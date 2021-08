L’impact du Covid dans le sport

08/12/2021 à 12:37 CEST

Sport.es

Le Covid-19 a été l’une des plus grandes intrusions de l’histoire dans la vie de tous les habitants de la planète. En 2020, le monde ralentissait socialement, économiquement et psychologiquement. Aspects qui, comme dans d’autres domaines, ont affecté le secteur du sport.

Nous savons ce que nous avons vécu et nous savons qu’il y a eu des conséquences. Dans la quatorzième édition du Forum olympique, les 5, 6 et 7 octobre, l’impact du COVID dans le domaine du sport sera discuté. Quels effets a-t-il eu sur la tenue de grands événements ? Et dans la pratique sportive professionnelle ? Et dans la pratique populaire ? Qu’avons-nous appris de tout ce que nous avons vécu pendant plus d’un an et demi de pandémie ?

Le Forum olympique sera diffusé sur la chaîne YouTube : Fondation Olympique de Barcelone – Musée Olympique

Pour vous inscrire et participer via le chat avec vos opinions et questions, visitez le la toile

Sur le trajet du jour Le 5 octobre, nous aurons la participation de Juan Antonio Samaranch, membre du CIO, qui nous fournira une analyse complète de la manière dont le CIO, en collaboration avec le Comité d’Organisation et les Fédérations Internationales, a envisagé de tenir le Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Le 5 octobre, il y aura aussi Alejandro Blanco, président du COE, qui nous montrera les lignes à prendre en compte pour l’avenir du sport après la pandémie vécue. Lien Youtube : Mardi 5 octobre

Mercredi jour 6 octobre, nous aurons deux tables rondes. Dans le premier, des représentants d’entités des secteurs sportifs discuteront de la gestion passée, présente et future du COVID.

Dans le deuxième des tableaux, nous trouverons les similitudes et les différences des villes de Medellín, Valence Oui Barcelone dans les modèles de gestion de la pratique et des installations sportives pendant la pandémie. Lien Youtube : mercredi 6 octobre

Pour clôturer le Forum olympique 2021, jeudi 7 octobre athlètes/entraîneurs et entités paralympiques et olympiques feront partie des deux tables rondes où les différentes expériences vécues pendant cette année et demie de pandémie seront analysées et racontées. Aspects d’entraînement, routines, psychologiques et/ou motivation sont quelques-uns des sujets qui seront abordés dans cette dernière journée qui se terminera par la compilation, de la main du journaliste. Joan Manuel Surroca, de ces points les plus marquants de la XIV édition du Forum Olympique. Lien Youtube : Jeudi 7 octobre