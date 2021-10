L’impasse du contrat du défenseur donne à Chelsea un nouvel espoir d’un accord hivernal

in

Chelsea a reçu un coup de pouce dans sa poursuite du défenseur du Bayern Munich Niklas Sule avec la nouvelle qu’il n’est pas pressé d’entamer des discussions sur un nouvel accord en Allemagne.

Le joueur de 26 ans en est actuellement à sa cinquième saison avec les Bavarois après avoir rejoint Hoffenheim en 1899 en 2017. Il est un titulaire régulier du manager Julian Nagelsmann et a reçu le feu vert dans cinq des six matches de Bundesliga du Bayern ce trimestre. Et ce fut un début de campagne réussi pour les champions, avec 16 points qui les placent en tête du classement initial.

L’international allemand est un élément clé de l’équipe depuis son arrivée à l’Allianz Arena. Il a disputé 27 apparitions dans l’élite lors de sa première saison et l’a augmenté de quatre en 2018-2019.

Cependant, la saison suivante a été un désastre car il s’est déchiré le ligament croisé antérieur lors du huitième match de championnat. L’as né à Francfort est revenu pour la Ligue des champions retardée et a fait une apparition de remplacement alors que le Bayern battait le Paris Saint-Germain en finale.

La saison dernière a vu 20 sorties car une blessure à la cuisse l’a tenu à l’écart pendant un certain temps en avril de cette année. Mais cela n’a pas empêché les Bleus d’être liés à l’homme sélectionné 35 fois par l’Allemagne.

Des rumeurs ont émergé d’une possible rupture entre un joueur et un club en février après Commentaires du directeur général du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge. Il a laissé entendre que le défenseur central pourrait devoir être «flexible» sur les termes de son nouveau contrat.

La légende allemande a suggéré que d’autres clubs pourraient bien lui proposer une meilleure offre, Manchester United étant également considéré comme enthousiaste. Mais c’est le lien Chelsea qui semble le plus fort et les dernières nouvelles seront de la musique à leurs oreilles.

Sule détient tous les as

Chelsea fait partie des favoris pour remporter le titre de Premier League cette saison. Ils ont bien commencé et n’ont qu’un point derrière Liverpool, le leader de la table.

Le manager Thomas Tuchel a réuni une équipe talentueuse qui cherche également à défendre son titre en Ligue des champions. Par conséquent, les Londoniens de l’ouest sont une proposition attrayante pour tout joueur et peuvent intéresser Sule.

Le Bayern veut programmer des pourparlers avec le bouchon longiligne, mais Abendzeitung (via football.london) suggère qu’il bloque le dialogue. Sule sera hors contrat à la fin de la saison et disponible sur un transfert gratuit.

Le Bayern cherche désespérément à empêcher que cela se produise et veut le lier à de nouveaux termes dès que possible. Ils doivent agir rapidement car il pourra négocier avec de nouveaux clubs potentiels à partir de janvier.

