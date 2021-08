L’Impact de Montréal gagne 2-1 contre les Red Bulls de New York

15/08/2021 à 04h30 CEST

Le Impact de Montréal a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Taureaux rouges ce dimanche dans le Stade Saputo. Le Impact de Montréal est venu avec l’intention d’augmenter son score après un nul 2-2 lors du dernier match contre le Atlanta United. En ce qui concerne l’équipe du New Jersey, le Les Red Bulls de New York perdu par un résultat de 2-1 lors du match précédent contre le feu de Chicago. Avec cette défaite, le Les Red Bulls de New York a été placé en neuvième position à la fin du match, tandis que le Impact de Montréal est septième.

La première partie de la confrontation a bien commencé pour l’équipe du New Jersey, qui a ouvert la lumière avec un but à onze mètres de Klimala. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

Après la pause est venu le but pour lui Impact de Montréal, qui a mis la cravate avec un peu de Ibrahim à la 71e minute.L’équipe montréalaise s’est de nouveau jointe, renversant la donne au tableau d’affichage, réalisant 2-1 grâce à un but à 9 mètres de Wanyama peu avant la fin, plus précisément dans le 90, mettant fin au match avec un résultat de 2-1 au tableau d’affichage.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Impact de Montréal a donné accès à Ibrahim, Johnsen, Kizza Oui Piette pour Maciel, Choinière, Struna Oui tours, Pendant ce temps, il Les Red Bulls de New York a donné accès à Bois de l’année, Casiers, Fernandez, Barlow Oui Royer pour Jean Tolkin, Nealis, Clark, Klimala Oui Fabio Gomez.

L’arbitre a sanctionné six joueurs d’un carton jaune, deux pour les joueurs montréalais et quatre pour les joueurs de la Les Red Bulls de New York. Par les joueurs de la Impact de Montréal la carte est allée à Brault-Guillard Oui Brault-Guillard et de la part des joueurs du New Jersey à Tarek, Duncan, Bois de l’année Oui Carlos Miguel.

Avec cette victoire, l’équipe de Wilfried nancy occupait la septième place avec 26 points, avec une position qualificative pour une place en playoffs pour le titre, à l’issue du match, tandis que l’équipe menée par Gerhard Struber il était à la neuvième place avec 19 points.

Fiche techniqueImpact de Montréal :Breza, Camacho, Kamal Miller, Struna (Kizza, min.85), Wanyama, Maciel (Ibrahim, min.68), Mihailovic, Choinière (Johnsen, min.85), Brault-Guillard, Toye et Torres (Piette, min. 90)Les Red Bulls de New York :Carlos Miguel, Tarek, Edwards, John Tolkin (Yearwood, min.46), Duncan, Clark (Fernandez, min.67), Davis, Gutman, Nealis (Cásseres, min.46), Fábio Gomez (Royer, min.83) et Klimala (Barlow, min.76)Stade:Stade SaputoButs:Klimala (0-1, min. 45), Ibrahim (1-1, min. 71) et Wanyama (2-1, min. 90)