L’Impact de Montréal accueille le Toronto FC dans son fief

27/08/2021 à 1h30 CEST

Samedi prochain à 01h30 se jouera le match de la vingt-neuvième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Impact de Montréal et à Toronto FC dans le Stade Saputo.

Les Impact de Montréal Il affronte le match de la vingt-neuvième journée avec la volonté d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir fait match nul le dernier match disputé contre les Union de Philadelphie. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté sept des 21 matchs disputés jusqu’à présent et ont accumulé une séquence de 27 buts marqués contre 26 buts encaissés.

Du côté des visiteurs, le Toronto FC il a été battu 3-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Inter Miami, par ce que arrive à la fête avec l’espoir de renouer avec la victoire. À ce jour, sur les 21 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté trois avec un chiffre de 25 buts pour et 44 contre.

En tant que local, le Impact de Montréal Il a réalisé des chiffres de cinq victoires, une défaite et trois nuls en neuf matchs joués dans son stade, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. A la maison, le Toronto FC ils ont gagné deux fois et fait match nul une fois lors de leurs 12 matchs disputés, des chiffres qui montrent les lacunes de l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Impact de Montréal, les chiffres font état de huit défaites et d’un nul en faveur de l’équipe locale. Le dernier affrontement entre les Impact de Montréal et le Toronto FC Dans cette compétition, il s’est déroulé en avril 2021 et s’est terminé sur un score de 4-2 en faveur des locaux.

En analysant leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous voyons que l’équipe à domicile est en avance sur le Toronto FC avec une différence de 13 points. Les locaux, avant ce match, sont à la sixième place avec 28 points au classement. De leur côté, les visiteurs totalisent 15 points et occupent la quatorzième position du tournoi.