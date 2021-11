« L’impact de la pénurie de charbon sur les opérations au deuxième trimestre était minime »

Directeur général de JSPL VR Sharma

Pour Jindal Steel and Power (JSPL), une demande croissante pour ses produits sur les marchés au comptant mondiaux a pesé sur ses prix et ses bénéfices au cours du trimestre de septembre. La société étend également maintenant son pipeline de lisier pour connecter Kasia et prévoit d’ajouter une capacité supplémentaire de 3,5 millions de tonnes par an à Angul, directeur général de JSPL. VR Sharma mentionné. Dans une interview avec FE Rajesh Kurup, il a également déclaré que le projet de la société d’acquérir Reliance Naval and Engineering n’était pas à un stade très actif. Extraits :

En raison des moussons, le deuxième trimestre est généralement un trimestre lent pour l’industrie. Mais le bénéfice net de JSPL a presque triplé. D’où vient la croissance ?

La demande était très bonne, notamment sur le marché spot international, et nous avons exporté plus de 40 % de notre production totale. Donc, fondamentalement, la demande a déterminé les prix et les bénéfices.

La production a atteint 3,94 millions de tonnes par an (mtpa) au cours du premier semestre de cet exercice, contre 3,5 mtpa enregistrés au cours de la période de l’année précédente, ce qui était très bon. De même, il y a eu une augmentation des ventes à 3,75 mtpa contre 3,49 mtpa. Nous pourrions exporter beaucoup. C’était un équilibre parfait entre les marchés intérieurs et d’exportation.

La pénurie de charbon a-t-elle eu un impact sur vos opérations au deuxième trimestre ?

L’impact a été minime. L’incertitude a régné pendant environ une semaine, mais le gouvernement a agi rapidement et maintenant, le charbon ne manque pas. Il n’y a pas eu de panne d’électricité dans le pays. Il y avait une pénurie globale d’énergie dans le monde entier. L’Inde importe de 240 à 250 millions de tonnes de charbon et, tout à coup, les prix du charbon sur les marchés mondiaux ont grimpé en flèche. Les acheteurs indiens ont donc cessé de l’importer, ce qui avait mis la pression sur le charbon domestique.

Quel est l’état du pipeline à lisier de 200 km de long que JSPL prévoyait de construire entre Barbil et Angul ?

Nous avions l’autorisation de Barbil à Angul, mais nous attendions que les mines soient opérationnelles. Maintenant, nous avons les mines de Kasia, que nous avons remportées lors d’une vente aux enchères ouverte, et la connectivité à cette mine est un must. Donc, maintenant, nous avons l’intention de connecter Barbil aux mines de Kasia. Nous avons commencé à travailler sur le projet et nous prévoyons de le terminer dans les 12 à 14 prochains mois, au plus tard en décembre.

Sur votre investissement de Rs 18 000 crore annoncé précédemment pour les trois prochaines années ?

Nous ajoutons une capacité supplémentaire de 3,5 mtpa à Angul, Odisha, portant la capacité totale à 9 mtpa. Cela serait achevé d’ici 2023. L’usine d’Angul est plus lucrative en raison de sa situation géographique, car elle est proche des ports, des mines, du minerai de fer et du charbon. Nous avons également une réserve foncière disponible à Angul. Chez Raigarh, nous ne prenons aucun projet pour le moment. Nous avons l’intention de lever 18 000 crores de roupies à partir des régularisations internes, car il n’est pas prévu de lever de dette.

Sur les perspectives de l’acier?

Je dirais que nous sommes dans un super cycle, car le monde consomme beaucoup d’acier. Les deux derniers trimestres de cet exercice seraient bons pour les sidérurgistes car nous prévoyons de maintenir la rentabilité au niveau des six premiers mois pour les deux prochains trimestres.

Le gouvernement pousse l’industrie à produire plus d’acier et souhaite que la production d’acier du pays atteigne 300 mtpa d’ici 2030. Ainsi, chaque année, nous devons augmenter d’au moins 50 à 60 millions de tonnes dans le pays. Je pense qu’il s’agit d’une tâche importante et qu’elle ne peut être réalisée uniquement par des processus de friches industrielles. Le gouvernement doit donc autoriser les investissements directs étrangers dans le secteur sidérurgique et inviter des acteurs étrangers à s’installer ici.

JSPL avait soumis des offres pour acquérir Reliance Naval and Engineering en faillite ? Quel est le statut ?

Le processus est en marche, mais il n’est pas dans une phase très active.

