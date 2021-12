L’impact de Ronaldo fait de Rashford le quatrième attaquant de Man Utd à réfléchir à la sortie

Marcus Rashford a pensé à quitter Manchester United après une lutte pendant quelques minutes depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo, selon un rapport.

La star de 24 ans, née à Manchester, a consolidé sa place dans le folklore du club après son impressionnante ascension. En effet, après avoir eu un impact instantané sur ses débuts en 2016, il n’a pas regardé en arrière, à la fois sur et en dehors du terrain.

Alors qu’il a accumulé 283 apparitions pour United, il a rencontré une bosse sur la route cette saison.

Rashford a décidé de se faire opérer cet été sur une blessure à l’épaule à long terme. Cela a coïncidé avec le retour choc de Cristiano Ronaldo à Old Trafford.

Bien que les deux événements ne se soient pas croisés en raison de l’absence de Rashford, des frictions se seraient produites maintenant qu’il est de nouveau en lice.

Ronaldo est désormais la figure dominante de l’équipe de Ralf Rangnick. En revanche, Rashford n’a effectué qu’un seul relais de 90 minutes depuis son retour.

Selon l’agence de presse espagnole . (via Sport), l’international anglais est au courant du changement de temps de jeu.

En tant que tel, il a eu des premières réflexions sur un déménagement. Il est devenu le quatrième attaquant de United à envisager de partir cette saison, après Jesse Lingard, Anthony Martial et Edinson Cavani.

Quant à savoir qui pourrait le signer, le rapport affirme que Barcelone est jusqu’à présent ses meilleurs prétendants. Rashford avait des liens avec un transfert au club de la Liga en 2019, mais il les a annulés en signant un nouveau contrat.

Pourtant, . rapporte que la situation a changé. Malgré plusieurs conversations entre lui et United, aucune offre n’est sur la table concernant un nouvel accord.

De plus, le Paris Saint-Germain aurait déjà contacté les représentants de Rashford et pourrait rejoindre la course.

L’accord actuel de l’attaquant expire en 2023. United a la possibilité de prolonger l’accord pour une année supplémentaire.

Rashford n’est pas la seule cible de Barcelone

Malgré leur intérêt, Barcelone devrait surmonter ses difficultés financières s’il signait Rashford.

L’attaquant aura un prix élevé, étant donné qu’il n’a que 24 ans et qu’il est un international senior anglais avec une riche expérience en Premier League.

Le fait qu’il lui reste un an sur son contrat l’été prochain pourrait également affecter sa valeur.

Néanmoins, selon un autre rapport de Sport, Ferran Torres de Manchester City est la principale cible de l’entraîneur-chef du Barça Xavi en janvier.