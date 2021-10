L’Impact de Montréal bat Atlanta United

10/03/2021 à 03h06 CEST

Les Impact de Montréal gagné 2-1 contre Atlanta lors du match qui s’est déroulé ce dimanche dans le Stade Saputo. Les Impact de Montréal est arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Révolution de la Nouvelle-Angleterre par un score de 1-4. En ce qui concerne l’équipe de l’Atlantique, le Atlanta United est venu de battre 1-0 à Inter Miami lors du dernier match joué. Avec ce score, l’équipe montréalaise est quatrième, tandis que le Atlanta il est septième après la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

La deuxième période a commencé d’une excellente façon pour les Atlanta United, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Mulraney quelques instants après le début de la seconde mi-temps, à la minute 48. Mais plus tard, le Impact de Montréal a fait match nul en mettant le 1-1 grâce au succès de Quioto à la 50e minute. L’équipe montréalaise s’est jointe à nouveau, revenant sur un autre but du point de penalty de Quioto, réalisant ainsi un doublé à la 55e minute, mettant fin au duel sur le score de 2-1 au tableau d’affichage.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Impact de Montréal qui sont entrés dans le jeu étaient Ibrahim, Bassong et Johnsen remplacement Quioto, Brault-Guillard et tours, tandis que les changements dans le Atlanta Ils étaient Mulraney, Luiz araujo, Franco Ibarra et Chol, qui est entré pour remplacer Hernandez, Josef Martinez, Promenades et Rossetto.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, dont trois au Impact de Montréal (Ibrahim, Camacho et Choinière) et un à Atlanta (Promenades).

Après avoir surmonté le match, le Impact de Montréal s’est placé avec 40 points, à la place d’accès à une place en play-offs pour le championnat, à la quatrième place du tableau qualificatif à la fin de la partie, tandis que le Atlanta United il s’est classé septième avec 39 points, se qualifiant également pour une place en séries éliminatoires.

Fiche techniqueImpact de Montréal :Pantemis, Camacho, Kamal Miller, Waterman, Wanyama, Piette, Choinière, Bassong, Torres (Johnsen, min.91), Mihailovic et Quioto (Ibrahim, min.65)Atlanta United :Guzan, Franco, Walkes (Franco Ibarra, min.68), Robinson, Hernández (Mulraney, min.46), Rossetto (Chol, min.89), Sosa, George Bello, Lennon, Josef Martinez (Luiz Araujo, min.46 ) et BarcoStade:Stade SaputoButs:Mulraney (0-1, min. 48), Quioto (1-1, min. 50) et Quioto (2-1, min. 55)