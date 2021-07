L’impact de l’inflation sur les rendements obligataires représente le plus gros risque pour les valorisations des actions : Rahul Singh, directeur des investissements, actions, Tata Asset Management

Rahul Singh, CIO Actions, Tata Mutual Fund

Compte tenu du stade du cycle économique et des antécédents mitigés dans des secteurs spécifiques, une saine combinaison de fonds actifs est nécessaire pour générer de l’alpha. Rahul Singh, directeur des investissements, actions, Tata Asset Management, dans une interview accordée à Saikat Neogi, déclare que certaines poches de petites capitalisations semblent surchauffées et que les fonds d’arbitrage sont un moyen fiscalement avantageux de générer des rendements à revenu fixe avec un risque extrêmement faible. Extraits :

Le rallye des actions amène les investisseurs à se demander s’ils doivent conserver leur investissement ou enregistrer des bénéfices. Quel est votre conseil ?

Les valorisations globales se situent à une prime de 10 à 15 % par rapport à une fourchette historique de 10 ans, mais sont soutenues par les rendements obligataires inférieurs par rapport à ce que nous avons vu au cours de la dernière décennie. En outre, la prime de l’Inde par rapport aux autres marchés émergents, bien qu’elle se rapproche actuellement de l’extrémité supérieure, est soutenue par la position favorable à la croissance et aux réformes du gouvernement et de la politique budgétaire/monétaire. Tout bien considéré cependant, le marché semble être autour de sa juste évaluation et, par conséquent, les rendements des actions suivront désormais la performance des bénéfices à moyen terme, c’est-à-dire au-delà de l’exercice en cours. Il y a un coussin des bénéfices ascendants des entreprises qui ont été tirés par plusieurs secteurs cette fois. Cependant, le risque d’inflation et son impact sur les rendements obligataires restent le plus gros risque pour les valorisations des actions.

Si un investisseur souhaite constituer un portefeuille à long terme dans des fonds communs de placement d’actions, une combinaison de fonds passifs et actifs est-elle une bonne idée ?

Nous pensons que les fonds passifs sont utiles dans certaines catégories dominées par les grandes capitalisations. Mais étant donné le stade du cycle économique et les antécédents mitigés dans des secteurs ou des thèmes spécifiques, un mélange sain de fonds actifs est nécessaire pour générer de l’alpha. De plus, étant donné la phase du cycle économique dans laquelle nous nous trouvons, où l’économie indienne progresse régulièrement vers l’expansion économique, les marchés plus larges se sont bien comportés et pourraient continuer de le faire, ce qui est de bon augure pour les fonds actifs.

Pourquoi les fonds d’arbitrage gagnent-ils en popularité ?

Les fonds d’arbitrage se sont avérés être un moyen fiscalement avantageux de générer des rendements à revenu fixe avec un risque extrêmement faible. En conséquence, la catégorie arbitrage attire des investisseurs de catégories telles que les investisseurs individuels averses au risque, les trésors institutionnels et d’entreprise. Il a également été utilisé comme allocation temporaire de fonds alors que les valorisations continuaient d’augmenter. Les rendements des fonds d’arbitrage évolueront en phase avec l’environnement de taux global.

Les investisseurs doivent-ils suivre l’approche core et satellite des actions sur ce marché ?

Compte tenu de l’interaction d’une micro et d’une macro incertaines, les investisseurs devraient avoir une bonne combinaison de fonds d’allocation d’actifs dynamiques ou d’avantages équilibrés et de fonds de grande et moyenne capitalisation/flexicap comme base et peuvent réduire l’allocation à la catégorie pure petite capitalisation. Nous sommes indifférents aux grandes et moyennes capitalisations mais certaines poches de petites capitalisations semblent désormais surchauffées.

Étant donné que les ajouts au Plan d’investissement systématique (SIP) se sont développés rapidement, cela indique-t-il une démocratisation de la culture de l’équité ?

C’est une combinaison de numérisation et de démocratisation. Les canaux traditionnels ont été de grands partisans du SIP et les canaux numériques apportent désormais beaucoup plus de soutien à la prolifération du SIP. Cela augure bien que davantage d’investisseurs participent et aide le marché à s’enraciner plus profondément.

