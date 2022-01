L’impératif de la planification de la relève – L’Express Financier

SEBI devrait obliger les conseils d’administration de toutes les entités cotées à effectuer un exercice annuel « enveloppe scellée » pour tenir prêt un « successeur mort » au PDG



Par Srinath Sridharan

Au cours des 12 derniers mois seulement, India Inc a perdu plus de 40 PDG d’entités cotées à cause du virus Covid. Et de nombreux membres du conseil d’administration et PDG d’entités non cotées seraient également décédés. Aucune de ces entités n’avait de successeur facilement identifiable.

En janvier 2020, SEBI a dû décaler l’échéance de séparation des fonctions de président et de directeur général dans les grandes entreprises indiennes cotées.

Un « fait de la vie » – que les gens peuvent tomber malades, devenir invalides ou même mourir – est ignoré par les entreprises indiennes. Plus l’entreprise est grande, plus il semble difficile que ce fait soit assimilé par leurs conseils d’administration ! À peine 80 jours montreront si les conseils d’administration indiens peuvent réellement respecter l’échéance de SEBI du 1er avril 2022. Pourquoi les entreprises indiennes se comportent-elles si mal en matière de planification de la succession du personnel de direction clé (KMP) et des membres du conseil d’administration ?

L’objectif fondamental de la gouvernance d’entreprise est d’accroître la valeur pour les actionnaires tout en protégeant les intérêts des autres parties prenantes. Le conseil d’administration d’une entreprise est la principale force influençant la gouvernance d’entreprise. Le conseil devrait approuver des stratégies pour développer la valeur à long terme et nommer un candidat approprié au poste de chef de la direction. Il est également chargé de superviser la performance du PDG et le système de valeurs au sein duquel le PDG opère. La plupart des conseils d’administration indiens ne connaissent même pas tous les CXO, à l’exception de ceux avec lesquels ils interagissent lors des réunions du conseil d’administration. Les conseils d’administration indiens ne se sont pas non plus bien comportés en termes de construction constante d’une composition de conseil d’administration plus forte. India Inc ne sait-elle pas prendre sa retraite gracieusement, quand elle est due ?

Dans le monde VUCA (volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté) d’aujourd’hui, les conseils d’administration ont un rôle important à jouer lorsqu’il s’agit de superviser directement la composition du conseil et la planification de la succession du PDG en tant que processus planifié et non accidentel. Après tout, en tant que norme de bonne gouvernance, les conseils d’administration s’attendent à avoir une planification de la relève pour assurer la continuité et la viabilité des activités. Appelez ça le KRA du conseil, si vous voulez.

Le secteur des services financiers en Inde contribue à plus de 10 % du PIB. Le secteur emploie un grand nombre de travailleurs qualifiés et semi-qualifiés, dans les zones géographiques de niveau 1/2/3. Pour les étrangers de l’industrie, il est passionnant de lire les passages réussis de quelques PDG, qui ont bien fait pour leurs institutions et aussi pour leurs parties prenantes, et qui ont effectivement élaboré des plans de succession. Mais ce sont des valeurs aberrantes dans le contexte plus large qui existe pour le secteur.

Le secteur de la banque, des services financiers et des assurances (BFSI) refuse de reconnaître son incapacité à former des leaders, ou ce qu’on appelle le syndrome du « banian tree » où le leader actuel ne permet pas aux autres leaders de grandir. Et leurs conseils d’administration ne se sont pas souciés de développer le leadership de la prochaine ligne. Pourquoi? Est-ce parce qu’ils pouvaient s’en tirer à maintes reprises lorsqu’il s’agissait de la dérogation réglementaire? Ou est-ce parce qu’ils ne pensaient pas qu’il convenait de former de jeunes talents pour qu’ils prennent les choses en main ? Ou est-ce parce que la réglementation ne les a pas encore forcés ? Ou est-il difficile de s’éloigner des pièges du pouvoir, de la position et du besoin de se sentir désiré ?

Heureusement, il y a quelques mois, RBI a introduit la règle limitant le nombre total d’années en tant que PDG pour les dirigeants bancaires, et, espérons-le, les autres régulateurs de la BFSI en tireront des leçons. Partout où des fonds publics sont manipulés, un mandat fixe pour un PDG et d’autres KMP est adéquat car, s’ils ne créent pas de valeur pour leurs parties prenantes au cours de cette période, ces PDG ne méritent de toute façon plus ce siège.

A titre de comparaison : dans la bureaucratie indienne, l’âge de la retraite est de 60 ans. Dans la magistrature, les juges de HC/SC doivent obligatoirement prendre leur retraite à 62/65 ans. Plus important encore, les responsables de la réglementation n’obtiennent qu’un mandat fixe pour leur leadership (même en tenant compte des extensions).

Ce serait une sauvegarde utile si SEBI rendait obligatoire pour les conseils d’administration de toutes les entités cotées d’être chargés d’un exercice annuel « enveloppe scellée » pour garder prêt un « successeur à mort » au PDG actuel.

La même chose peut être appliquée par tous les régulateurs de la BFSI, non seulement pour le PDG, mais aussi pour tous les KMP, même si l’entité n’est pas cotée. L’industrie sera alors probablement encline à préparer les talents et à laisser la méritocratie jouer un rôle. L’idée est de construire un cadre stable et institutionnalisé capable de résister aux chocs systémiques et d’apporter une orientation axée sur les processus, et non « dépendante de la personne », à notre système financier.

C’est aussi cela la bonne gouvernance d’entreprise. Si un conseil d’administration ne peut pas construire un plan de succession pour le chef d’entreprise pendant ses deux mandats de cinq ans chacun, n’a-t-il pas échoué ? Inutile de blâmer les régulateurs de « micro-réglementer » même cette gouvernance de base, demandez-vous !

Conseiller d’entreprise et commentateur indépendant des marchés

