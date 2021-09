L’impact du super-sous Jesse Lingard sur Manchester United – Man United News And Transfer News

Jesse Lingard a étonné les fans et les critiques dimanche lorsque sa frappe tardive a remporté le match de Manchester United contre West Ham.

Avant son prêt aux Hammers en janvier dernier, Lingard n’avait pas joué une seule minute en Premier League cette saison-là.

Cependant, le joueur de 28 ans a impressionné à East London, marquant 9 buts en 16 apparitions et les aidant à se faire une place en Europe.

Le club londonien a à son tour aidé Lingard à reconstruire sa confiance et sa forme. L’accueil chaleureux des supporters locaux et sa réticence à célébrer son vainqueur étaient un signe révélateur du respect mutuel et de la gratitude du club et du joueur.

Cela brosse un tableau beaucoup plus large pour le diplômé de l’académie United et son club d’enfance.

Après que sa passe égarée mardi soir en Ligue des champions ait donné la victoire aux Young Boys, le rôle de Lingard dans le club a de nouveau été remis en question.

Cependant, en tant que remplaçant le week-end dernier, il a fait taire les critiques et a montré sa résilience mentale.

Il s’agissait de son deuxième but en seulement 45 minutes de jeu cette saison.

Lingard devient-il le super-sous de United ou mérite-t-il quelque chose de plus peut-être ?

Malgré la richesse du talent offensif de Solskjaer, la qualité de la frappe de Lingard et l’impact clair qu’il peut exiger sur un jeu si rapidement rendent impossible pour les gens de l’ignorer.

Solskjaer a commenté : « Il a montré ses qualités, il est revenu dans l’équipe d’Angleterre et il marque des buts pour l’Angleterre. Nous voulons vraiment voir le meilleur de Jesse cette saison, nous le soutenons et nous espérons le garder ici avec nous. C’est un rouge de bout en bout.

Sa décision de rester à United et de ne pas déménager au London Stadium de manière plus permanente semblait absurde il y a quelques semaines à peine.

Maintenant, avec deux buts de classe mondiale à son actif, Lingard montre pourquoi il mérite de rester à United.

On ne sait pas combien de temps il restera un Rouge, car son contrat expire à la fin de la saison et jusqu’à présent, il a refusé les offres d’un nouveau contrat.

Ces frappes lui donneront-elles plus de temps de jeu à United ? Est-ce que plus de temps de jeu le persuadera de rester ? Pour l’instant, il semble que Lingard et Solskjaer soient heureux de jouer un match à la fois.