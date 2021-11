L’impact transformateur d’Animal Crossing: New Horizons Version 2.0

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Animal Crossing: Nouveaux Horizons a eu sa mise à jour majeure de la version 2.0, qui comprend un tas de cadeaux et également l’option DLC payante de Paradis de la maison heureuse. Un certain nombre de Team NL ont profité de ses charmes, et un sujet qui revenait sans cesse était la capacité du nouveau contenu à ramener des joueurs inactifs. Cela a également ramené le jeu quotidien pour certains, ce qui aurait pris fin il y a un bon moment pour un certain nombre d’insulaires.

Ainsi, deux membres de notre équipe qui ont été enterrés dans le jeu au cours de la semaine dernière – Tom Whitehead et Kate Gray – se sont réunis à The Roost pour une tasse de thé virtuelle pour parler de la mise à jour, du contenu téléchargeable et des raisons pour lesquelles le voyage dans le temps est un jeu dangereux à jouer. .

Nous commençons par des aveux sur combien nous avions « déchu » de la pré-mise à jour du jeu.

Kate Gray : Pour ma part, cela fait au moins un an que je joue régulièrement, avant la mise à jour. Je pense que j’ai essayé de sauter à l’automne dernier pour attraper des citrouilles, mais même cela n’a pas duré longtemps. J’ai joué VORACIOUSLY pendant les deux premiers mois, cependant !

Tom Whitehead : Dans mon cas, je n’ai jamais abandonné, mais ma façon de jouer a beaucoup changé. Au cours de divers verrouillages et isolements, il est devenu un petit lieu de rencontre avec ma mère en remplacement des visites réelles ; c’était une activité sociale où nous vendions des navets, échangeions des recettes inutilisées, etc. Mais l’année dernière, je jouais peut-être 10 minutes par jour, ce qui consistait à vérifier les prix des navets et à courir pour vérifier mes villageois. Je trouvais toujours du plaisir à discuter avec mes copains animaux excentriques, mais cela avait cessé d’être un « jeu », dans un sens.

De nouvelles mécaniques, comme la cuisine et l’agriculture, ont revitalisé le jeu pour moi.

KG: Vous devez absolument rouler dedans, alors. J’avais environ 15 millions de cloches sur mon compte depuis mon passage sur le marché du navet, et j’en suis déjà à environ 10 millions. Cette mise à jour coûte cher.

TW : J’étais trop mauviette sur le marché du navet, j’aurais dû en faire plus !

KG: J’y suis allé fort. J’étais dans environ trois Discords ACNH différents, ce qui signifiait qu’il y aurait toujours un endroit où vendre… même si le profit était minime. Maintenant, je redoute l’idée de revenir sur ces Discords ! Je n’ai pas posté là-dedans depuis un an. Je me sens un peu comme la personne qui ne soutient une équipe de football que lorsqu’elle va bien.

TW : Eh bien, c’est peut-être la faute de Nintendo. Il y avait une chance de faire des mises à jour régulières plus significatives, mais après environ 6 à 8 mois, elles se sont taries. Qu’avez-vous pensé de la ‘stratégie’ de mise à jour, surtout maintenant que tant de choses ont été clairement retenues pour cette version 2.0 ?

KG: J’ai des sentiments mitigés, pour être honnête – je ne suis pas nécessairement d’accord pour dire que nous devrions avoir droit à un jeu en direct qui est mis à jour avec d’énormes quantités de contenu, mais en même temps, c’est la première chose qui m’a réellement apporté retour au jeu. Je n’étais pas trop préoccupé par tous les trucs saisonniers à durée limitée, parce que c’était juste une ou deux choses ici et là. De nouveaux mécanismes, comme la cuisine et l’agriculture, ont revitalisé le jeu pour moi (et le DLC, évidemment) mais il est étrange que cela ait pris autant de temps, car je pense que Nintendo a eu beaucoup de mauvaise presse de la part des fans mécontents. Je suis heureux, au moins – mais c’est juste étrange que cela se soit produit si tard.

TW : Oui, je pense qu’une chance d’avoir un élan incroyable a peut-être été perdue. Mais, du côté positif, cela ressemble à un jeu renouvelé maintenant. Ce n’est plus une chose que je fais par habitude, et heureusement, les nouveautés sont tellement charmantes. En commençant par le contenu gratuit, je pense que cela rend le tout beaucoup plus complet et varié. Chaque jour peut être un peu différent maintenant. Que pensez-vous des cadeaux en particulier ?

KG: Je pense que c’est absolument incroyable de voir combien il y a de contenu gratuit. Cela me fait presque me demander s’il est en fait préférable de tout jeter en une seule fois, donc il y a beaucoup de choses pour occuper les gens, plutôt que de le reconstituer au fil des mois et que tout le monde a constamment faim de plus que de simples restes. Il y avait déjà tellement de choses que je n’avais pas vues, et maintenant la profondeur totale de celui-ci est vraiment, vraiment excitante – je pense que la pire chose qui puisse arriver dans un jeu comme celui-ci est de réaliser que vous avez atteint le fond du jeu. baril, pour ainsi dire.

TW : Bien sûr, je serais définitivement à court de choses à faire. J’aime votre point sur l’avantage de faire autant de choses dans une toute-puissante mise à jour. En dehors de l’approche #content du voyage dans le temps et tout ça, ça me va d’avoir diverses choses que je n’ai pas encore faites. J’ai un plan pour une ferme mais je ne l’ai pas encore mis en place, je n’ai fait que quelques voyages Kappn’. Il y a un véritable choix chaque jour, maintenant cela ressemble à une entrée brillante dans la série.

En dehors de l’approche #content du voyage dans le temps et tout ça, ça me va d’avoir diverses choses que je n’ai pas encore faites. J’ai un plan pour une ferme mais je ne l’ai pas encore mis en place, je n’ai fait que quelques voyages Kappn’.

KG: Je pense que j’ai aussi beaucoup appris par la façon dont j’ai joué les premiers mois, c’est-à-dire… de manière irresponsable ! Je voulais être celui qui avait les nouveautés, pour pouvoir inviter des amis et partager l’excitation. Mais ça m’a brûlé très, très fort, et ce n’est pas ce que je veux d’un jeu comme celui-ci. Cette fois, non seulement je vais plus lentement – un design Happy Home Paradise par jour, et parfois même pas ça – mais je ne m’engage pas autant avec les médias sociaux #ACNH. Cela peut devenir très stressant, voire compétitif, de voir d’autres personnes faire autant lorsque vous courez pour suivre le rythme. Je l’ai remarqué cette fois aussi ! Certaines personnes ont déjà en quelque sorte TOUS les nouveaux meubles. Je n’ai jamais voyagé dans le temps et je n’en ai pas l’intention, mais cette fois-ci, je n’envisage pas non plus de demander à d’autres amis de me donner tous les meubles qui me manquent. Je peux attendre Froggy Chair.

TW : Ouais, chacun son truc, mais ce n’est pas un jeu de speedrunning ! Je préfère une approche lente et régulière, c’est l’ambiance que je veux en tirer. Vous avez mentionné le DLC, et c’est une chose à laquelle je joue un peu plus vite que je ne le ferais normalement afin que je puisse en faire un petit examen. Je l’aime beaucoup cependant, jusqu’à présent, il semble s’intégrer parfaitement au jeu principal et c’est une belle interprétation Concepteur de maison heureux sur 3DS. C’est trop mignon aussi. C’est juste le jeu qui me fait sourire.

KG: Je dois admettre qu’en tant que l’une des dix personnes qui ont joué à Happy Home Designer, je suis heureux que cela prenne son envol. Cela n’a jamais vraiment ressemblé à un jeu complet, mais plutôt à une preuve de concept – en fait, je ne doute pas que c’était un terrain d’essai pour… quelque chose. J’aime qu’ils étoffent un peu l’histoire, mais c’est marrant, car c’est presque exactement le même jeu ! Je me surprends à regarder les réactions des gens et à penser: « Ce n’est pas nouveau », mais je suppose que c’est ce à quoi ressemble Animal Crossing pour les personnes qui n’ont pas joué aux anciens jeux. Pour être clair, je pense que c’est charmant.

TW : Une fois, j’ai appris à emmener un villageois là-bas pour un design (donnez-lui simplement des chocolats) qui était particulièrement amusant. Cela dit, je ne sais pas s’il est possible d' »échouer » ou même d’obtenir une réponse tiède. Jusqu’à présent, tous mes clients ont été ravis de mes efforts, et je suis suffisamment conscient de moi-même pour savoir que mes compétences en conception ne sont pas tout cela !

KG: Du point de vue du développeur de jeux, c’est intéressant – la subjectivité n’est pas possible dans un jeu, donc chaque fois qu’un jeu vous oblige à dessiner (comme Chicory: A Colorful Tale ou Art Academy) ou à écrire (comme Kind Words), il n’y a aucun moyen de vraiment déterminer si c’est « bien », car cela demande de l’humanité et de la sensibilité. Vous ne pouvez vraiment enseigner le jeu que pour déterminer s’il répond aux exigences, d’où la raison pour laquelle vous obtenez des meubles pour commencer. Et oui, cela signifie que vous pouvez délibérément faire une maison moche (j’avais des maisons dans Happy Home Designer qui étaient des choses horribles, horribles) et toujours « gagner », mais je pense que cela vous donne vraiment l’impulsion pour faire du bon travail juste car. Je pense que c’est vraiment cool !

TW : Absolument, j’essaie toujours de faire une belle maison juste parce que le jeu me motive à le faire. Cela a toujours été une force d’AC, la conception des personnages et les scripts sont toujours de premier ordre.

Dans l’ensemble, j’ai l’impression qu’Animal Crossing 2.0 est vraiment fantastique maintenant, et je pense qu’il faudra un bon moment avant d’en avoir « fini ». Zut, j’irai probablement à The Roost pour un café du matin jusqu’à la fin des temps.

KG: J’ai raté Brewster. Et Kapp’n. Plus que je ne le pensais ! Je suis légitimement ravi de voir à quel point cela m’a ramené et à quel point cela ressemble à nouveau au premier mois. Bien à toi, Nintendo.

TW : Alors, combien de temps pensez-vous que AC sera un jeu quotidien / régulier pour vous maintenant ? Comme je l’ai dit plus tôt, cela ne s’est jamais arrêté dans mon cas, mais j’avais dépassé le stade de « jouer ».

KG: C’est toujours bizarre avec ces trucs quand c’est ton boulot — et ce n’était pas mon boulot quand c’est sorti aussi ! Mais je m’amuse beaucoup à faire des captures d’écran, et c’est un bon signe de l’amusement que j’ai avec un jeu, car les captures d’écran sont pénibles. J’aimerais continuer à jouer au moins jusqu’à la fin de l’année, car en fait… Animal Crossing est un jeu bien meilleur confortable qu’un jeu printemps/été. De plus, j’ai de nouveaux amis maintenant, et cela signifie de nouvelles opportunités de cadeaux !

TW : Joli! Je pense que même dans le cas improbable de « tout voir », les choix supplémentaires pour le jour le jour et à quel point ils sont divertissants me permettront de continuer encore un bon moment. Je ne peux penser à rien de ce qui «manque» maintenant, à part une option pour travailler dans The Roost! Mais je vivrai sans. Y a-t-il autre chose à ce jeu qui manque encore, ou est-ce à peu près l’AC complet ?

KG: Bizarrement, la seule chose qui me déçoit le plus est le fait qu’attraper des grillons ne me donne pas une recette pour les grillons. Je veux manger des grillons. Mais sur un sujet similaire, je ne sais pas combien de recettes il y aura, et je suis préventivement inquiet qu’il n’y en ait pas autant – et sans nouvelles mises à jour gratuites, c’est tout. En termes de contenu manquant plus important… Je ne me suis jamais vraiment soucié des personnages comme Gracie et Booker, donc je suis assez content de ce que nous avons. Peut-être que de nouveaux personnages auraient été sympas, mais je suis d’accord avec les retours aussi ! Et toi?

TW : Rien ne me vient à l’esprit. Je pense que l’un de vos articles mentionnait que KK devrait faire des concerts à The Roost, cela aurait été chouette. Un hybride de l’ancien temps disco avec son nouveau numéro acoustique. Mais finalement, je pense que le jeu est dans un excellent état maintenant. Avez-vous une dernière réflexion à partager sur les mises à jour ?

KG: Je pense que, plus que tout, j’ai un message pour les lecteurs et les joueurs : allez-y doucement. Vous n’êtes pas obligé de tout déverrouiller aussi vite que les autres. Jouez-y jusqu’à ce que vous vous amusiez, puis appelez-le une soirée. ça durera plus longtemps comme ça !

Dites-nous ce que vous pensez d’Animal Crossing : New Horizons version 2.0, et quelle est votre nouvelle fonctionnalité préférée ?

