L’impasse pérenne | Critique de livre — Le long jeu : comment les Chinois négocient avec l’Inde par Vijay Gokhale

L’ancien ministre indien des Affaires étrangères (FS) Vijay Gokhale, qui est reconnu comme un expert astucieux de la Chine, a pris sa retraite en janvier 2020 et a été un chroniqueur assidu de sa considérable expérience diplomatique après avoir quitté ses fonctions. La qualité et la quantité de sa production au cours des 18 derniers mois sont en effet louables et on ne peut que supposer que l’ancien FS estimé n’a peut-être pas beaucoup dormi après sa retraite!

Le premier livre de Gokhale Place Tiananmen: The Making of a Protest a été publié plus tôt cette année et le second a suivi quelques mois plus tard. Les deux livres s’étaient fixés un objectif spécifique et tandis que le premier était un rappel de l’expérience personnelle de l’auteur à Pékin en 1989 lorsque les événements tumultueux de Tiananmen se sont déroulés, ce mince volume est un 101 pour le lecteur profane sur la façon dont la Chine a mené ses négociations avec l’Inde au cours des sept dernières décennies.

Six négociations cruciales pour les relations bilatérales incertaines entre l’Inde et la Chine ont été choisies par l’auteur couvrant la période de 1949 à 2019 et celles-ci incluent la reconnaissance par le gouvernement indien de la République populaire de Chine en décembre 1949 ; l’Accord sur le commerce entre la région du Tibet de la Chine et l’Inde en avril 1954; les essais nucléaires de l’Inde en 1998 ; la reconnaissance officielle par la Chine du Sikkim comme faisant partie de l’Inde en avril 2005 ; Négociations diplomatiques indo-chinoises sur l’accord nucléaire 123 en 2008 ; et l’inscription de Masood Azhar comme terroriste sur la liste des sanctions 1267 du CSNU en mai 2019.

La lucidité est une caractéristique de l’écriture de Gokhale et cela est évident dans ce compte rendu relativement mince (160 pages) mais chargé d’importations de la façon dont l’Inde et la Chine ont géré leur interaction bilatérale complexe depuis leur émergence en tant qu’États-nations modernes (1947 et 1949, respectivement), avec un mélange enchevêtré d’un passé imaginaire, souvent levé avec de nobles aspirations nationalistes et des angoisses historiques profondément enracinées.

Gokhale note dans sa préface au livre qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage purement académique et qu’il est « destiné à être un compte rendu documenté des événements, accompagné d’analyses qui pourraient tirer des leçons pour l’Inde dans les futures négociations avec la Chine ». Ces intentions sont réalisées dans une large mesure, car les notes sont adéquates et l’analyse est lapidaire, mesurée et rigoureuse. Un index aurait été souhaitable mais les éditeurs semblent avoir appliqué la guillotine à cette partie précieuse d’un livre.

Le premier chapitre concerne la manière dont l’Inde indépendante a décidé de reconnaître la République populaire de Chine (RPC) à peine trois mois après sa création le 1er octobre 1949, et la Chine dirigée par Mao a cherché la légitimité en tant que successeur de Chiang Kai. shek a dirigé le régime nationaliste (KMT). L’Inde était déjà devenue indépendante deux ans plus tôt en août 1947 et Gokhale note avec une consternation sourde qu’une décision de politique étrangère d’une ampleur et d’une pertinence énormes pour la sécurité et les intérêts stratégiques de l’Inde a été prise sans délibération adéquate au sein du gouvernement.

Le Premier ministre Nehru a tenu à reconnaître la RPC avant le reste de la communauté mondiale et a écarté les réserves de son vice-Premier ministre Vallabhai Patel et du gouverneur général C Rajagopalachari (Rajaji), qui ont exhorté Nehru à ralentir la cadence. Avec le recul, il semble incrédule que cette décision politique capitale n’ait même pas été portée devant le cabinet et Gokhale limite son observation à noter que « comment reconnaître le nouveau régime en Chine semble avoir été confiné au cercle restreint de conseillers autour du Premier ministre et manquait de consultations politiques plus larges.

Il s’agit d’un riche matériel d’archives qui aurait pu être la base d’une critique acerbe de la certitude déplacée et de la compréhension limitée que Nehru avait de la géographie stratégique, de la Chine communiste, du président Mao et de la stratégie de négociation politico-diplomatique à propos d’un voisin majeur et proche. Mais Gokhale est concis dans son analyse, qui est véhiculée de manière sobre. Spécifique à Patel et Rajaji, il interroge: “Pourquoi de telles voix de conseil ont-elles été ignorées?” Les chapitres qui suivent regorgent d’observations ironiques, de critiques objectives et d’inférences discrètes.

Le Tibet devenait un problème majeur et des conseils prudents ont été donnés à Nehru par le secrétaire général des Affaires étrangères GS Bajpai, qui a averti : Mon point de vue provisoire est que c’est l’une des questions à prendre en compte lorsque nous abordons avec le régime communiste, la question de la reconnaissance.

Le Premier ministre Nehru, cependant, était parvenu à sa propre détermination quant aux raisons pour lesquelles une reconnaissance rapide de la RPC était souhaitable – et a gaspillé de nombreuses options qui auraient une incidence sur l’ajustement territorial, même s’il a rejeté les sages conseils de ses plus hauts diplomates, sans parler de consulter les hauts gradés militaires. Comme Gokhale conclut franchement, « l’approche de l’Inde à l’ensemble de l’idée de reconnaissance (de la RPC) était un mélange d’émotivité et de conjecture. Il n’y avait pas de stratégie. » Poussée également par le calendrier international (Nehru voulait que cela « soit fait » avant une conférence du Commonwealth à la mi-janvier 1950 à Colombo) — l’Inde a décidé de reconnaître la RPC le 30 décembre 1949, sans obtenir aucun accommodement significatif de ses propres intérêts fondamentaux. Il n’y a pas eu de « donner » de Pékin et un Delhi crédule a permis à l’interlocuteur de « prendre » ce qu’il avait priorisé.

Cependant, dans les quatre dernières études de cas – de 1998 à 2019 – Delhi a été en mesure d’intérioriser les défaillances antérieures et d’améliorer sa stratégie de négociation avec Pékin pour atteindre l’objectif souhaité. La manière déterminée avec laquelle l’accord nucléaire 123 a été poursuivi par l’Inde est illustrative, et Gokhale ajoute que la détermination américaine en la matière était critique et n’avait pas été prise en compte par une Chine trop confiante.

Le dernier chapitre intitulé « Leçons pour l’Inde » serait d’une grande valeur pour les jeunes diplomates et les observateurs de la Chine. L’utilisation de l’information et de la mise en forme narrative pour faire avancer l’intérêt chinois, le déploiement subtil de l’APL lors des négociations et l’investissement dans les partis politiques de pays étrangers parmi d’autres techniques adoptées par Pékin sont signalés par l’auteur. De nombreux éléments sont discernables lorsque l’on examine l’expérience indienne de Galwan et la conclusion de Gokhale est sombre : « Il peut devenir de plus en plus difficile d’extraire des concessions de la Chine.

Le différend territorial de l’Inde qui a commencé en 1949 continue de s’envenimer en 2021. Le “jeu long” entre les géants asiatiques est toujours en cours et les contours de la stratégie globale de Delhi envers la Chine restent flous.

