L’impact de l’infection Covid-19 sur le rein humain expliqué

Les résultats ont montré que le SRAS-CoV-2 (virus causant le Covid-19) était capable d’infecter les cellules rénales humaines ainsi que de se répliquer.

Être infecté par le coronavirus a non seulement un impact sur vos poumons et votre cœur, mais les cellules rénales peuvent également être affectées d’une certaine manière. Dans une dernière étude publiée dans l’American Society of Nephrology (JASN), des chercheurs ont noté des lésions rénales. Pour étudier les effets, certaines cellules rénales humaines ont été examinées en laboratoire. Selon l’étude, les chercheurs examinaient la cause réelle des lésions rénales qui pourraient être le résultat direct de l’infection à coronavirus ou peut-être une conséquence d’une autre affection corporelle en réponse à l’infection.

Benjamin Dekel (Sheba Medical Center, Israël) a dirigé une équipe de chercheurs où ils ont cultivé des cellules rénales humaines dans des plats de laboratoire, puis ces cellules ont été infectées par le SRAS-CoV-2. Les résultats ont montré que le SRAS-CoV-2 (virus causant le Covid-19) était capable d’infecter les cellules rénales humaines ainsi que de se répliquer. Cependant, cela ne peut pas entraîner la mort des cellules rénales. Une autre découverte incluait que les cellules rénales présentant des caractéristiques de lésion étaient plus facilement infectées et développaient des lésions supplémentaires.

L’étude a expliqué qu’avant que les cellules ne soient infectées, elles contenaient des niveaux élevés de molécules de signalisation d’interféron. Dès que l’infection a augmenté, une réponse inflammatoire a été simulée qui a conduit à une augmentation de ces molécules.

En outre, l’étude a établi un contraste, où il a été constaté que l’infection des cellules rénales déficientes en ces molécules entraînerait la mort cellulaire. Cela a été suggéré comme un effet protecteur. Selon l’étude, les cellules de ces expériences se sont développées sous la forme d’un sphéroïde tridimensionnel pouvant imiter le rein sain ou d’une couche bidimensionnelle pouvant imiter les cellules d’un rein gravement blessé. Notamment, les cellules imitant un rein gravement blessé se sont révélées plus sujettes aux infections et aux blessures supplémentaires. Mais la cellule n’est pas morte.

L’étude a montré que le virus étant la principale cause d’insuffisance rénale aiguë était peu probable chez les patients Covid-19. Cependant, si le rein de ce patient présente déjà une blessure quelconque, quelle qu’en soit la cause, le virus peut l’intensifier davantage, causant plus de problèmes. “Par conséquent, si nous sommes en mesure de limiter le scénario courant de lésion rénale aiguë en premier lieu, il pourrait alors être possible de minimiser les dommages potentiels causés par le virus”, a déclaré le Dr Dekel dans le rapport.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.