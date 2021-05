L’impact du divorce de Gates n’a peut-être rien à voir avec la Fondation Gates

Un divorce est généralement une affaire privée qui affecte une famille, avec peu de conséquences pour le grand public.

Mais la scission entre Bill et Melinda Gates pourrait avoir des conséquences profondes sur la santé mondiale et la vie américaine, car ce sont les plus grands donateurs caritatifs du pays – un signe, aussi sûr que tout, du rôle central que jouent les philanthropes milliardaires dans notre société.

Immédiatement après l’annonce surprise, tout le monde, des critiques de milliardaires aux anciens dirigeants de la Fondation Gates, cherchait des explications sur ce que cela pouvait signifier pour la philanthropie la plus importante du monde. Pour certains, le divorce suggérait que des changements stratégiques majeurs pourraient émerger dans les années à venir, avec des secteurs sans but lucratif entiers et des centaines de milliards de dollars en jeu. Pour d’autres, le divorce des Gates n’était pas si différent de celui des autres couples – un reflet des engagements juridiques irréprochables qu’ils avaient déjà pris et de l’engagement déclaré de la famille à travailler ensemble.

“Je pense que la vraie histoire ici n’est pas le divorce en lui-même qui a un impact, mais la réaction du public aux nouvelles”, a déclaré Megan Tompkins-Stange, professeur à l’Université du Michigan qui a étudié de près la Fondation Gates. «Il y avait une peur et une anxiété généralisées de la part des bénéficiaires actuels de la fondation, ce qui en soi illustre à quel point les actions de Gates provoquent des effets d’entraînement dans le reste du secteur philanthropique.

L’angoisse entourant le divorce de Gates n’est pas surprenante si l’on considère ce qui s’est passé lorsque Jeff Bezos et MacKenzie Scott ont annoncé leur séparation en 2019. Bien que nous ne le sachions pas à l’époque, le monde philanthropique a été transformé par leur règlement de divorce de 36 milliards de dollars. . Ce qui est différent avec ce divorce de milliardaire technologique de Seattle, c’est que nous savons que cet accord se répercutera dans le monde des méga-organismes de bienfaisance d’une manière ou d’une autre en raison de leurs antécédents en tant que principaux donateurs.

Bill et Melinda Gates ont créé une fiducie caritative qui gère aujourd’hui environ 50 milliards de dollars au nom de la Fondation – cet argent est donné de manière irrévocable et ne peut pas être redirigé. Mais il y a une autre valeur estimée à 150 milliards de dollars de la richesse de Gates qui se trouve actuellement à l’extérieur des murs de la Fondation, une somme qui sera vraisemblablement partagée entre le couple dans le cadre d’un règlement de divorce qui sera annoncé.

Maintenant que l’argent dépend de leurs caprices individuels – plutôt que collectifs, il est possible que la fortune finisse par financer des travaux différents de ce qu’elle aurait normalement. Lorsque les Gates ont lancé le Giving Pledge il y a dix ans, le couple a écrit qu’ils «avaient consacré la grande majorité de nos actifs à la Fondation Bill & Melinda Gates». Nous ne savons pas si ce sera toujours le cas après le divorce.

Donc, à certains égards, la plus grande histoire est l’argent qui n’a pas encore été alloué à la Fondation Gates et se trouve actuellement dans des endroits comme Cascade Investments, le magasin d’investissement personnel de la famille Gates.

Cet argent, spéculent les initiés de Gates, pourrait théoriquement être allé à la Fondation Gates au cours des prochaines décennies, mais il pourrait maintenant aller à des entreprises comme Pivotal Ventures, la société d’investissement personnelle de Melinda Gates axée sur l’égalité des sexes; ou à Gates Ventures, la boutique d’investissement de son mari.

Un ancien cadre de la Fondation Gates, anonyme pour offrir un point de vue franc, s’est demandé si Melinda Gates, au fil du temps, concentrerait davantage son énergie sur Pivotal et moins sur leur fondation gérée conjointement.

La Fondation Gates elle-même présente un visage calme: la philanthropie de 50 milliards de dollars a déclaré que Bill et Melinda Gates resteraient les administrateurs de la fondation. «Ils continueront de travailler ensemble pour façonner et approuver les stratégies de la fondation, défendre les problèmes de la fondation et définir la direction générale de l’organisation», a déclaré un porte-parole à Recode.

Mais bien que cela puisse être vrai maintenant, les divorces sont compliqués, et même une scission initialement amicale peut devenir acrimonieuse ou tendue avec le temps. Il est donc impossible de savoir exactement comment se dérouleront les prochaines années, ou décennies.

«Même s’ils dirigent tous les deux clairement la fondation, je ne vois aucun scénario où cela ne se transforme pas en ce qui lui tient à cœur et ce qui lui tient à cœur», a déclaré un autre ancien dirigeant, qui l’a décrit comme étant déjà un «champ massif et complexe de mines terrestres entre la fondation, Pivotal et Gates Ventures».

Et donc, même les personnes qui travaillaient en étroite collaboration avec le couple Gates ne sont pas d’accord sur l’impact du divorce sur la fondation. Interrogé sur l’ampleur de la transaction pour la Fondation Gates, sur une échelle de 1 à 10, un ancien dirigeant l’a indexé avec au moins un 7. Un autre ancien assistant de Gates lui a donné un 3. Un troisième était encore plus optimiste, affirmant que en ce qui concerne le programme, l’impact serait un 0 ou un 1.

De grands changements pourraient survenir, a déclaré un initié, mais seulement une fois que les portes ne seront plus préoccupées par ce qui est sûr d’être un processus juridique complexe. En attendant, au moins, certains des anciens dirigeants prédisent que les problèmes internes au quotidien pourraient devenir plus paralysés si le couple finissait par avoir du mal à coopérer, en particulier pour des personnes comme le PDG de la Fondation Gates, Mark Suzman, qui devra gérer le Conseil.

Mais quand il s’agit des organisations à but non lucratif elles-mêmes qui dépendent des largesses de la Fondation? Il peut y avoir de l’anxiété, mais moins de drame qu’il n’y paraît.

Pour l’instant, le sentiment dominant dans cette orbite de Gates est une morosité maussade pour leurs mentors.