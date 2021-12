L’implication de l’agent Pini Zahavi pourrait compliquer le projet du Bayern Munich de prolonger Robert Lewandowski

Une semaine s’est écoulée depuis que des journalistes sportifs du monde entier ont demandé à Robert Lewandowski « nous savons que vous êtes sensationnel et tout ça, mais où est votre titre européen pour la Pologne ? » Cela ressemble toujours à hier, principalement parce que les gens n’ont pas cessé de parler de ce qu’ils considèrent comme un « vol » et aussi parce que Lewandowski est interrogé sur le Ballon d’Or dans presque toutes les interviews, même aujourd’hui.

Cependant, ce n’est pas la raison pour laquelle le nom de l’international polonais continue d’apparaître dans le front office du Bayern Munich. La direction souhaite vivement prolonger le contrat de l’attaquant jusqu’en 2025, selon Abendzeitung. Julian Nagelsmann, Oliver Kahn et Hasan « Brazzo » Salihamidžič se sont rendus à Paris alors que Lewandowski recevait son « prix d’attaquant de l’année » était la façon pour le club de faire savoir au joueur à quel point ils l’appréciaient profondément.

Kahn jouerait un rôle très important dans les négociations, car Salihamidžič n’est actuellement pas en bons termes avec Pini Zahavi, l’agent de l’attaquant. Les fissures dans la relation entre Zahavi et Brazzo ont commencé à se creuser lors des négociations contractuelles de David Alaba l’année dernière. Et avec Karl-Heinz Rummenigge parti, Kahn devrait diriger le navire et agir en tant que médiateur principal.

De plus amples détails sur comment et quand le club prévoit d’entamer les négociations seront disponibles dans les prochains mois.