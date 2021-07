L’Impact de Montréal accueille New York dans son fief

07/07/2021 à 01:30 CEST

le Impact de Montréal jouera son seizième match en Major League Soccer contre le La ville de New York, qui débutera jeudi prochain à 13h30 au Stade Saputo.

le Impact de Montréal arrive avec enthousiasme pour la seizième journée après avoir remporté la victoire à domicile dans le Stade Saputo 1-0 contre Inter Miami, avec un objectif de Choinière. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté quatre des 11 matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer, avec une séquence de 12 buts pour et 10 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le La ville de New York a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui DC United dans son stade et le Atlanta United à domicile, respectivement 2-1 et 1-0, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Impact de Montréal. À ce jour, sur les 10 matchs joués par le La ville de New York en Major League Soccer, il en a remporté cinq avec un chiffre de 18 buts pour et 11 contre.

Concernant la performance dans son stade, le Impact de Montréal Il a réalisé des chiffres de deux victoires, une défaite et deux nuls en cinq matchs joués à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. A la maison, le La ville de New York ils ont été battus une fois et ont fait match nul une fois lors de leurs quatre matchs jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus auparavant dans le stade de la Impact de Montréal et le bilan est de quatre défaites et un nul en faveur de l’équipe locale. À son tour, l’équipe visiteuse ajoute cinq matchs d’affilée sans perdre à domicile contre les Impact de Montréal. Le dernier match auquel ils ont joué Impact de Montréal et le La ville de New York Dans cette compétition, c’était en octobre 2020 et s’est terminé par un résultat de 3-1 en faveur des visiteurs.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, on peut voir qu’avant la dispute du match, le La ville de New York est en avance sur le Impact de Montréal avec une différence d’un point. Les locaux, avant ce match, sont à la huitième place avec 16 points au classement. Pour sa part, La ville de New York il compte 17 points et se classe cinquième de la compétition.