L’impasse entre le Centre et les agriculteurs ne peut se terminer que par un règlement, pas devant un tribunal: Rakesh Tikait

Rakesh Tikait a dénoncé le gouvernement, disant qu’il n’était pas disposé à parler aux agriculteurs. “Nous leur parlerons sûrement chaque fois qu’ils le voudront”, a-t-il déclaré.

Le leader de l’Union de Bharatiya Kisan (BKU), Rakesh Tikait, a déclaré lundi qu’une résolution de l’impasse persistante entre les agriculteurs et le Centre ne se produira pas devant les tribunaux, mais uniquement par le biais d’un règlement avec le gouvernement.

S’adressant au 11e Bharatiya Chhatra Sansad, Tikait a dénoncé le gouvernement, affirmant qu’il n’était pas disposé à parler aux agriculteurs. «Aujourd’hui, le pays a été témoin de Bharat Band. J’ai l’impression que le gouvernement apporte des modifications insensées aux lois et aux politiques. Le gouvernement veut vendre les précieuses ressources du pays, il veut vendre les terres. Il est grand temps que les jeunes sortent de chez eux et rejoignent la révolution. Je pense que cela renforcera énormément la révolution. Si le gouvernement continue de démanteler les ressources, l’Inde sera un jour connue sous le nom de « colonie Mazdoor », car il n’y aura qu’une classe ouvrière dans le pays. La protestation ne se terminera qu’avec une entente mutuelle avec le gouvernement et non avec l’intervention d’un tribunal. Le gouvernement a illégalement occupé la terre du pays. Nous sommes absolument contre la privatisation et nous siégerons tant que ce projet de loi sera retiré. « Roti bhook mitane ke liye hai, privatisation ke liye nahi (Roti est destiné à combler la faim, pas à privatiser) », a-t-il déclaré.

Critiquant les trois lois agricoles controversées du Centre, le chef de la BKU a déclaré que le gouvernement vendait les propriétés du pays, notamment les terres agricoles, les chemins de fer et les ports, et a exhorté les jeunes à rejoindre le mouvement des agriculteurs.

Ces remarques sont intervenues un jour où les agriculteurs protestataires, sous la direction du Samyukt Kisan Morcha, ont observé une grève nationale, qui a été soutenue par plusieurs partis d’opposition non-NDA.

Les agriculteurs protestent contre les trois lois agricoles depuis près d’un an et restent sur les frontières de Delhi avec le Pendjab et l’Haryana. Les agriculteurs craignent que le nouveau système ne les laisse à la merci des grandes entreprises agroalimentaires et détruise également le système MSP. D’un autre côté, le Centre a soutenu que les nouvelles lois apporteront une révolution dans le secteur agricole indien et offriront aux agriculteurs de meilleures opportunités et de meilleurs prix pour leurs produits.

Onze séries de pourparlers ont déjà eu lieu entre le Centre et les syndicats agricoles, mais aucun terrain d’entente n’a été trouvé avec les agriculteurs refusant de bouger de leur demande d’abroger les lois agricoles. Au cours de la dixième série de négociations, le gouvernement a proposé de suspendre les lois agricoles pendant un an ou deux, et a même accepté deux des revendications formulées par les syndicats agricoles.

Plus tôt cette année, la Cour suprême avait formé un comité de trois membres pour examiner les lois agricoles et trouver une solution à l’amiable à l’impasse. Cependant, les agriculteurs ont insisté pour que la question soit réglée avec le gouvernement, et non devant les tribunaux.

Récemment, les manifestations ont connu une nouvelle vigueur, concentrée dans l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand et le Pendjab, les trois États devant se rendre aux urnes dans moins de six mois.

Le fondateur de Jai Kisan Morcha, Yogendra Yadav, dans une récente interview avec FinancialExpress.com, a déclaré que leur stratégie consistait à faire pression sur le gouvernement en catalysant les manifestations dans les États liés aux élections. Il a également déclaré qu’ils voulaient que les manifestations aient un impact sur les résultats du scrutin.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.