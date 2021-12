L’impact politique de l’inversion du Roe, deux points de vue

Dans cet article, j’ai spéculé sur les retombées politiques probables en 2022 d’une décision de la Cour suprême cette année-là d’annuler Roe v. Wade. J’ai suggéré qu’une telle décision dynamiserait les démocrates (qui en auront probablement besoin) et pourrait aider à faire basculer un siège ou deux au Sénat en leur faveur. Ceci, à son tour, pourrait permettre aux démocrates de garder le contrôle du Sénat. J’ai conclu, cependant, que ce scénario – une réaction au renversement de Roe qui amène les démocrates à détenir le Sénat – est peu probable.

Dan Balz du Washington Post examine la même question plus en profondeur. Le point de départ de Balz est la décision de la Cour suprême de 1989 dans Webster v. Reproductive Health Services. Là, la Cour a statué que les États pouvaient édicter certaines restrictions sur le « droit » à l’avortement.

Les démocrates ont saisi la décision lors des élections de 1989. Selon Balz :

La décision Webster a eu un impact immédiat sur les élections au poste de gouverneur de Virginie et du New Jersey qui ont eu lieu quelques mois après la décision. Les démocrates Douglas L. Wilder en Virginie et James J. Florio dans le New Jersey ont effectivement utilisé la menace d’avortement légal pour gagner leurs courses. Wilder et Florio ont mis la question au centre de leurs appels aux électeurs, et leurs opposants ont eu du mal à trouver leur place. Les résultats ont secoué les responsables républicains. C’est alors que Lee Atwater, le président du Comité national républicain, a déclaré que le GOP devrait être un parti sous une grande tente, ouvert aux personnes des deux côtés du débat sur l’avortement – malgré une solide planche anti-avortement dans la plate-forme du parti et la montée pouvoir des chrétiens conservateurs dans la coalition du parti.

La réaction à Roe rendrait la réaction à Webster douce. D’un autre côté, Wilder et Florio étaient candidats au poste de gouverneur, et Balz semble convenir qu’une décision de renverser Roe aurait probablement son impact le plus aigu à ce niveau, plutôt que dans les courses au Sénat.

Dans l’ensemble, cependant, j’ai lu Balz comme disant qu’une telle décision aurait probablement aussi un impact significatif sur les courses au Sénat. Il cite Celinda Lake, qui pense qu’une décision de renverser Roe motiverait les jeunes femmes démocrates, dont beaucoup sont des votantes peu fréquentes. Cela enflammerait également les femmes du baby-boom qui, contrairement aux femmes plus jeunes, se souviennent du moment où l’avortement n’était pas légal et doutaient jusqu’à présent que Roe serait annulé.

Mais chez Politico, David Siders constate que les démocrates eux-mêmes remettent en question l’idée que le renversement de Roe les aiderait matériellement lors des élections de l’année prochaine :

Des entretiens avec plus d’une douzaine de stratèges, sondeurs et responsables démocrates révèlent le scepticisme quant au fait que la décision du tribunal modifiera radicalement le paysage à moyen terme à moins que – et peut-être même pas alors – Roe soit complètement renversé. En privé, plusieurs stratèges démocrates ont suggéré que l’utilité de toute décision sur l’avortement l’année prochaine sera limitée, et certains peuvent conseiller à leurs clients de ne pas se concentrer du tout sur les droits à l’avortement.

Il semble y avoir un élément de bouderie ici. Un stratège a déclaré :

J’aimerais que nous vivions dans un monde où l’indignation comptait. Mais je pense que nous vivons dans un monde post-indignation, et les électeurs d’aujourd’hui ne sont affectés que par ce qui les affecte directement, c’est pourquoi l’économie, l’abordabilité et le coût de la vie sont un problème si majeur pour tant de gens. Alors que beaucoup de gens exprimeront leur sympathie pour cette fille de 12 ans au Texas qui a été violée mais ne peut plus interrompre sa grossesse, ce n’est malheureusement pas ce qui les motive à aller aux urnes, malheureusement.

Je ne crois pas que nous vivons dans un monde post-outrage. Les « outrages » comptent toujours, tout comme les problèmes sociaux. Les républicains profitent des deux et il n’y a aucune raison pour que les démocrates ne puissent pas profiter d’événements non économiques qui ont scandalisé leur base dans le passé.

L’article de Politico cite des raisons plus plausibles de penser que la question de l’avortement ne changera pas la donne pour eux. Donald Trump a promis en 2016 de nommer des juges susceptibles de voter pour renverser Roe. Pourtant, seulement environ un électeur sur cinq a classé les nominations à la Cour suprême comme le facteur le plus important de leur vote et, de loin, ces électeurs étaient des républicains, selon les sondages de sortie des urnes.

Quatre ans plus tard, après que Trump eut nommé au moins certains juges susceptibles de renverser Roe, les nominations à la Cour suprême étaient moins un facteur dans l’esprit des électeurs qu’elles ne l’avaient été en 2016.

De plus, la course au poste de gouverneur de Virginie de cette année a eu lieu très peu de temps après que la Cour suprême a autorisé l’entrée en vigueur d’une loi interdisant l’avortement après six semaines de grossesse au Texas. Les démocrates étaient tellement sûrs que la question de l’avortement trouverait un écho auprès des électeurs que Terry McAuliffe en a fait une pièce maîtresse de sa campagne, affirmant que « ce sera une énorme motivation pour que les individus aillent voter ».

Pourtant, seulement 8% des électeurs ont indiqué que l’avortement était le problème le plus important auquel la Virginie était confrontée, selon les sondages à la sortie des urnes. Une majorité d’entre eux ont voté pour le Glenn Youngkin.

Mais l’une des raisons pour lesquelles l’avortement a été un problème secondaire pour les libéraux est peut-être que, comme le dit Celinda Lake, peu de gens croyaient vraiment que Roe serait renversé. Tous les paris sont ouverts si cela se produit réellement.

David Axelrod résume ainsi la question :

L’éviscération de Roe peut-elle produire le genre d’effusion d’électrices pour les démocrates que nous avons vues en 2018, en particulier dans les banlieues ? Ou les métriques traditionnelles – la position du président ; sentiments au sujet de l’économie et de l’orientation générale du pays — régissent les choix des gens ? Je me penche sur la seconde. Nous n’avons jamais vu les droits à l’avortement déplacer un grand nombre de démocrates aux élections nationales, mais nous n’avons pas non plus vu en un demi-siècle le recul de ces droits que nous verrons probablement l’année prochaine.

Quelle que soit la conclusion sur l’impact politique probable d’une décision d’annuler Roe, il va sans dire qu’un tel calcul ne devrait avoir aucun impact sur la façon dont la Cour suprême tranche l’affaire Dobbs.