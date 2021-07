L’Impact de Montréal accueille Cincinnati dans son fief

in

17/07/2021 à 01:31 CEST

le Impact de Montréal jouera son dix-septième match en Major League Soccer contre le Cincinnati, qui aura lieu dimanche prochain à 13h30 dans le Stade Saputo.

le Impact de Montréal affronte avec des esprits renforcés le match de la dix-septième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition contre lui La ville de New York dans son terrain (2-1) et contre lui Inter Miami à domicile (1-0). Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté cinq des 12 matchs disputés jusqu’à présent et ont accumulé une séquence de 14 buts marqués contre 11 buts encaissés.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Cincinnati a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre le L’équipage de Colomb lors de son dernier match, si bien qu’il arrive à la rencontre avec l’illusion de récupérer des points qui lui ont été laissés de côté. Avant ce match, le Cincinnati il avait remporté trois des 11 matchs disputés en Major League Soccer cette saison et a un record de 12 buts marqués contre 20 buts encaissés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Impact de Montréal Il a un bilan de trois victoires, une défaite et deux nuls en six matchs joués à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. A la maison, le Cincinnati ils ont gagné trois fois et fait match nul deux fois en sept matchs jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Saputo, entraînant deux défaites en faveur de la Impact de Montréal. A tour de rôle, les visiteurs accumulent le plein de victoires dans le stade de la Impact de Montréal, car ils ont déjà remporté deux matchs à l’extérieur. La dernière fois qu’ils ont affronté le Impact de Montréal et le Cincinnati dans cette compétition, c’était en mai 2021 et la réunion s’est conclue par un résultat de 1-2 pour le Cincinnati.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les locaux sont en avance sur leur rival avec une différence de sept points. L’équipe de Wilfried nancy il se classe quatrième avec 19 points à son tableau de bord. En revanche, les visiteurs comptent 12 points et occupent la onzième position de la compétition.