémentaires, en plus d’organiser des campagnes de vaccination en priorité pour nos personnes âgées de plus de 45 ans et les employés de l’atelier. Les employés COVID positifs ont droit à des congés payés et à d’autres plans de secours.

Nous avons fait don de 12 lakh roupies de médicaments et 70 lits et lits d’une valeur de 10 lakh roupies au COVID Trauma Care Center et offrons le petit-déjeuner et le déjeuner à tous les volontaires de première ligne de la COVID War Room à Mysuru. Nous avons également distribué des désinfectants et des écrans faciaux aux travailleurs de la santé, à la police et aux citoyens de Mysuru. Nous soutenons les hôpitaux de district désignés pour le traitement COVID avec les équipements nécessaires et les concentrateurs d’oxygène. Nous installerons une usine de génération d’oxygène dans un hôpital de Mysuru le mois prochain.

Cycle s’est associé à CII Mysuru pour fournir des équipements de santé et des médicaments aux hôpitaux. Nous avons activement contribué à des groupes de bénévoles à Mysuru et à Bengaluru pour fournir des repas aux travailleurs migrants, à la police en service et aux pauvres. Nous avons également pu trouver et sécuriser des ventilateurs pour le gouvernement de Mysuru grâce aux relations internationales établies par notre société Rangsons Technologies.

Parlez-nous de votre gamme de produits. Comment avez-vous assuré l’innovation dans le segment du culte à domicile ?

Nous avons une vaste gamme de produits allant de l’agarbathi, la tasse Sambrani, le masala bathi, les cônes, le dhoop, les accessoires de puja et les packs de puja pour des occasions spéciales. IRIS Home Fragrances, notre ligne de parfums d’intérieur de luxe, propose des parfums exotiques et des produits de décoration d’intérieur. Nous nous sommes également lancés dans une gamme de soins de l’air fonctionnels avec nos marques « Lia » et « Stop-O ».

L’innovation a été essentielle pour nous; nous avons de temps en temps de nouvelles idées. Les ventes de nos produits puja ont connu une croissance constante en raison de leurs normes de qualité supérieures. Cycle Pure est le seul fabricant du pays à détenir une certification et une licence Cosmétiques et médicaments pour notre Kumkum Om Shanti Gold Class.

Nous avons également des packs de puja écologiques conçus pour des occasions spécifiques telles que Durga Puja, Lakshmi Puja, Ganesh Chaturthi, Maha Shivratri, anniversaire et anniversaire Puja Packs.

Nos produits sont bien reçus sur le marché à travers le segment. Nous avons modifié notre gamme de produits pour nous assurer que la tradition est maintenue dans les temps modernes et nous nous sommes assurés que l’expérience de la puja ne soit pas entravée pendant le verrouillage avec nos produits de qualité dans la catégorie du culte à domicile. Nous avons lancé une gamme de produits de culte à domicile dans la catégorie Om Shanthi à base d’ingrédients purs. La marque a également introduit des produits dans l’espace d’hygiène personnelle et de bain.

Quels sont vos produits les plus populaires ? Pendant cette pandémie, y a-t-il un produit spécifique que les clients achètent ?

Comme Cycle se spécialise dans la catégorie des parfums, l’Agarbathi trois-en-un de Cycle Pure est le plus populaire, car il rassemble les trois parfums populaires de Serene (Lily), Yugantar (Fancy) et Jagrane (Intimate) dans un seul pack. . Nous avons constaté une augmentation de la demande pour les huiles traditionnelles Masala bathi, Cup Sambrani et Puja de la gamme Om Shanti dans le scénario de verrouillage actuel, en dehors de la forte demande pour la gamme de kits Sampoorna Puja qui comprend un puja Vidhi spécifique et tous les articles essentiels de puja pour une expérience de puja holistique.

Les ventes des assainisseurs d’ambiance et des produits fonctionnels de traitement de l’air de Lia ont augmenté depuis que la WFH est devenue la norme.

De plus, nous avons également apporté «PurePrayer», une application mobile gratuite disponible pour les fidèles de toute l’Inde pour participer à des poojas et aartis et réserver leurs sevas ainsi que d’autres rituels du temple dans le confort de leur foyer, en respectant les directives de distanciation sociale.

Quels sont les parfums les plus préférés en matière d’agarbathi ?

Les parfums traditionnels comme le jasmin, le chandan, la rose, le champa et le loban sont largement préférés dans notre pays. Avec l’accès de l’industrie à de nouveaux matériaux et ingrédients au cours des 20 dernières années, elle a connu une grande innovation dans les parfums. Des parfums fruités et épicés aux parfums aquatiques, les acteurs de l’industrie se sont inspirés des industries de la parfumerie et de l’alimentation et ont développé des parfums comme la pomme, la cannelle, la citronnelle, etc. etc. sont populaires parmi les plus jeunes.

