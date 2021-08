L’Impact de Montréal accueille les Red Bulls de New York

14/08/2021 à 02:01 CEST

Le Impact de Montréal jouera son vingt-cinquième match en Major League Soccer contre le Taureaux rouges, qui aura lieu dimanche prochain à 14h00 dans le Stade Saputo.

Le Impact de Montréal affronte la vingt-cinquième journée du tournoi avec l’illusion de retrouver sa place après avoir fait match nul 2-2 contre le Atlanta United à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six des 17 matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer, marquant 23 buts pour et 22 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Les Red Bulls de New York il a été battu 2-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le le feu de Chicago, de sorte qu’un triomphe sur le Impact de Montréal cela l’aiderait à améliorer son palmarès dans le tournoi. À ce jour, sur les 17 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté cinq avec un bilan de 21 buts marqués contre 22 encaissés.

Concernant les résultats à domicile, le Impact de Montréal a réalisé des statistiques de quatre victoires, une défaite et trois nuls en huit matchs disputés dans son stade, des chiffres qui peuvent sembler encourageants pour lui Les Red Bulls de New York, car ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se disputent dans le Stade Saputo. Dans le rôle de visiteur, le Les Red Bulls de New York Il a un record d’une victoire, six défaites et deux nuls en neuf matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade. Impact de Montréal si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant au stade de la Impact de Montréal et le bilan est une défaite et deux nuls en faveur de l’équipe locale. De même, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les Taureaux rougesEh bien, ils l’ont fait les cinq dernières occasions. La dernière confrontation de ce tournoi entre les deux équipes s’est jouée en septembre 2020 et s’est terminée sur un score de 4-1 en faveur de la Taureaux rouges.

Concernant leur position dans le classement de la Major League Soccer, on constate que les locaux devancent leur rival avec un écart de quatre points. Les locaux, avant ce match, sont à la huitième place avec 23 points au classement. Pour sa part, Les Red Bulls de New York il compte 19 points et occupe la neuvième position du classement.