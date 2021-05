L’Impact de Montréal et le Columbus Crew concluent leur confrontation au Stade Saputo sans but (0-0)

01/05/2021 à 23:07 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Stade Saputo et qui a fait face au Impact de Montréal et à Columbus Crew il s’est terminé par un match nul sans but entre les deux prétendants. le Impact de Montréal Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 2-2 dans le dernier duel joué contre le Nashville SC. Quant à l’équipe Columbus, le Columbus Crew a récolté un nul nul contre le Union de Philadelphie, ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition. Après le match, le Impact de Montréal est resté leader de la Major League Soccer, tandis que le Columbus Crew Il était à la dixième place à la fin du duel.

Pendant la première partie du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 0-0.

C’était un jeu avec plusieurs mouvements sur les bancs. le Columbus Crew a donné accès à Abdul-Salaam, Artur, Williams, Diaz Oui Ils tuent pour Nagbe, Afful, Wormgoor, Parente Oui Etienne et par le Impact de Montréal il a été remplacé Bayiha, Lappalainen, Ahmed Hamdi Oui Johnsen pour Brault-Guillard, Volé, Amour sejdic Oui Kizza.

Pour le moment, le Impact de Montréal obtient cinq points et le Columbus Crew avec un deux-points.

Fiche techniqueImpact de Montréal:Diop, Camacho, Kamal Miller, Struna, Wanyama, Amar Sejdic (Ahmed Hamdi, min.64), Mihailovic, Kizza (Johnsen, min.80), Brault-Guillard (Bayiha, min.55), Hurtado (Lappalainen, min. 64) et QuiotoColumbus Crew:Chambre, Keita, Wormgoor (Williams, min.60), Francis, Afful (Artur, min.46), Nagbe (Abdul-Salaam, min.46), Etienne (Matan, min.77), Zelarayán, Pedro Santos, Parente (Díaz, min 61) et Wright-PhillipsStade:Stade SaputoButs:0-0