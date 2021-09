L’Impact de Montréal bat Orlando City et obtient les trois points (2-4)

16/09/2021 à 03h36 CEST

Les Impact de Montréal a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-4 contre lui Ville d’Orlando ce jeudi dans le Stade Exploria. Les Ville d’Orlando arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Atlanta United par un score de 3-0. Pour sa part, Impact de Montréal Il est venu de battre 3-1 à Toronto FC lors du dernier match joué. Avec ce bon résultat, l’équipe montréalaise est sixième, tandis que la Ville d’Orlando il est troisième à la fin du match.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui Impact de Montréal, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Choinière à la 18e minute. Après un nouveau coup, le score de l’équipe montréalaise s’est accru grâce à un but de Quioto à la 37e minute, permettant le 0-2. Différences réduites le Ville d’Orlando grâce à un but de Jansson peu avant la fin, plus précisément en 40, clôturant ainsi la première partie avec le résultat de 1-2.

Après la pause, en deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe de Floride, qui a obtenu l’égalité avec un but de Rouen à la minute 64. Cependant, le Impact de Montréal a avancé avec un peu de Lappalainen à la 73e minute. L’équipe montréalaise s’est de nouveau jointe à Ibrahim à 81 minutes, terminant ainsi le duel avec un score final de 2-4.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Ville d’Orlando a donné accès à Mueller, Michel, Akindele et Alvarado pour Van de l’eau, Mueller, Daryl Digue et Suite, Pendant ce temps, il Impact de Montréal a donné le feu vert à Ahmed Hamdi, Lappalainen, Ibrahim, Bassong et Maciel pour Wanyama, tours, Quioto, Mihailovic et Choinière.

L’arbitre a montré un total de cinq cartons : un jaune au Ville d’Orlando (Nani) et deux à Impact de Montréal (Wanyama et Batelier). De plus, il y a eu deux cartons rouges, spécifiquement pour Nani (2 jaune) et Pérée par le Ville d’Orlando.

Avec cette victoire, l’équipe de Wilfried nancy classé sixième avec 34 points, au lieu d’accéder à une place en séries éliminatoires pour le titre, tandis que l’équipe dirigée par Oscar Pareja Il s’est classé troisième avec 38 points, également avec une place qualificative pour une place à élimination directe au championnat à la fin du match.

Fiche techniqueVille d’Orlando :Gallese, Jansson, Antônio Carlos, Mas (Alvarado, min.79), Ruan, Júnior Urso, Perea, Pereyra, Van De Water (Mueller, min.41), Nani et Daryl Dike (Akindele, min.71)Impact de Montréal :Pantemis, Waterman, Kamal Miller, Camacho, Wanyama (Ahmed Hamdi, min.69), Piette, Choinière (Maciel, min.87), Brault-Guillard, Mihailovic (Bassong, min.86), Quioto (Ibrahim, min.78) ) et Torres (Lappalainen, min.69)Stade:Stade ExploriaButs:Choinière (0-1, min. 18), Quioto (0-2, min. 37), Jansson (1-2, min. 40), Ruan (2-2, min. 64), Lappalainen (2-3, min. 73) et Ibrahim (2-4, min. 81)