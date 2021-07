L’impact des invendus sur l’immobilier

En fin de compte, les stocks d’invendus ont un impact profond sur toutes les parties prenantes du secteur immobilier, créant des perturbations des flux de trésorerie pour les développeurs et un marché stagnant pour les investisseurs et les propriétaires potentiels.

“Décharger, décharger, décharger – débarrassez-vous de vos inventaires” – C’était le conseil l’année dernière de Hardeep Singh Puri, le ministre du Logement et des Affaires urbaines, aux promoteurs immobiliers indiens. Cette recommandation faisait suite à une déclaration similaire faite par Piyush Goyal, le ministre du Commerce et de l’Industrie, alors que les blocages avaient repoussé la reprise du secteur immobilier après un marasme pluriannuel à la ligne de départ.

Les choix qui s’offraient aux promoteurs, selon M. Goyal, étaient simples : vendre leurs stocks à prix élevé à des taux en vigueur plus bas ou défaut de remboursement des prêts en raison du manque de liquidité sur le marché. Cette situation Catch-22 constitue le nœud du fardeau que les excédents de stocks représentent pour le secteur immobilier en Inde – alourdi par la valeur de Rs 3,7 lakh crore d’unités de logement invendues dans seulement les 7 premières villes.

Marché stagnant, offre bloquée : les défis posés par un excès de stocks

Cependant, vendre les unités invendues ne sera pas une solution aussi rapide que ces déclarations vous le feront croire. Le consultant immobilier Jones Lang LaSalle (JLL) a signalé que le stock invendu en Inde mettra environ 3,3 ans à se vendre, en particulier avec le choc de la demande résultant des complications liées à la pandémie.

Cela nous amène à l’un des principaux défis auxquels sont confrontés les développeurs : plus leur inventaire vieillit, plus il faut de temps pour le liquider. Cela crée un cercle vicieux où, si les développeurs choisissent d’attendre un acheteur qui est prêt à payer la vraie valeur d’une propriété, ils font face au risque d’une nouvelle dépréciation de sa valeur. Dans le même temps, offrir aux acheteurs potentiels des remises élevées pour réaliser la vente peut entraîner des pertes massives pour les développeurs.

Mais les excédents de stocks n’ont pas seulement un impact sur la rentabilité des développeurs ; ils ont aussi d’autres effets en cascade. Le capital du développeur étant immobilisé dans des projets existants qui ne se vendront pas, tout lancement de nouveau projet est naturellement impacté, les obligeant à bloquer leurs pipelines de construction. Cela a un impact négatif sur le sentiment des acheteurs, car la crainte d’un retard dans les projets dissuade les nouveaux acheteurs de faire un investissement important.

Cette crise de liquidité naissante a un impact négatif sur le secteur immobilier, qui est resté à court de liquidités pendant plusieurs années en raison d’une succession de crises et de changements de politique tels que la démonétisation des billets de 2016 et la crise IL&FS de 2018. La pandémie a encore aggravé ce problème.

Dommages fiscaux pour les développeurs

Une simple réduction des prix pour stimuler la demande ne résoudra pas cette énigme, car elle expose les développeurs à des pénalités d’impôt sur le revenu résultant de la violation du Ready Reckoner Rate (RRR). Pour résoudre ce problème, le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a autorisé les promoteurs et les acheteurs de maison à une limite de 10 % en dessous du taux de droit de timbre du budget 2019-2020, qui a ensuite été porté à 20 % dans le budget 2021-22.

Cependant, il ne s’agit que d’une solution temporaire valable uniquement jusqu’au 30 juin 2021. De plus, la limite de la sphère de sécurité ne s’étend qu’aux unités résidentielles d’une valeur maximale de Rs 2 crore. Le déménagement laisse de côté le segment des logements de luxe qui représente une part importante de cet inventaire invendu – environ 7 364 unités au prix de Rs 3 crore et plus, lancées dès décembre 2016, qui sont toujours invendues et se déprécient.

Les promoteurs sont également tenus de payer des impôts sur le stock invendu, sur la base de leurs revenus locatifs théoriques, si l’inventaire a plus de deux ans. Cela constitue un double coup dur pour les acteurs de l’immobilier, en particulier sur les marchés qui exigent des coûts élevés d’intrants et d’acquisition de terrains. Prenons le cas de Mumbai, le marché immobilier le plus cher du pays, qui représente également la plus grande partie de son stock d’invendus. Les développeurs du Maharashtra paient de lourdes primes, prélèvements et autres taxes qui peuvent représenter un tiers du coût global du projet dans l’État. Dans certains cas, les primes peuvent dépasser le coût de la construction. Pour les promoteurs de telles propriétés, la taxation sur les stocks invendus et les remises pour les acheteurs potentiels peuvent s’avérer trop coûteuses à supporter.

En fin de compte, les stocks d’invendus ont un impact profond sur toutes les parties prenantes du secteur immobilier, créant des perturbations des flux de trésorerie pour les développeurs et un marché stagnant pour les investisseurs et les propriétaires potentiels. Considérant que l’immobilier en Inde devrait représenter 13 % de l’économie d’ici 2025, les excédents de stocks ont le potentiel d’avoir un impact en cascade sur l’économie, s’ils ne sont pas résolus.

La voie à suivre

Malgré ces défis, les développeurs peuvent espérer de l’amélioration du sentiment des acheteurs de maison, comme en témoigne une forte augmentation des ventes immobilières aux troisième et quatrième trimestres de 2020. De plus, en novembre 2020, HDFC Bank, le plus grand financier du pays, a annoncé son deuxième prix le plus élevé. décaissements mensuels dans l’histoire. Cette croissance de la demande a été propulsée par des taux d’intérêt record sur les prêts immobiliers, l’expansion du marché de l’immobilier abordable, des initiatives gouvernementales telles que la réduction des droits de timbre dans le Maharashtra et l’importance croissante de posséder une maison à la suite de la pandémie. La transition hors ligne vers en ligne du secteur immobilier, associée à l’initiative des développeurs d’adopter des principes de conception fluides, est également susceptible de renforcer le sentiment des investisseurs.

Une politique budgétaire accommodante, telle que maintenue par la Reserve Bank of India, et les baisses de taux des prises en pension qui en résultent donnent également un coup de fouet aux prêts immobiliers dans le pays. La décision de la Banque centrale de différer les paiements des prêts à terme et des prêts de fonds de roulement a également contribué à réduire le fardeau des prêts immobiliers et à la construction sur les promoteurs, allégeant leurs contraintes de liquidité. Les nouvelles avenues d’investissement telles que les fiducies de placement immobilier contribuent également à apporter des liquidités indispensables aux développeurs.

Le gouvernement a également pris plusieurs mesures pour stimuler l’accession à la propriété, comme l’octroi de bonifications d’intérêts aux groupes à revenu moyen et faible dans le cadre du Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY). En novembre 2019, le gouvernement a même annoncé un fonds d’investissement alternatif de 25 000 crores de roupies pour apporter un soulagement à 1 600 projets au point mort, qui représentaient, selon les estimations, 4,58 lakh d’unités de logement incomplètes. Cette décision s’est avérée bénéfique pour de nombreux développeurs et a limité les possibilités de fraude en raison d’une mise en conformité stricte, car elle n’était ouverte qu’aux projets enregistrés RERA et dont la valeur nette était positive. Le gouvernement peut en outre envisager d’accorder le statut d’infrastructure à l’immobilier et d’introduire des mesures indispensables telles que des autorisations à guichet unique et une TPS rationalisée pour aider à réduire le coût du capital des développeurs. La réintroduction du crédit de taxe sur les intrants pour la TPS contribuera également à réduire la charge fiscale supportée par les développeurs. La Confédération des associations indiennes de promoteurs immobiliers (CREDAI) a également exhorté le gouvernement à mobiliser des financements institutionnels supplémentaires pour les promoteurs via les banques et les NBFC.

Cependant, le fardeau de la gestion des contraintes de liquidité reviendra en fin de compte aux développeurs et à leur capacité à changer leurs méthodes. Au cours de l’année écoulée, à la lumière des pressions du gouvernement pour vendre les stocks existants, les développeurs ont offert aux acheteurs de maisons des remises attrayantes, des cadeaux et des plans de paiement flexibles pour stimuler les ventes. Les petits acteurs immobiliers, qui ne sont pas en mesure de fournir de telles concessions, peuvent envisager des rapprochements avec des développeurs plus importants pour mener à bien leurs projets. D’un autre côté, les développeurs de projets résidentiels et commerciaux peuvent également vendre leurs développements commerciaux à des fonds de capital-investissement nationaux ou étrangers pour obtenir des liquidités. Certains promoteurs convertissent même leurs projets résidentiels en projets commerciaux pour améliorer leurs perspectives.

Plus que la demande et les ventes, ce sont les surplombs de l’industrie qui reflètent la santé réelle du marché immobilier. Découvrez comment le marché de Delhi-NCR a connu un net ralentissement des prix après 2013 en raison de la baisse de l’intérêt des investisseurs et de l’excédent de stocks croissant. Cependant, vers 2018, alors que les niveaux des stocks d’invendus diminuaient de 15 % en raison de la reprise de la demande de l’immobilier résidentiel et commercial à Gurugram, Greater Noida et Ghaziabad, le marché immobilier de la région a connu une augmentation de 35 % des nouveaux lancements. Cela a non seulement soutenu la croissance immobilière, mais a également créé des emplois et des opportunités économiques.

C’est donc l’impact économique, commercial et social que les stocks invendus ont sur le marché immobilier. En s’attaquant aux problèmes mentionnés ci-dessus, les parties prenantes de l’industrie peuvent résoudre le problème du « surplomb » et libérer son véritable potentiel. Pour un pays qui envisage le secteur immobilier pour mener sa résurgence post-pandémique, ne pas intervenir n’est plus une option.

(Par Saurabh Garg, co-fondateur et CBO, NoBroker.com)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.