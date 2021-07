L’Impact de Montréal remporte la victoire contre l’Inter Miami (1-0)

L’équipe de Southgate entrera-t-elle dans l’histoire ? (Photo: Piscine via REUTERS) “Ça rentre à la maison” a peut-être commencé comme un cri d’optimisme pur, mais cela semble plus susceptible d’être une réelle possibilité après la victoire 4-0 de l’Angleterre sur l’Ukraine en quart de finale de l’Euro 2020. L’équipe de Gareth Southgate est l’une des […] More