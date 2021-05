L’Impact de Montréal prend les trois points contre l’Inter Miami (0-2)

13/05/2021 à 03:32 CEST

le Impact de Montréal joué et gagné 0-2 le match de jeudi dernier dans le Inter Miami. le Inter Miami voulaient améliorer leurs chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel joué contre les Atlanta United. Pour sa part, Impact de Montréal il a été battu 2-0 dans le dernier match qu’il a joué contre le Whitecaps de Vancouver. Après le duel, l’équipe de Miami est dixième, tandis que le Impact de Montréal il est resté leader de la Major League Soccer.

Bon début de jeu pour lui Impact de Montréal, qui a ouvert le tableau de bord avec un peu de Johnsen à la 15e minute. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe montréalaise a augmenté, qui s’est distanciée en établissant le 0-2 au moyen d’un double but de Johnsen à la 25e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-2.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le duel s’est donc terminé sur un score de 0-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Inter Miami a donné accès à Higuain pour Chapman, Pendant ce temps, il Impact de Montréal a donné accès à Amour sejdic pour Mihailovic.

L’arbitre a sanctionné deux joueurs avec un carton jaune, un pour les joueurs de la Inter Miami et un pour les joueurs du Impact de Montréal. Par les joueurs de Miami la carte est allée à Gonzalez Pirez et de la part des joueurs montréalais de Kamal Miller.

Avec ce résultat, le Miami reste avec cinq points et le Impact de Montréal il monte à huit points.

Au prochain tour de la Major League Soccer, les deux Impact de Montréal comme lui Inter Miami jouera un nouveau match contre lui Atlanta United et le Cincinnati respectivement.

Fiche techniqueInter Miami:McCarthy, González Pirez, Shawcross, Brek Shea, Ulloa, Matuidi, Gregore, Pizarro, Morgan, Chapman (Higuaín, min.46) et HiguaínImpact de Montréal:Pantemis, Camacho, Kamal Miller, Struna, Piette, Ahmed Hamdi, Mihailovic (Amar Sejdic, min.37), Lappalainen, Bayiha, Johnsen et QuiotoStade:Stade Inter Miami CFButs:Johnsen (0-1, min. 15) et Johnsen (0-2, min. 25)