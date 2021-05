L’impasse se termine alors que le FBI tire et blesse un homme armé devant le siège de la CIA ⋆ .

par Simon Kent, Breitbart:

Un homme armé a été blessé par balle par des agents du FBI lundi soir, mettant fin à une impasse de deux heures devant le siège de la CIA à Langley, en Virginie.

Le bureau extérieur du FBI à Washington a révélé que le suspect était «impliqué dans un incident de sécurité» à l’extérieur de l’établissement et qu’il était sorti de son véhicule avec une arme vers 18 heures avant d’être engagé par des agents des forces de l’ordre.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

La personne aurait tenté de pénétrer en voiture sur le terrain de la CIA sans aucune pièce d’identité.

Le suspect a depuis été transporté dans un hôpital pour des soins médicaux, a-t-il déclaré, ajoutant que l’agence fédérale examinait la «fusillade impliquant un agent».

«Le FBI prend au sérieux tous les incidents de fusillade impliquant nos agents ou membres du groupe de travail», a-t-il déclaré après avoir confirmé que l’incident avait eu lieu.

«Le processus d’examen est approfondi et objectif, et est mené aussi rapidement que possible dans les circonstances.»

Le FBI examine une fusillade impliquant un agent qui a eu lieu à env. Le lundi 3 mai 2021 à 18 h 00. Un individu impliqué dans un incident de sécurité à l’extérieur du siège de la Central Intelligence Agency à McLean, en Virginie, est sorti de son véhicule avec une arme et a été engagé par des agents des forces de l’ordre. – FBI Washington Field (@FBIWFO) 4 mai 2021

NBC News a rapporté que les gardes aux portes avaient arrêté plus tôt le suspect, qui a refusé à plusieurs reprises de bouger, selon le rapport, citant deux responsables de l’application de la loi.

Les agents de sécurité ont tenté de pousser le véhicule hors du chemin. Le suspect est ensuite sorti de la voiture avec une arme à feu et a été abattu, selon le rapport.

Deux responsables ont déclaré à NBC News que le suspect, qu’ils ont décrit comme mentalement instable, avait tenté à plusieurs reprises dans le passé de se faufiler dans les locaux de la CIA.

En savoir plus @ Breitbart.com