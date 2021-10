L’impératif du cloud : l’opportunité cloud à ne pas manquer en Inde est là

Les chefs d’entreprise de tous les secteurs ont reconnu la création de valeur significative en adoptant une stratégie axée sur le cloud.

Par Abhrajit Ray, Subhro Mukherjee

La pandémie actuelle de COVID-19 a perturbé les entreprises du monde entier et contraint les organisations à repenser leur stratégie et à assurer la continuité de leurs activités. Les organisations recherchent de plus en plus l’agilité et l’équité numérique pour se préparer aux fluctuations économiques. Les dirigeants acceptent les incertitudes et prennent en compte de multiples possibilités tout en faisant des choix stratégiques.

Les industries sont aujourd’hui confrontées à deux types distincts de forces de perturbation, les forces de perturbation externes telles que l’environnement, le social, la mondialisation, les réglementations, etc. Les industries doivent être rapides et agiles pour réagir rapidement à ces forces perturbatrices afin de rester pertinentes. Lors de ces choix stratégiques, il est important de comprendre si ces deux forces perturbatrices peuvent être combattues ensemble ou si elles doivent être prises en compte individuellement pour l’une ou l’autre. Il est intéressant de noter que le cloud est désormais considéré comme l’un des leviers les plus importants que les industries exploitent, tout en répondant à certains des problèmes pertinents habituels.

Figure 1 La carte des perturbations de Deloitte a évalué 18 industries à travers l’APAC et a développé la carte des perturbations de Deloitte.

Les chefs d’entreprise de tous les secteurs ont reconnu la création de valeur significative en adoptant une stratégie axée sur le cloud. Environ 80 % des organisations sont mieux préparées à relever les défis et les besoins futurs de l’organisation en mettant en œuvre le cloud selon l’enquête Deloitte1. D’un point de vue purement numérique et comptable, le cloud permet d’atteindre des flexibilités financières et des leviers d’optimisation des coûts.

Cependant, les organisations cherchent de plus en plus à résoudre d’autres problèmes commerciaux tels que l’efficacité opérationnelle, la productivité et les défis commerciaux grâce à une stratégie d’adoption du cloud holistique.

Les dépenses annuelles dans le cloud ont atteint un niveau record au cours des dernières années, avec une dynamique de croissance sans précédent pour l’Inde avec un TCAC de 45% au cours des 5 dernières années, alors que de plus en plus de secteurs tirent parti des capacités du cloud pour développer leurs activités. Au sein de l’APAC, les secteurs des TMT et des services financiers investissent massivement et innovent rapidement en tirant parti des services cloud. Alors que nous nous attendons à une dynamique similaire en Inde dans ces secteurs, nous prévoyons également une évolution positive significative des politiques de cloud computing parmi les organisations du secteur public. Les acteurs établis sont désormais en concurrence avec les acteurs natifs numériques du nouvel âge, les petites entreprises et les startups qui sont déjà alimentées par de solides bases technologiques et des plates-formes cloud évolutives. Les entreprises réalisent de plus en plus les avantages d’une technologie différenciée et d’architectures uniques construites sur le cloud qui leur donnent un avantage sur leurs concurrents. Une mauvaise expérience peut bouleverser le jeu et il faut quelques secondes aux clients pour passer d’une plate-forme à l’autre. Même une architecture appropriée de la solution peut débloquer des gains d’efficacité supplémentaires qui peuvent être exploités pour résoudre des problèmes supplémentaires. Par conséquent, bien faire les choses est encore plus primordial que jamais.

Trouver le bon équilibre et la bonne stratégie entre les différents hyperscalers est la clé du succès d’une organisation. Alors que les CXO essaient de mettre leur argent sur la bonne approche, il n’y a pas de réponse unique quant à la bonne stratégie cloud pour une organisation. Le timing, le paysage existant, associés aux priorités commerciales et aux dettes techniques existantes, façonnent la bonne histoire du cloud. Et parfois, il est acceptable d’avoir une stratégie multi-cloud à condition que vous ayez la compréhension et les attentes requises au début du projet.

Les politiques gouvernementales et les initiatives de l’Inde numérique associées à la numérisation des blocs d’alimentation plus grands continueront de faire la une des journaux. Être prêt pour le cloud est un enjeu de table, et bien que l’Inde soit encore derrière quelques-unes des économies développées, les politiques gouvernementales pourraient agir comme un catalyseur pour fournir l’impulsion nécessaire pour accélérer l’adoption du cloud dans les secteurs public et privé. La « Politique nationale de communication numérique 2018 » est l’une de ces initiatives qui envisage de faire de l’Inde une plaque tournante pour l’informatique en nuage, l’hébergement et la diffusion de contenu et les services et systèmes de communication de données2. « MeghRaj » (National Cloud by NIC) est une autre initiative de ce type qui se concentre sur l’accélération de la fourniture de services électroniques dans le pays tout en optimisant les dépenses en TIC du gouvernement3. Il garantit également une utilisation optimale de l’infrastructure et accélère le développement et le déploiement des applications eGov. Ces initiatives nationales contribuent à assurer le succès dans de nombreux domaines tels que Swachh Bharat Mission, e-Hospital, National Scholarship, My-Gov et e-Transport. Un autre domaine clé est celui des villes intelligentes où le gouvernement central et les États peuvent tirer parti du cloud et d’autres technologies pour offrir une expérience connectée de nouvelle génération à ses citoyens.

Alors que l’Inde continue d’adopter sa propre histoire de cloud, les organisations doivent se préparer à un processus de gestion du changement dédié pour être en mesure de mieux gérer cette transition. Il sera intéressant de voir qui sortira vainqueur dans les prochains temps. Restez à l’écoute!

(Abhrajit Ray est partenaire et Subhro Mukherjee est directeur associé chez Deloitte India. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.