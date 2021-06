Image représentative/Pixabay

Selon le Future of Payments Report 2021 de PWC, les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) et les crypto-monnaies du secteur privé devraient avoir le plus grand impact perturbateur au cours des 20 prochaines années.

“Les CBDC – jetons numériques ou enregistrements électroniques qui représentent la forme virtuelle de la monnaie d’un pays – ainsi que les crypto-monnaies du secteur privé devraient avoir le plus grand impact perturbateur au cours des 20 prochaines années”, a déclaré le rapport samedi (5 juin 2021).

Dans l’enquête PWC, les organisations de services financiers d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique avec plus de 5 milliards de dollars de revenus ont cité « l’incertitude du marché et les perturbations potentielles », telles que l’introduction des CBDC, parmi leurs trois principales préoccupations.

À titre d’exemple, le rapport cite Diem, une crypto-monnaie proposée par Facebook. Soutenues par un panier de devises souveraines, ces crypto-monnaies “pourraient remplacer les paiements basés sur un compte par un système tokenisé de systèmes de paiement non souverains”, indique le rapport.

Le rapport de PWC a également prédit que le scepticisme des banques centrales quant au potentiel des crypto-monnaies privées à saper la conduite de la politique monétaire pourrait changer.

“Le scepticisme au sein des banques centrales quant au potentiel des crypto-monnaies du secteur privé à saper la conduite de la politique monétaire pourrait commencer à changer, car certains acteurs ont récemment déclaré qu’ils étaient prêts à faciliter l’utilisation de ces actifs numériques”, indique le rapport de PWC.

Une récente enquête de la BRI suggère que 60% des banques centrales envisagent des CBDC et 14% mènent activement des tests pilotes, note le rapport.

La Chine pourrait être la première à lancer son renminbi numérique

« Les observateurs pensent que la Chine pourrait être la première à lancer son renminbi numérique – ou « e-yuan » – aux Jeux olympiques d’hiver de l’année prochaine, dans ce qui peut être considéré comme un prélude à la décentralisation de la finance », indique le rapport.

Vers le cashless

Le rapport indique que le secteur des services financiers est au milieu d’une transformation importante, accélérée par la pandémie de COVID-19. Et avec le rôle clé joué par la numérisation dans la vie financière de plus en plus de la population mondiale, les paiements électroniques sont à l’épicentre de cette transformation.

Les volumes mondiaux de paiements sans numéraire devraient augmenter de plus de 80 % de 2020 à 2025, passant d’environ 1 000 milliards de transactions à près de 1 900 milliards, et presque tripler d’ici 2030.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.