L’impact du monopole des médias sociaux de Facebook sur les Noirs américains

Cette photo d’archive du 29 mars 2018 montre le logo Facebook sur les écrans du Nasdaq MarketSite, à Times Square à New York. (AP Photo/Richard Drew, dossier)

L’Amérique noire a contribué de manière disproportionnée aux réseaux de médias sociaux Big 3, Facebook, Instagram et Whatsapp, qui sont au cœur des communautés noires et brunes depuis des années – et ils ne montrent aucun signe d’arrêt.

Mais à la lumière de l’examen récent de ces plateformes de médias sociaux, quel impact ont-elles eu sur les communautés minoritaires ?

Avec le récent témoignage de Facebook d’un ex-employé Françoise Haugen, il est crucial d’examiner ce que Facebook a fait ou n’a pas fait par rapport aux communautés noires et brunes. L’année 2020 aurait facilement pu être considérée comme l’année où un réveil racial a eu lieu aux États-Unis. Avec le meurtre disproportionné de Noirs, de Brown et d’Autochtones aux mains de la police – ou simplement de disparaître sans laisser de trace – beaucoup se sont tournés vers leur média le plus populaire pour exprimer leur opinion : Facebook.

Facebook, contrairement à Twitter et à d’autres plateformes, offre aux utilisateurs un espace presque illimité pour exprimer leurs opinions. Mais alors que nous avons été témoins de l’élévation d’histoires souvent non couvertes par les médias, nous avons également assisté à une augmentation des discours de haine contre les Afro-Américains.

Dans cette illustration photo, les applications Facebook et Instagram sont vues sur l’écran d’un iPhone le 4 octobre 2021 à San Anselmo, en Californie. Les applications de médias sociaux Facebook, Instagram et WhatsApp connaissent une panne mondiale qui a commencé avant 9 heures (PST) lundi matin. (Illustration photographique par Justin Sullivan/.)

Cette vague de discours de haine contre les Noirs était un sous-produit du climat racial du pays, car des millions d’Afro-Américains se sont vu interdire de discuter de racisme en ligne. Comme l’a rapporté USA Today, « les militants noirs disent que les politiques de discours de haine et les systèmes de modération de contenu formulés par une entreprise construite et dominée par des hommes blancs échouent à ceux-là mêmes que Facebook prétend essayer de protéger.

Mais les militants noirs ne sont pas le seul groupe soumis au manque de protection de Facebook. Le traitement des employés noirs actuels et anciens est depuis longtemps devenu une tradition. Actuellement, Facebook compte 3% de Noirs dans la direction exécutive et dans l’ensemble de l’entreprise, seulement un pourcentage de plus à 4%.

Maxine Williams, directeur de la diversité chez Facebook, a déclaré que le comportement (micro-agressions, incohérences et injustice) décrit par les employés minoritaires de Facebook était affreux. Ces sentiments sont généralement cohérents dans tous les domaines de la technologie, car les Noirs américains ne représentent que 3% des employés des 75 plus grandes entreprises technologiques de la Silicon Valley.

Les tentatives de Facebook pour combler l’écart de diversité ont été au mieux incohérentes, bien qu’ils se soient engagés à embaucher 50% de leur main-d’œuvre dans des communautés sous-représentées d’ici 2024. Avec 2024 qui approche à grands pas et le récent départ du géant de l’industrie et ancien membre du conseil d’administration Kenneth Chenault, beaucoup s’inquiètent de savoir exactement comment Facebook prévoit d’atteindre ces objectifs.

Kenneth I. Chenault (Photo de Michael Cohen/. pour le New York Times)

Chenault, ancien président et PDG d’American Express, a rejoint le conseil d’administration de Facebook en 2018 et a démissionné en raison de conflits personnels avec le fondateur et PDG Mark Zuckerbergle leadership de sur les publicités politiques et le discours public sur le site.

Malheureusement, le leadership de Zuckerberg s’étend bien au-delà de Facebook, car le magnat de la technologie possède également WhatsApp et Instagram. Instagram a mené la charge contre les abus face à de multiples allégations racistes – en août, la société de partage de photos visait à déployer des mesures pour aider ses utilisateurs à protéger leurs comptes contre les abus – en particulier les commentaires et messages offensants et indésirables. Cela incluait la possibilité de filtrer les DM et faisait suite aux attaques racistes vicieuses qui ont suivi la finale de l’Euro 2020 où les joueurs noirs ont été spammés avec les emoji orang-outan – avec peu ou pas de soutien d’Instagram.

Malheureusement, ce sont tous des résidus du monopole d’entreprise de Zuckerberg. Alors que Zuckerberg a fondé Facebook en 2004 sur le campus de l’Université Harvard, Kévin Systrom et Mike Krieger a créé Instagram six ans plus tard en 2010. Facebook a rapidement acheté l’application de partage de photos et de vidéos sur les réseaux sociaux deux ans plus tard pour 1 milliard de dollars. En 2009, deux anciens employés de Yahoo (Brian Acton et Jan Koum) a créé WhatsApp. L’appareil de messagerie mobile a été acheté pour plus de 16 milliards de dollars.

Le co-fondateur et PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, témoigne devant le House Energy and Commerce Committee dans le Rayburn House Office Building à Capitol Hill le 11 avril 2018 à Washington, DC. (Photo de Chip Somodevilla/.)

C’est ainsi que Mark Zuckerberg a agrégé et créé la trilogie parfaite des médias sociaux ; Facebook, Whatsapp et Instagram. Ensemble, ce trio domine le marché des médias sociaux et de la communication à l’échelle mondiale, ce qui les rend douloureusement difficiles à réglementer.

En plus des problèmes raciaux et éthiques de Facebook Inc., sa société a depuis longtemps des effets déchirants sur l’estime de soi des enfants et adolescents noirs et bruns. Mais bien qu’il y ait eu de plus en plus d’appels à la démission de Zuckerberg de jour en jour, il ne montre toujours aucun signe de ralentissement. Au lieu de cela, il a promis d’embaucher 10 000 nouvelles personnes pour propulser Facebook dans un métavers.

On se demande simplement quel pourcentage de ces nouvelles recrues sera noir ?

Wen-kuni Ceant est le PDG et co-fondateur de Politicking. Elle est boursière Fulbright et grâce à la bourse, elle a étudié les infrastructures de santé au Sénégal au cours de la dernière année. Elle a obtenu sa maîtrise en santé publique en gestion et politique de la santé en 2016 à l’Université Drexel. Avant Drexel, elle a fréquenté l’Université Howard, à Washington, DC, où elle a obtenu son diplôme de Phi Beta Kappa et avec les honneurs un baccalauréat ès sciences en biologie.

Êtes-vous abonné aux podcasts du Grio, « Chère Culture » ou Agir ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !