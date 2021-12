L’impact de Virgil Abloh sur l’industrie du sport a été plus grand que nous ne l’aurions jamais imaginé

Le décès du légendaire pionnier de la mode Virgil Abloh a dévasté le monde lorsque la nouvelle a éclaté dimanche matin. Il est décédé à l’âge de 41 ans après un combat de deux ans contre une forme rare de cancer appelée angiosarcome cardiaque.

Abloh a tout misé dans son art et ses créations, et a laissé une influence inoubliable sur le monde du sport.

Sa créativité a brisé les barrières dans l’industrie de la mode, de ses débuts en tant que consultant créatif de Kanye West à la création de l’une des marques de streetwear les plus riches – Off White, à la collaboration avec de grandes marques telles que Nike et au règne du directeur créatif de Louis Vuitton.

Ce n’est qu’un aperçu limité du vaste curriculum vitae et des réalisations d’Abloh, mais la façon dont il a changé l’industrie de la mode pour la NBA n’est pas passée inaperçue. Sa torsion unique sur le design des baskets est quelque chose qui sera toujours accrocheur. La plupart de ses chaussures comprennent des étiquettes en plastique à fermeture éclair ainsi que des phrases simples telles que «lacets» et «air».

Il a conceptualisé de nombreuses baskets Nike différentes, mais l’une de ses plus populaires était la Jordan 1. Montrezl Harrell a été aperçu portant les Off-White Chicago 1 lors d’un match contre les Charlotte Hornets plus tôt ce mois-ci.

En mars, Abloh a créé une Air Force 1 Off-White personnalisée unique en son genre juste pour le LeBron James des Lakers, qu’il a secoué pour le match des étoiles de la NBA 2021.

Abloh a ajouté sa touche personnelle en écrivant les phrases « Black Lives Matter », « Virgil Was Here » et « LeBron » sur les semelles intermédiaires.

PJ Tucker, connu pour son impressionnante collection de baskets, a rendu hommage à Abloh sur son histoire Instagram.

Avant son match d’hier soir, il a montré ses chaussures avec des messages écrits en Sharpie – « Merci pour une vie d’inspiration » et « Virgil sera toujours là », écrit dans un script similaire du lettrage emblématique d’Abloh.

L’impact d’Abloh sur la NBA est allé bien au-delà des seuls joueurs. En 2020, il a collaboré avec Madison Square Garden pour présenter la collection capsule de vêtements pour hommes Louis Vuitton x NBA directement sur le terrain, ainsi que l’emblématique trophée des finales de la NBA 2020 dans son étui de voyage repensé.

Sa touche de luxe d’athleisure ne se limitait pas seulement au basket-ball. Dans son défilé de mode SS19, il a lancé sa collection « Athlete in Progress », qui a été modelée par huit stars féminines de la piste – Dina Asher-Smith, Vashti Cunningham, Cecilia Yeung, English Gardner, Katarina Johnson-Thompson, Nafi Thiam, Caterine Ibarguen, et Renée Lamote.

« J’ai commencé à parler avec Nike de ce projet de course pour femmes l’été dernier et à l’époque, j’étais très inspiré par l’esthétique et le style des athlètes d’athlétisme », a déclaré Abloh à Jonathan Sawyer de Highsnobiety. « En conséquence, j’ai invité certains des champions d’athlétisme d’élite de Nike à participer à mon défilé SS19 Off-White en tant que précurseur naturel pour développer et présenter la collection. »

Pour aller plus loin, Abloh s’est associé à Nike pour avoir un impact social sur la ville de Chicago. Avec des designs abstraits audacieux et vibrants, les Boys and Girls Clubs de Chicago ont repensé leurs installations de basket-ball à l’emplacement du Martin Luther King Jr. Boys and Girls Club à East Garfield Park.

LeBron James et Anthony Davis se sont assurés de se lever et de se soutenir.

LeBron James, Anthony Davis, Virgil Abloh et Jerry Lorenzo jugent un concours de dunk au Boys and Girls Club du West Side de Chicago. pic.twitter.com/2j4hrpTr3e – Chicago Tribune Sports (@ChicagoSports) 15 février 2020

Il s’est ouvert la voie, mais a également rappelé à la communauté et à cette génération de ne pas avoir peur d’apporter votre créativité dans de nouveaux espaces.

Après le match des Clippers dimanche soir, Paul George a fait une déclaration sincère au sujet de la perte de l’icône de la mode.

« [He was] un pionnier pour notre génération. Je pense qu’il vient de créer une vague de jeunes Noirs, de jeunes Afro-Américains et de jeunes hommes de couleur, de jeunes femmes de couleur, pour en quelque sorte combler le fossé. Surtout avec quelque chose d’aussi gros que Nike et le monde de la mode.

L’héritage d’Abloh ne sera pas oublié et sera une source d’inspiration pour les athlètes et la mode pour les années à venir.