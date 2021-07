L’Impact de Montréal gagne 5-4 contre Cincinnati

18/07/2021 à 04h00 CEST

le Impact de Montréal gagné 5-4 contre Cincinnati lors du match joué ce dimanche dans le Stade Saputo. le Impact de Montréal Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre La ville de New York (2-1) et l’autre devant Inter Miami (1-0). Concernant l’équipe de Cincinnati, les Cincinnati a récolté une égalité à double sens contre le L’équipage de Colomb, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe montréalaise est cinquième, tandis que la Cincinnati il est onzième à la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’ensemble de Cincinnati, qui a créé le tableau de bord à travers un peu de Médunjanin à la minute 6. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Cincinnati à 14 minutes grâce à un but de Brenner. Mais plus tard, l’équipe de Montréal s’est approchée du tableau d’affichage avec un but de Toye à la 21e minute, il marqua à nouveau le Impact de Montréal à la 34e minute grâce à un but de tours. Cependant, le Cincinnati il est allé de l’avant dans la lumière en fixant le 2-3 au moyen d’un Vallecilla à la minute 42. Plus tard, il a marqué le set de Cincinnati, qui a augmenté les distances à 2-4 grâce à un nouvel objectif de Brenner, qui a ainsi réalisé un doublé quelques instants avant le coup de sifflet final, en 46, clôturant ainsi la première période avec un 2-4 à la lumière.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Impact de Montréal, qui s’est approché du tableau d’affichage par un autre but avec une pénalité maximale de Toye, qui a ainsi réalisé un doublé à la 72e minute.L’équipe montréalaise a encore ajouté avec un but de Ahmed Hamdi à la 74e minute, permettant le 4-4. Puis l’équipe montréalaise a encore marqué, tournant le score à 5-4 avec un nouveau but de Ahmed Hamdi, réalisant ainsi un doublé à l’orée de la fin, en 87, mettant ainsi fin à la confrontation avec un résultat final de 5-4.

Le technicien de la Impact de Montréal, Wilfried nancy, a donné accès au champ à Ahmed Hamdi, Brault-Guillard et Ibrahim remplacement Maciel, Choinière Oui Lappalainen, tandis que de la part du Cincinnati, Jaap stam remplacé Vázquez pour Barréal.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, deux pour Batelier Oui Brault-Guillard, du Impact de Montréal et quatre pour Kubo, Vallecilla, Vermeer Oui Acosta, de l’équipe de Cincinnati.

Avec 22 points, le Impact de Montréal de Wilfried nancy était classé cinquième au classement général à la fin du match, avec une position qualificative pour une place en séries éliminatoires pour le championnat, tandis que l’équipe dirigée par Jaap stam il s’est classé onzième avec 12 points.

Le lendemain de la compétition, le Impact de Montréal jouera contre lui La ville de New York, Pendant ce temps, il Cincinnati affrontera contre Atlanta United.

Fiche techniqueImpact de Montréal :Pantemis, Camacho, Bassong, Waterman, Mihailovic, Wanyama, Maciel (Ahmed Hamdi, min.57), Lappalainen (Ibrahim, min.79), Choinière (Brault-Guillard, min.72), Toye et TorresCincinnati :Vermeer, Vallecilla, Pettersson, Castillo, Gyau, Medunjanin, Kubo, Acosta, Hagglund, Barreal (Vázquez, min.76) et BrennerStade:Stade SaputoButs:Medunjanin (0-1, min. 6), Brenner (0-2, min. 14), Toye (1-2, min. 21), Torres (2-2, min. 34), Vallecilla (2-3, min. 42), Brenner (2-4, min. 46), Toye (3-4, min. 72), Ahmed Hamdi (4-4, min. 74) et Ahmed Hamdi (5-4, min. 87)