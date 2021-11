L’impact du lancement d’Apple iOS15 sur les spécialistes du marketing par e-mail

Les marketeurs doivent trouver de nouvelles façons d’identifier les préférences

Par Raviteja Dodda

Depuis longtemps, c’est le défi auquel les spécialistes du marketing sont confrontés : comment faire en sorte que les abonnés ouvrent le courrier et comment offrir une expérience de messagerie améliorée. Un e-mail ouvert est la moitié de la bataille gagnée, pensent les spécialistes du marketing.

Le « taux d’ouverture » ​​a été l’étalon-or pour mesurer l’efficacité du marketing par e-mail. En termes simples, un taux d’ouverture d’e-mails pour une marque est le pourcentage de ses abonnés qui ouvrent un e-mail spécifique. Mathématiquement parlant, les fournisseurs de services de messagerie (ESP) disent que le taux d’ouverture est un rapport entre le nombre de personnes qui ouvrent l’e-mail et le nombre d’e-mails envoyés au même ensemble qui n’ont pas rebondi.

Bien que cela soit suffisamment difficile à accomplir, voici un autre défi auquel les spécialistes du marketing doivent faire face : le lancement d’Apple iOS15. Une mise à jour d’iOS15 constituerait un obstacle à l’obtention de taux d’ouverture précis des abonnés aux e-mails qui utilisent Apple Mail. Inutile de dire que cela aura un impact généralisé sur la mesure des performances des e-mails.

Dernièrement, nous avons entendu de profonds soupirs de la part des services marketing de diverses marques au sujet du lancement de l’Apple iOS 15 et de ses effets sur la mesure du taux d’ouverture. Bien que cela signifie un scénario de marketing par e-mail transformé, ce n’est certainement pas la fin du chemin pour les spécialistes du marketing et les stratèges marketing.

La première leçon à tirer avant d’aborder le sujet est qu’aucune mesure ne devrait être déterminante dans la stratégie marketing d’une marque. Et la mesure du taux d’ouverture ne fait pas exception. Alors que tout bon spécialiste du marketing recherche un taux d’ouverture des e-mails élevé pour déterminer le succès de sa stratégie de marketing par e-mail, la réalité est que la technologie ne cesse d’évoluer et qu’il y aura forcément de nouveaux défis sur le champ de bataille de la marque. Par conséquent, plusieurs mesures sont la voie à suivre, par exemple si le moment de l’e-mail était approprié ou si le contenu était pertinent.

Comment Apple iOS15 impactera les taux d’ouverture

Pour mettre les choses en perspective, regardons le lancement de la nouvelle fonctionnalité d’Apple qui pourrait dissuader l’utilisation des métriques de taux d’ouverture. C’est l’un des nombreux changements majeurs apportés aux e-mails qu’Apple met en œuvre pour aider à protéger la confidentialité des utilisateurs et empêcher le suivi des e-mails par les spécialistes du marketing.

Les statistiques indiquent que, dans le monde, 35,2 % des ouvertures d’e-mails se produisent sur un appareil mobile. L’application Mail d’Apple masquera les adresses IP et les emplacements de l’utilisateur des pixels de suivi. Toutes les images d’e-mails seront exécutées via des serveurs proxy pour masquer les informations. Cela affectera tous les utilisateurs de l’application Apple Mail sur les appareils iOS 15, iPadOS 15 et MacOS Monterey.

La nouvelle mise à jour d’Apple offrira aux utilisateurs deux choix divergents :

Protégez l’activité de messagerie, masquez l’adresse IP et chargez en privé tout le contenu distantNe protégez pas l’activité de messagerie, affichez l’adresse IP et chargez tout contenu distant directement sur l’appareil

Bien entendu, la plupart des utilisateurs d’iPhone sélectionneront la première option, ce qui entraînera trois effets principaux :

La protection de la confidentialité du courrier désactivera la capacité de suivre avec précision les taux d’ouverture. Les taux d’ouverture ont été suivis grâce à une petite image invisible intégrée dans le code de l’e-mail. Lorsque l’e-mail est ouvert, cette image se charge et le chargement de l’image indique à l’expéditeur que son e-mail a été ouvert. Désormais, avec l’option Mail Privacy Protection, Apple Mail peut précharger l’image, d’autres scripts et les données de code lorsque l’e-mail atteint la boîte de réception, plutôt que lorsqu’il est ouvert. Le résultat : il affichera un e-mail comme ouvert, même si on ne l’a pas réellement ouvert. Ainsi, le nouveau défi est : les clients ont-ils réellement ouvert le courrier ? Le relais privé masquera l’adresse IP de l’utilisateur lors de la navigation sur Safari. Apple mettra cela en œuvre en redirigeant la demande du serveur via un cyber labyrinthe qui dissimulera les en-têtes d’identification et l’adresse IP. Cela empêchera les spécialistes du marketing d’envoyer des e-mails ciblés géographiquement. Masquer mon e-mail permettra aux utilisateurs d’utiliser une adresse e-mail proxy qui acheminera les messages vers la vraie, mais l’expéditeur de l’e-mail ne connaîtra pas l’adresse réelle de l’abonné. Même après que le destinataire a cessé d’utiliser l’adresse e-mail proxy, celle-ci apparaîtra sur la liste de diffusion de l’entreprise et les entreprises perdront la possibilité de conserver l’utilisateur avant de partir.

Ajuster la stratégie de courrier électronique de la marque pour se préparer au changement

Eh bien, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles. Alors, les marketeurs se détendent !

Cette nouvelle fonctionnalité d’Apple ne sonnera certainement pas le glas du marketing par e-mail. Il y a un obstacle à venir à coup sûr, mais ce n’est rien que le grand muscle de la technologie ne puisse surmonter.

Même si nous disons que les taux d’ouverture sont une excellente mesure de l’engagement, il existe des moyens plus précis de segmenter les e-mails et de déterminer ce qui fonctionne. Les spécialistes du marketing peuvent le réduire à ces mesures et s’assurer que les efforts de marketing par courrier électronique restent efficaces.

Utiliser d’autres mesures d’engagement

Les spécialistes du marketing doivent retravailler leurs objectifs de taux et leurs références. Si les taux d’ouverture de courrier perdent progressivement de la valeur, alors les marketeurs peuvent se tourner vers les clics, les conversions et les désabonnements qui définiront les clients actifs.

Actuellement, les tests A/B sur les lignes d’objet sont évalués en mesurant soit les taux d’ouverture, soit les taux de clics pour ouvrir. Mais bientôt, les spécialistes du marketing par e-mail devront rechercher d’autres options de mesure comme l’impact des lignes d’objet basées sur des métriques plus importantes comme les conversions. Une autre façon est de surmonter le défi et d’en faire une opportunité de détourner l’attention des lignes d’objet vers le contenu du message.

Créer des critères de segmentation client

Les spécialistes du marketing peuvent être surpris d’apprendre que les clients qui aspirent à la confidentialité souhaitent également la personnalisation maintenant. Alors n’est-ce pas le meilleur moment pour nouer des relations avec les clients ? Cela implique de tirer le meilleur parti des données pour comprendre ce qui est pertinent pour les clients. Cela pourrait apporter de meilleurs avantages, car les clients ont en fait effectué une action sur l’application mobile ou le site Web du spécialiste du marketing au lieu de simplement ouvrir leur e-mail. Par conséquent, cela conduit à de meilleures conversions.

Les spécialistes du marketing doivent trouver de nouvelles façons d’identifier les préférences. Dans le scénario actuel, la personnalisation du courrier est devenue importante car elle réduit le nombre d’e-mails que les gens reçoivent et est plus pertinente pour les clients. Auparavant, pour les abonnés qui avaient indiqué des intérêts clairs pour certains sujets, les spécialistes du marketing pouvaient utiliser les tarifs ouverts pour segmenter le contenu en fonction des données collectées. Mais maintenant, les spécialistes du marketing peuvent utiliser d’autres voies pour atteindre leurs clients cibles en utilisant des données d’enquête, des modèles d’achat antérieurs, des comportements de clic et d’autres informations pour créer les mêmes types de segments. Cela aide les spécialistes du marketing à personnaliser dans une certaine mesure leur communication avec les clients et ils ne finissent pas par envoyer des e-mails qui ne sont pas pertinents pour leur liste de cibles.

Utiliser le marketing par e-mail géolocalisé

Supposons qu’il y ait un événement en direct dans une zone particulière et que les spécialistes du marketing doivent trouver un moyen d’envoyer un e-mail au segment de clients qui vivent à proximité de la zone. Ce qui est pertinent ici, c’est l’acquisition des informations de localisation des abonnés. Cela peut être fait par des moyens tels que des sondages ou des formulaires d’inscription qui demandent l’emplacement. La règle de base ici est d’être franc avec les clients et de leur demander de partager leurs données de localisation via l’application mobile ou le site Web. La transparence aide. Plus important encore, les spécialistes du marketing doivent être clairs sur leur politique de confidentialité et assurer aux clients que leurs données sont entre de bonnes mains.

Ne pas abandonner l’e-mail

La clé à retenir ici est que le courrier électronique reste l’un des meilleurs moyens de communiquer avec le public. Il continue d’être un canal marketing efficace et fait partie intégrante d’une stratégie de marketing omnicanal connecté, et cela ne va pas changer de si tôt.

Comme on dit, ne laissez pas un obstacle vous arrêter ; grimpez dessus, traversez-le ou contournez-le ! Les spécialistes du marketing doivent contourner la stratégie de messagerie, trouver plusieurs mesures et adopter des moyens intelligents d’interagir avec le client.

(L’auteur est PDG et co-fondateur de MoEngage. Les opinions exprimées sont personnelles.)

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.