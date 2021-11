L’Imperium de Warhammer 40K est génocidaire, rappelle Maker aux joueurs

Certains joueurs de Warhammer 40,000 pensent que la faction fasciste Imperium of Man du jeu est géniale et a en fait quelques bonnes idées. Ce ne est pas. Pour clarifier ce point – que plus d’un fan de Warhammer 40K semble avoir manqué – le fabricant Games Workshop a publié une déclaration disant que vous ne devez en aucun cas « le leur remettre ».

« Il n’y a pas de goodies dans l’univers de Warhammer 40,000 », a écrit Games Workshop sur son site Web aujourd’hui. « Rien. Surtout pas l’Imperium de l’Homme… Nous croyons et soutenons une communauté unie par des valeurs partagées de gentillesse et de respect mutuels. Nos décors fantastiques sont sombres et sombres, mais cela ne reflète pas qui nous sommes ou comment nous pensons que le monde réel devrait être.

La déclaration intervient quelques semaines seulement après l’éclatement d’une controverse lorsqu’un joueur portait des symboles nazis lors d’un tournoi non officiel en Espagne et que les organisateurs ne l’ont apparemment pas expulsé, malgré les plaintes d’autres joueurs.

Si vous n’êtes pas familier avec Warhammer 40K, c’est un jeu de guerre où des armées futuristes d’humains, de mutants, de démons et d’extraterrestres s’affrontent sur des champs de bataille élaborés. C’est de la fantasy médiévale sombre avec une touche de cyberpunk hyper futuriste pour faire bonne mesure. Il y a des vaisseaux spatiaux en forme de cathédrales géantes. Vous avez probablement déjà vu des gens y jouer dans votre magasin de bandes dessinées local.

La plupart des fans comprennent que Warhammer 40K n’est pas réel, et si c’était le cas, la vie dans son univers serait extrêmement désagréable, brutale et courte. Mais une partie de son esthétique et de ses traditions ont été cooptées par l’alt-right, les suprémacistes blancs et d’autres groupes crypto-fascistes. Ils pensent que l’Imperium de l’Homme – un empire galactique féodal inspiré de Rome, plein de races asservies et gouverné par un médium de 10 000 ans maintenu en vie par des implants cyborgs appelé l’Empereur de l’humanité – est un modèle sur lequel baser leur politique. Lors de l’élection présidentielle de 2016, il est devenu la base du désormais célèbre mème Internet : God Emperor Trump.

Tout cela explique pourquoi Games Workshop a dû faire une pause dans la construction de son monde aujourd’hui, pour créer le sous-texte de Warhammer 40K :

Comme tant d’aspects de Warhammer 40,000, l’Imperium of Man est satirique. Pour plus de clarté : la satire est l’utilisation de l’humour, de l’ironie ou de l’exagération, affichant les vices des gens ou les défauts d’un système pour le mépris, la dérision et le ridicule. Quelque chose n’a pas besoin d’être loufoque ou drôle pour être une satire. La dérision réside dans l’amplification du cadre d’un régime tyrannique et génocidaire, monté jusqu’à 11. L’Imperium n’est pas un état d’aspiration, en dehors des perspectives dans l’univers de ceux qui sont esclaves de ses systèmes. C’est une civilisation monstrueuse, et sa monstruosité est évidente pour tous.

Mais apparemment pas assez clairement. Games Workshop a réitéré sa position contre les groupes haineux et d’autres cherchant à coopter son travail créatif, notamment en interdisant aux individus de porter des symboles haineux lors d’événements adjacents à Warhammer.

« Si vous venez à un événement ou dans un magasin Games Workshop et que vous vous comportez différemment, notamment en portant les symboles de groupes haineux du monde réel, il vous sera demandé de partir. Nous ne vous laisserons pas participer », a écrit la société. « Nous ne voulons pas de votre argent. Nous ne voulons pas de vous dans la communauté Warhammer.

C’est bien d’avoir une déclaration d’entreprise qui ne mâche pas ses mots pour une fois.

Mise à jour : 19/11/21, 13 h 07 HE : Ajout du contexte d’un événement récent autour d’un joueur apportant des symboles nazis à un événement de tournoi Warhammer.