L’Impact de Montréal reçoit Atlanta United

02/10/2021 à 01h00 CEST

Dimanche prochain à 01h00 se jouera le match de la trente-septième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons la victoire à Impact de Montréal et à Atlanta dans le Stade Saputo.

Les Impact de Montréal Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la trente-septième journée après avoir subi une défaite contre lui Révolution de la Nouvelle-Angleterre dans le match précédent par un résultat de 1-4. De plus, les locaux ont gagné dans 10 des 27 matches disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 38 buts pour et 36 contre.

Du côté des visiteurs, le Atlanta United a été imposé à Inter Miami 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Josef Martinez, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Impact de Montréal. Avant ce match, le Atlanta United il avait gagné dans 10 des 27 matchs disputés en Major League Soccer cette saison, avec un bilan de 36 buts pour et 31 contre.

En tant que local, le Impact de Montréal a réalisé un bilan de sept victoires, trois défaites et trois nuls en 13 matchs disputés dans son stade, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui Atlanta United, puisqu’ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Stade Saputo. Aux sorties, le Atlanta United a un bilan de deux victoires, cinq défaites et six nuls en 13 matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Impact de Montréal pour essayer de briser les statistiques.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Impact de Montréal et les résultats sont une défaite et deux nuls en faveur de l’équipe locale. A son tour, l’équipe visiteuse accumule trois matchs de suite sans connaître la défaite à domicile face aux Impact de Montréal. La dernière fois qu’ils ont joué le Impact de Montréal et le Atlanta dans ce tournoi, c’était en août 2021 et le match s’est terminé par un match nul 2-2.

Concernant leur position dans le classement de la Major League Soccer, on constate que les deux équipes sont séparées de deux points en faveur de Atlanta United. Les Impact de Montréal Il arrive à la rencontre avec 37 points à son casier et occupant la huitième place avant le match. Pour sa part, Atlanta United il compte 39 points et se classe sixième de la compétition.