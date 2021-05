L’impact de la violence anti-asiatique sur les responsables de la beauté – WWD

Beauty Inc a interrogé les dirigeants de l’industrie de la beauté sur l’impact de la récente violence anti-asiatique sur eux personnellement et professionnellement.

Deepica Mutyala, fondatrice et directrice générale, Live Tinted: «Les Américains d’origine asiatique ne sont pas monolithiques. Nous ne nous ressemblons pas, nous avons des origines et des cultures différentes. Ce qui nous unit, c’est une expérience partagée: une solide éthique de travail, un dévouement à nos valeurs familiales et des expériences de racisme en Amérique. On s’est moqué de moi pour sentir le curry, l’accent indien de ma mère et la couleur de ma peau. Je me souviens du flacon de crème décolorante pour la peau sur la vanité de ma mère utilisée comme hydratant quotidien, ou du fond de teint intentionnellement trop clair de cinq nuances.

En grandissant, j’ai eu une relation compliquée avec les rayons du soleil. Socialement, on m’a dit de les embrasser, d’aller bronzer et de m’exposer. Culturellement, j’avais des ordres stricts pour les éviter de peur que ma peau devienne plus teintée. La dualité transmise à mes traits; J’ai ressenti le besoin de modifier mon look pour mieux correspondre aux normes de beauté eurocentriques: j’ai teint mes cheveux en blond et portais des lentilles de contact bleues. Cela m’a pris beaucoup trop de temps, mais maintenant ce qui me permet de m’identifier à ma culture indienne sont mes qualités les plus préférées à mon sujet.

Je n’avais personne à qui admirer qui me ressemblait quand j’étais plus jeune. Mes idéaux de beauté étaient basés sur ce que je verrais dans les médias. Je me souviens avoir dit à mes parents indiens traditionnels, à l’âge de 16 ans, que je voulais poursuivre une carrière non traditionnelle pour créer une marque qui montrait une réelle représentation. La seule façon de créer un monde où nous sommes représentés est d’ouvrir une nouvelle voie, et il faudra un collectif d’entre nous pour que cela se produise. Je veux que la prochaine génération grandisse en s’identifiant fièrement à leur culture asiatique. Si ma contribution aide à changer le récit, alors j’aurai vécu mon objectif.

Jin Soon, fondateur, Jin Soon: «Même si j’ai la chance de n’avoir jamais été agressé personnellement, je suis tout à fait conscient de l’escalade de la violence anti-asiatique. Je reste vigilant dans mon quotidien afin d’éviter des situations potentiellement dangereuses. En ce qui concerne la violence anti-asiatique dans mon cadre professionnel, j’ai vécu ce que j’appelle «le racisme des immigrés»; tout, des remarques sarcastiques sur mon anglais aux commentaires purement racistes faits sur mon visage. Heureusement, la grande majorité de mes interactions quotidiennes sont positives et encourageantes, et j’en suis très reconnaissante. »

Ju Rhyu, fondateur, Hero Cosmetics: «J’ai vécu à New York pendant plus de 10 ans et je n’avais jamais eu peur en tant que femme coréenne américaine. Pas à 20 heures ou 2 heures du matin Pas dans le métro ou à pied. Mais quand je suis retourné en visite au début du mois d’avril de cette année, j’avais vraiment peur d’être témoin ou, pire encore, d’être victime de violence anti-asiatique. J’étais toujours sur mes gardes lorsque je me promenais. J’ai évité les activités du soir pour ne pas avoir à me promener la nuit. J’ai commencé à porter une alarme porte-clés au cas où quelque chose se produirait. J’avais peur pour mes parents qui visitaient New York pour la première fois depuis la pandémie. J’étais inquiet pour leur sécurité et s’ils seraient harcelés ou attaqués, car de nombreux Américains d’origine asiatique ont été visés.

Et ce n’est pas seulement un truc américain car plus tôt cette année, un Japonais a été attaqué à l’acide à Paris (où j’habite) dans le 17e arrondissement. Il y a eu une montée du sentiment anti-asiatique ici aussi en raison de la pandémie et de ses origines.

Ces événements m’ont vraiment poussé à réfléchir à comment aider et quoi faire. Pour être honnête, je n’ai toujours pas de réponse concrète, mais je suis prudemment optimiste. L’industrie de la beauté et la culture asiatique sont très liées, et il est encourageant de voir la reconnaissance et la reconnaissance de l’impact de l’Asie sur la culture de la beauté occidentale. Je suis également optimiste que la prise de conscience accrue des choses que nous traversons en tant qu’Américains d’origine asiatique apportera plus d’empathie, de gentillesse et de compréhension. Nous avons besoin de plus de cela dans ce monde.

Shrankhla Holecek, fondatrice et PDG, Uma Oils: «Pour moi, à la fois personnellement et professionnellement, la violence anti-asiatique méprisable souligne encore le décalage flagrant entre ce que nous sommes prêts à retirer à une communauté et à une culture par rapport à ce que nous sommes prêts à redonner ou à défendre. Il est consternant de penser que ceux qui commettent ces actes ou sentiments odieux ont sans aucun doute grandement bénéficié de la richesse que la communauté asiatique a ajoutée à nos vies – de l’art et de la cuisine à la beauté, la science et l’innovation.

C’est cette facilité d’appropriation qui me dérange énormément à notre sujet en tant que peuple – nous prenons pour acquis les grands cadeaux que d’autres cultures ont si rapidement offerts depuis longtemps que nous les assimilons comme les nôtres sans même faire une pause pour reconnaître que le même accent dont vous pouvez vous moquer le passage est également ce qui vous a donné votre produit de soin de la peau coréen préféré, ou la pratique du yoga sur laquelle vous êtes si rapide à parler.

Je le dis un peu facétieusement – mais je me demande presque si des communautés comme la nôtre qui ont tout offert de manière si désintéressée, des pratiques culturelles au travail acharné pendant des siècles, souvent avec une modestie gracieuse, seraient mieux servies si nous nous efforcions constamment de rappeler haut et fort beaucoup de choses qu’ils aiment chaque jour sont venues. Peut-être que nous exigeons que toutes les images de chaque outil gua sha soient accompagnées d’une personne chinoise souriante, ou que chaque entreprise de beauté de luxe “ inspirée de l’Ayurveda ” ou de suppléments de curcuma / ashwagandha soit demandée à bout portant ce qu’elle a fait pour atténuer la crise COVID-19 en Inde en ce moment? Évidemment, je suis un peu hyperbolique pour l’effet, mais je pense que nous devons tous repenser fortement à quoi ressemble notre équilibre de concessions mutuelles dans les sphères personnelles. Je pense que les réponses nous surprendront tous et j’espère que cela nous inspirera tous à être meilleurs. Le monde en a plus que jamais besoin. »

Vicky Tsai, fondatrice et PDG de Tatcha: «La montée de la haine et de la violence anti-AAPI m’a certainement affecté, mais je sais que je ne suis pas seul. Je m’inquiète pour ma propre sécurité et, récemment, j’évite de quitter ma maison ou de sortir seule. Quand je vais n’importe où, c’est avec mon mari ou notre chien de 70 livres. Ma fille en a été touchée à l’école depuis le début de la pandémie, l’un de ses camarades de classe lui disant qu’il espérait que le «virus chinois» reviendrait en Asie et tuerait tout le monde.

En tant que mère, je suis préoccupée par la sécurité de ma famille et de mes parents, et en tant que dirigeante, je m’inquiète pour mon entreprise. Une grande partie de nos employés et clients s’identifient comme AAPI, et il est de notre devoir en tant que marque de créer un impact social positif au sein de la communauté que nous servons. En même temps, je reconnais également que j’ai aussi des ressources, une plate-forme et une voix que beaucoup d’autres membres de notre communauté n’ont pas. Mon objectif est de les utiliser pour faire partie de la solution à la fois pour nous-mêmes mais aussi pour nos enfants – il n’y a pas de solution miracle aux préjugés systémiques et au racisme. Il est temps pour nous de transformer la passion en progrès et de nous concentrer sur la façon dont nous, en tant que communauté, pouvons créer un changement durable et significatif.

Yanghee Paik, cofondateur et PDG de Rael: «J’ai d’abord déménagé aux États-Unis avec ma famille lorsque j’étais au collège. Après trois ans, nous sommes retournés en Corée, mais c’est devenu mon rêve de revenir aux États-Unis et de développer ma carrière ici. L’Amérique signifiait tant de grandes choses pour moi – des opportunités illimitées, la diversité, l’ouverture et la liberté. Quand je suis entré dans une école de MBA américaine, j’ai laissé toute ma famille et mes amis derrière moi pour poursuivre mon rêve américain avec beaucoup d’enthousiasme.

C’est pourquoi la récente violence contre la communauté AAPI a été vraiment déchirante à voir. Beaucoup d’entre nous ou leurs parents ont immigré ici en raison de leur rêve américain, et nous avons fait de gros efforts pour nous intégrer et… être acceptés. Avant de réaliser à quel point ce problème était grave, j’ai peur d’essayer de fermer les yeux dessus. Il y a eu des moments où j’ai été traité injustement ou je me suis senti offensé, mais j’ai simplement mis mes émotions de côté et j’ai cru que c’était une partie de l’assimilation, un prix que je devais payer en tant qu’immigrant.

Pourtant, le récent mouvement pour arrêter la haine asiatique m’a grandement inspiré à avoir une voix et à penser à mon rôle et à celui de Raël pour faire une différence. Notre entreprise a été fondée par trois immigrantes de Corée et plus de la moitié de nos employés sont d’origine asiatique. Nous nous sentions tous émus par la violence croissante contre notre communauté et voulions contribuer à la sensibiliser en en parlant sur nos réseaux sociaux, en faisant des dons et en éduquant nos adeptes sur notre héritage et notre rôle. Nous avons également décidé de ne pas hésiter à propos des racines et de la technologie des produits de nos fondateurs en Corée. Grâce à tous ces efforts, nous espérons que les gens apprendront ce que signifie être d’origine asiatique dans ce pays et comment nous pouvons respecter et accepter nos différences.